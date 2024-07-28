颱風天的泡麵吃的是回憶　有些記憶會伴隨一生

▲ 台灣許多人喜歡在颱風天吃泡麵。（圖／記者林蕙娟攝）

● 李又宗／台灣青年文創力量協會理事長

台灣人為什麼颱風天都會吃泡麵？其實這是一種文化記憶使然。

30年前的台灣，每逢颱風天到來，基本上一定伴隨著停水和停電，所以為了預防家裡沒水用的情況，我們家小時候，還會在颱風天前一晚放滿浴缸水，飲用水也會提早先預備好，像是把飲水機裝滿水、冰箱也先裝好水，然後去雜貨店買乾電池和蠟燭，晚上才不至於伸手不見五指，這種現象，相信六、七年級們都不陌生。

就算復水後，水龍頭流出來的有時還都是黃泥沙水，必須要流個一陣子，有時甚至要半天，你才有真正乾淨的水可以用，我記得我還用過黃泥水洗過澡，非常不舒服；停電也是，基本上每逢颱風，全台都免不了停電，這時候媽媽們就會囑咐小孩子不可以亂開冰箱門，以免冰箱內的冷氣跑掉。

小孩子會買一些大富翁跟撲克牌打發時間，大人則是會用市內電話嚼舌根，30年前的市內電話是不需插電的，電話線連著就能用，有些家裡還有兩組室內電話，避免搶電話而吵架；家家戶戶必備的是收音機，還要把天線拉長，在房間走來走去，尋找收訊最好的地方，然後聽著廣播新聞和颱風動態。

▲ 30年前的市內電話是不需插電的，電話線連著就能用。（圖／周刊王）

那時候很多掌機遊戲很紅，不只有黑白Game Boy跟小SEGA而已，我媽最喜歡睡前躺在床上打俄羅斯方塊，或著看《讀者文摘》，我們家有一整櫃的《讀者文摘》，我偶爾也會看，不過漫畫跟金庸小說還是我最常看的書。

30年前的節奏很慢，大家也都很習慣，彷彿天災就是如此，沒什麼好抱怨的。

雖說很常停水停電，不過瓦斯跟天然氣多半正常，以前很多家庭都是叫瓦斯桶的，所以燒水煮飯還不成問題，婆婆媽媽們會習慣去菜市場囤糧囤菜，畢竟一場颱風下來也不知道要撐幾天，順便備一點餅乾罐頭泡麵，作為最終手段，這也是為什麼台灣人的骨子裡有種「遇到颱風，就要去賣場掃貨」的習慣，那也是我們的文化記憶。

基本上颱風期間的頭兩天，家裡還可以吃到新鮮的菜，因為冰箱還留有「餘溫」；到第三天，還在停水停電的話，就真的只剩下泡麵罐頭可以吃了，所以對台灣人來說，颱風跟泡麵才會是彼此伴隨的記憶，甚至左鄰右舍還有互換泡麵物資的趣事，畢竟吃太多同一種泡麵，還是會膩的。

▲ 對台灣人來說，颱風跟泡麵才會是彼此伴隨的記憶。（圖／記者周宸亘攝）

鯖魚罐頭也是一樣意思，台灣的茄汁鯖魚罐頭便宜又好吃，還可以放很久，加上除了泡麵以外，台灣的乾麵條也很豐富，而且停電後，電鍋也不能使用，所以颱風天全家吃一碗用鯖魚罐頭煮的湯麵或乾麵，打上一個蛋或是青菜，也就是現在「颱風麵」的由來了。

現在自來水跟台電進步多了，跟幾十年前相比，停水停電次數大幅減少，搶修又快，所以很多年輕人都不知道為什麼颱風天要吃泡麵，但對我們這些七年級來說，那是一種文化記憶使然，刻在我們的骨子裡，是曾經活過的符號。

而有些記憶，是會伴隨一生的。

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