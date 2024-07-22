拜登宣布退選！　賀錦麗對中態度恐成共和黨攻擊重點

● 作者／US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

台灣時間7月22日凌晨（美東時間7月21日下午近兩點），美國總統拜登宣布退出總統大選，專注於剩下的任期，並推薦副總統賀錦麗參選。

在第一次的總統大選辯論會當中，拜登的表現讓許多人驚訝並感到憂心，隨後拜登面臨許多民主黨內的壓力，尤其是最資深的民主黨大老們都不斷勸退他；民主黨的幾個主要金主、甚至連好萊塢最強力的支持者喬治克隆尼，都公開呼籲拜登退選。

於是這件事就真的發生了！

最有趣的事情是，在先前所有的民調當中，賀錦麗的全國民調跟拜登的民調不相上下，都是落後給川普，但是差距都仍然很有限。根據 FiveThirtyEight 民調來看，若由賀錦麗上陣，與川普兩者差距在3％內。不過，這些都還是假設性的民調，所以不準。而且，美國特殊的選舉人票選制之下，最重要的是搖擺州的民調，全國民調並不重要。

在此之前，這場選舉是一場完完全全的負面對決，川普和拜登兩個人在民調當中獲得的負評都分別超過50％。這對現任者來說是個壞消息，畢竟所有政績都必須由現任者來扛。不過在槍擊案這麼大的事件過後，川拜兩個人的民調也沒有拉開，一方面就是因為這是一場負面選舉，中間選民們的改變幅度都不大；二方面是肯表態的人們大都已經表態。

過幾天發布新民調之後，選情可能會更加明朗。

▲ 賀錦麗這幾年擔任副總統的表現，綜合來說並不突出。（圖／路透）

這幾年賀錦麗擔任副總統的表現，綜合來說並不突出，也沒有什麼重要的亮點。這樣的特色是好是壞，似乎有點難說，尤其對比川普這樣的非典型候選人。

不過，民主黨的接班梯隊培養失敗，沒有讓賀錦麗在這幾年成長成獨當一面的政治領袖，本身就是民主黨的一個大問題，這也是為什麼拜登在如此高齡仍然必須要披掛上陣。而賀錦麗過往針對中國事務的發言和立場，很可能會是現在一片圍堵中國氛圍當中，共和黨的一個攻擊重點。

賀錦麗是否能成為總統候選人，還得要等民主黨代表大會後才能底定，不過根據 CNN 報導，目前已經有多位民主黨黨代表對拜登退選新聞表示「如釋重負」、「興奮」，而也有支持拜登到底的黨代表說：「會依照拜登指示支持賀錦麗」。目前也可以看到越來越多國會連線（caucus）和州長們開始表態支持賀錦麗。賀錦麗本人則是在一則最新的聲明中說道：「我會爭取且贏得這次提名」。

在共和黨方面，眾議院議長強生在周日節目受訪時說，如果民主黨換總統參選人，那麼共和黨人將提起法律訴訟，因為某些州對總統候選人須在投票日多少天前選出有規定。目前不清楚共和黨方要提出怎樣的訴訟，但民主黨的規則允許黨代表們投票選出新候選人。另外，參議院共和黨競選部門主席戴恩斯（Steve Daines）在社群媒體上發文表示：「如果拜登沒法辦競選連任，那他就不再有能力擔任總統。擔任總統是世界上最難的工作，我不再相信拜登能夠有效地履行其作為總司令的職責。出於對我們國家安全的關切，我正式呼籲總統拜登辭去職務。」

這場美國選舉，還真的是出現各種戲劇都想不到的劇本。

▲ 眾議院議長強生在周日節目受訪時說，如果民主黨換總統參選人，那麼共和黨人將提起法律訴訟。（圖／路透）

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