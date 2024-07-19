犧牲菲律賓抹黑中國　美國操控輿論再添實證

▲ 新冠疫情期間，馬尼拉民眾接種疫苗。（圖／路透）

● 梁梓晴／香港中文大學學生

近期，路透社曝出美國國防部在新冠疫情期間開展反疫苗行動，即利用虛假帳號在社交媒體上散播虛假資訊，試圖令菲律賓民眾對中國疫苗及物資產生懷疑，意在打壓中國在菲律賓的影響力，該行動直接導致菲律賓數萬民眾在新冠疫情期間喪生。隨著這一醜聞的曝光，美國政府利用社交媒體平台散佈虛假資訊、操縱輿論的實證再次浮出水面。

假冒菲律賓人社交帳號散佈虛假資訊

據路透社調查披露，美國國防部自2020年春季至2021年中期發起秘密行動，美國軍方在社交媒體平台上創建了至少300個虛假帳號，假冒菲律賓人，並使用菲律賓他加祿語發帖，這些帳號曾發佈「新冠病毒來自中國，疫苗也來自中國，不要相信中國」等煽動菲律賓民眾抵制中國疫苗的內容。

路透社調查報告稱，2021年4月，一個由軍方控制的X（原推特）帳戶發出一條推文稱：「你能相信中國嗎？中國試圖隱瞞其疫苗中含有豬明膠，並將其分銷到中亞和其他穆斯林國家」。

▲ 美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

除了X平台，美軍在臉書Facebook和照片牆Instagram等社交媒體上也有虛假帳號。2020年夏季，臉書管理層首次就此事與五角大廈接觸，警告指美軍操縱虛假帳號和傳播疫情不實資訊的做法違反了平臺規則。美軍卻狡辯稱，很多虛假帳號被用於「反恐」，並要求臉書不要註銷相關帳號。雖然美軍承諾停止散佈不實資訊，但反疫苗宣傳行動仍持續至2021年中期，一些虛假帳號甚至直到今年還很活躍。

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菲律賓成美國反疫苗行動的犧牲品

新冠疫情期間，菲律賓唯一能獲得的新冠疫苗就是中國的科興疫苗。但受美國反疫苗行動影響，菲國內的疫苗接種率很低，由此產生的後果也極為嚴重。2021年的4月到11月期間是菲律賓經歷新冠死亡人數最多的時間。

「超過6萬菲律賓人死於新冠。如果沒有這場針對科興疫苗的虛假資訊行動，他們中許多人可能會活下來。」曾在杜特蒂總統任內擔任發言人的哈里．羅克在社交媒體上說。

菲律賓遠東大學醫學院神經內科和精神科醫生陳祖從表示，美國對疫苗的抹黑引發了社會恐慌，讓一些菲律賓民眾放棄接種疫苗，這嚴重危害了人民的健康，妨礙了菲抗擊新冠疫情的努力。美國此舉「不僅損害了菲律賓人民的利益，也危害了全球公共衛生事業和全人類的健康福祉」。

▲ 2021年2月，菲律賓獲取首批來自中國的科興疫苗。（圖／路透）

美國操控輿論劣跡斑斑

實際上，美國控制社交媒體發佈虛假資訊實施反疫苗計畫只是美國操縱輿論的冰山一角。長期以來，美國政府和媒體利用其強大的國際影響力，在國際社會操縱議題設置，或者對競爭對手進行長期的大肆抹黑與攻擊，或者刻意模糊對自己不利的話題。

2022年12月，美國獨立調查網站「The Intercept（攔截）」披露，美國國防部下屬機構曾通過在推特設立大量虛假帳號，並要求推特將帳號納入「白名單」等手段，操控話題進行欺騙性宣傳，持續干預中東地區民眾認知，粉飾美國及其盟友在該地區的非法軍事活動。臉書和照片牆等社交媒體平臺也曾在美國政府的干擾下選擇性「執法」，刻意刪除或推送某些特定資訊。

美國調查記者馬特．塔伊比去年披露，美國聯邦調查局、中央情報局、國家安全局、國防部等機構每天給推特發去成千上萬個帳戶名單，以這些帳戶傳播「有關烏克蘭的負面資訊」為由，要求推特將它們關停，或者審查與美國官方立場不符的帳號。

▲ 美國通過社交媒體大規模散播虛假資訊、操縱輿論的劣跡，陸續被其他研究人員印證。（圖／翻攝自Facebook）

美國通過社交媒體大規模散播虛假資訊、操縱輿論的劣跡也被其他研究人員印證。澳大利亞研究院2020年發佈的一份報告顯示，數以千計的推特帳號曾在10天內大量轉發新冠病毒相關資訊，「步調一致、有組織地散播新冠病毒是中國生化武器的陰謀論」，而這些「網路水軍」都與美國有關。

美國《華盛頓郵報》援引美國斯坦福大學網路觀察室的一份報告報導說，臉書和照片牆2020年9月曾發現有上百個帳號和主頁被用來向委內瑞拉、玻利維亞、墨西哥等國受眾傳播虛假資訊，扶植這些國家受美國支持的反對派勢力，推動政權更迭。

美國政府利用社交媒體操縱輿論的行為數不勝數。美國一貫標榜「言論自由」，但現實中，本應作為大眾獲取和分享資訊的社交媒體平台，成了美國政客散佈虛假資訊、操縱國際輿論的工具，成了美國對他國肆意「汙名化」「妖魔化」的武器。美國反疫苗行動再次證明，美國既是最大的虛假資訊散佈者，也是最大的「新聞自由」雙標持有者。

▲ 本應作為大眾獲取和分享資訊的社交媒體平台，成了美國政客散佈虛假資訊、操縱國際輿論的工具。（圖／pixabay）

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