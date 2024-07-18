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楊文科涉嫌圖利　政治獻金有對價關係恐惹禍上身

我們想讓你知道…未來所有政治人物，收受政治獻金，一旦爆發弊案，只要曾經參與關說，甚至全力護航，都可能認定為有對價關係的貪污賄賂。

● 作者／漂浪島嶼--munch

新竹縣長楊文科等官員，涉貪遭到起訴，讓人大感振奮，顯見政府打貪的決心。

對於楊文科的最深感受，就是擔任中科管理局長時，徵收中科四期用地的傲慢，對於相思寮居民的踐踏，最後也因工程弊案遭到彈劾。

當選新竹縣長後，地方更是風聲傳聞不斷，後來爆出局長貪污，現今連自己都被起訴，再印證國民黨貪官從未少過。

但是依法論法，起訴楊文科個人罪名，算是圖利，而非貪污，因為有圖利他人之嫌，卻未扣得貪污實證。

媒體所訴2.5億不法得利，不是貪污所得，而是建設公司偷工減料，估算非法得利2.5億，檢方聲請沒收。

至於楊文科涉嫌放水圖利，但是並未有收受賄款的直接證據。目前檢方查得喜來登接受招待、辦公室與家中分別查獲12萬及57萬現金，都難以證明是賄款，只能以財產來源不明罪偵辦。

特別是其中87萬政治獻金部分，成為未來重要指標案件，政治獻金是否成為貪污所得，必須看對價關係。

▲ 過去SOGO案，陳超明等立委，分別收受政治獻金，因為有對價關係，所以被起訴定罪。（圖／記者屠惠剛攝）

過去SOGO案，陳超明等立委，分別收受政治獻金，因為有對價關係，所以被起訴定罪。但是陳水扁過去在二次金改案，收受四億政治獻金，但是因為沒有對價關係，獲判無罪。

所以政治獻金，是否成為貪污所得，在於是否以職權維護不法利益的對價關係。

楊文科案的發展，值得關注就是，如果沒有更明確的交付金錢，一如鄭文燦案中特定對象交付的500萬，一旦認定87萬政治獻金，涉及不法護航的對價關係，就屬於變相賄賂。

未來所有政治人物，收受政治獻金，一旦爆發弊案，只要曾經參與關說，甚至全力護航，都可能認定為有對價關係的貪污賄賂。

政府決心打貪，大快民心！但是一旦收受政治獻金，都可能被視為有對價關係的收賄，每位名下上千筆政治獻金的政治人物，都要擔心一出事，會不會那一筆獻金，就讓自己大禍上身！

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關鍵字: 楊文科 新竹縣 豐采520 豐邑建設 圖利 貪汙 政治獻金 漂浪島嶼 雲論

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