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台股慘綠創史上最大跌點　股市回跌對年輕人是好事

我們想讓你知道…股市長期投資人不用太慌張，第三季真的就是空方最容易肆虐的季節，過去一直都是這樣，平常心看待投資，對於年輕人來說，股市的回跌是好事。

▲ 台股大跌。（圖／記者湯興漢攝）

● 文／畢德歐夫

今天一早亞股就一片殺聲隆隆，尤其新興市場的台股單日大跌逾1700點，現在還在持續下挫，這讓不少股民感到憂心，甚至已經有許多之前加大槓桿的投資人，今天已經承受不住壓力，大量認賠殺出。

為什麼常提醒大家別在大多頭太過自信，不要開啟無限槓桿，重複借錢質押六次、七次，今天市場幫我們血淋淋上了一堂課。

美國上周五道瓊下跌610點，跌幅1.5％，幅度不算多，那指跌2.42％，S&P500跌了1.84％，這都還可以，可是費半指數重挫5.18％，這就打擊到台股了，之前曾提過台股早已長成了費半的模樣。輝達確定延遲交貨新聞出來，台積電跟著重挫，中午一度看到台積電跌停，不過現在又打開。

另一個壞消息則是中東局勢升溫，伊朗揚言最快今晚要攻擊以色列，一定要報復以色列。戰爭這種事情可大可小，如果美、法的安撫呼籲有效，只是射幾顆飛彈無關痛癢的話，那對股市影響就很有限，但就是怕個萬一，這個萬一就足以讓市場的情緒恐慌起來。

▲ 聯準會九月的降息看起來不只是勢在必行，而且越來越高的機率是降息兩碼。（圖／路透）

九月的降息看起來不只是勢在必行，而且越來越高的機率是降息兩碼，這讓美債漲幅擴大，十年期美債殖利率掉到3.75％，殖利率與美債價格成反比，也就是之前我們如果買到4.8％或4.7％的長年期美債，現在當然成了搶手貨。

至於帳面獲利怎麼辦？很多讀者可能又要猶豫不決，其實債券不需要看這麼短，而且資產配置本來就要有債券，這次美債發揮了很好的保護傘效果，聯準會都還沒正式宣布降息，就不須著急。

股市長期投資人也不用太慌張，第三季真的就是空方最容易肆虐的季節，過去一直都是這樣，平常心看待投資，對於年輕人來說，股市的回跌是好事，這個認知如果沒有建立起來，這一輩子的損失才是最巨大的。 

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