酸民唱衰奧運國手　垃圾人只想看你跟他自己一樣失敗

▲ 28日的巴黎奧運柔道男子60公斤級賽事，楊勇緯在8強戰中箭落馬，掉入敗部賽事情況下，與宿敵永山龍樹對決仍吞敗，無緣奪牌。（圖／中華奧會提供）

● 李文成／台灣公構股份有限公司董事長

作家謝知橋提到楊勇緯沒能勝出的時候，在某些特定平台上響起一片唱衰之聲。

其實這個現象非常常見，例如在某些天災到來的時候、台積電股價下跌的時候、某些壞消息發生的時候，都會出現一群人在網路上花式幸災樂禍的留言。

心理學上有一種理論叫做垃圾車定律，當然車也可以改成人。簡而言之，有些人的總是永遠懷抱很糟糕的情緒：把生活中所有的失敗、挫折跟沮喪到處丟，以往可能只是擴及最親的身邊人、朋友，網路發達之後，他們可以在每個粉專頁面下丟，彷彿：

我過得這麼慘，你們也別想好過。

建議大家在真實生活中如果遇到這種人，請不要猶豫選擇斷捨離，因為他們不是真的要你陪伴，只是想看你也跟他們一樣過得失敗。

在網路上則請選擇封鎖跟遠離，真的給這種人任何情緒，無論是同情、同理心還是關注，甚至是憤怒，都是對自我能量的一種消耗。

至於有些粉專把自己經營成大型垃圾車停車場，只能說這些社群小編也是滿天才的。

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