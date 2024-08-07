吐口水、拒握手、當沙包摔　比賽可輸「柔道魂」不可無

▲ 巴黎奧運柔道混合團體項目3日進行8強賽事，80Kg韓國選手李俊奐越級打怪，對決140Kg法國柔道王者里內，「慘變沙包」被單手抓來摔，引起全球觀眾議論。（圖／路透）

● 文／小林文字燒

我知道勝者為王、敗者為寇，這是競技本質；但在筆者心中的柔道不只是競技、武術、運動，它的本質是一種精神象徵。

在日本有一句話：

「JUDO」で試合に勝ち、「柔道」で己に負ける

（ JUDO 是為了贏得比賽，柔道則是戰勝自己 ）

意指，當應用在日常生活中的「技之原理」，它是柔道；但當它被放在榻榻米上決定勝負，它是 JUDO 而不是柔道，這是一項事實。

競技運動是打敗對手，毫無疑問：但所謂勝敗，其實只是檢驗進步的一種手段而已，因為柔道更注重與自己內心的鬥爭，是一種內向的修行、內心的戰鬥。

極端一點來說，JUDO 可以用「絕對力量」取勝，但在柔道中，「剛」是完全沒有意義的，這才是柔道精神。

「以禮開始、以禮結束」，對日本人來說，全球範圍普及後的JUDO，已經變得太過龐大，原本的柔道已截然不同，例如這一屆奧運，我們就看到很多與柔道背道而馳的行為，如：

「在榻榻米上輕蔑、嘲笑對手」

「勝利之後雙手高舉、鼓動、歡呼」

「沒有向對手敬禮、向道場鞠躬」

「更扯的是，還有人直接在台上吐口水。」

▲ 巴黎奧運7月27日登場的男子柔道60公斤級賽事，日本選手永山龍樹8強賽不敵西班牙好手哈里霍斯，賽後對判決不滿拒絕握手引起風波。他事後於IG發布道歉文，也分享兩人合照。（圖／截自IG：ryuju60）

柔道創始人嘉納師範，其柔道原理能用八個字形容，「精力善用、自他共榮」。

精力善用是指：柔術「以柔克剛」的原理，利用對方力量而避免直接衝突，

自他共榮是指：將前者原理具體化，在日常生活中實踐，促進無爭和諧的社會發展，

這就是學習柔道的目的。

不只是其他國家的人，其實作為「日本的國技」，也有很多日本人是「一日迷」，他們完全沒有接觸經驗，只因為競爭獎牌有優勢，因為媒體會特別關注這個項目。

雖然對日本柔道人來說，奧運是非常難能可貴的推廣機會；但在背後，也藏著JUDO和柔道的矛盾，這種矛盾是發源地才有的課題，值得代代人深思。

他們希望關注柔道同時，注意所謂的「技」，需要看的是單憑力量取勝，還是運用技術和智慧，「技」的實踐和運用，往往比單純的力量，更符合柔道的精神，因為柔道不會把對方硬生生扳倒在地，那是摔角；也不會用力量、體型單純碾壓對手，那是角力。

最後，筆者認為，雖然柔道本質不糾結於勝敗，但在四年一次，難得有推廣機會的同時，能夠讓人注意到它的根本方法，只有繼續競技，才能讓世界柔道迷認識，日本柔道、技的原理，唯有這條路而已。

這也是為什麼，我們看到許多柔道家，堅持用「正統的一本方式取勝」，這樣做在現代賽制已沒有優勢，但他們仍然繼續努力。因為當被「世界」這個框架限制住的同時，比賽可以輸掉，但是展現的方式卻更重要；相信他們希望的是「柔道」回來，而不是改變流行世界的「 JUDO 」。

我認為是這樣子，也是日本柔道美麗之處。

▲ 只有繼續競技，才能讓世界柔道迷認識，日本柔道、技的原理。圖為日本柔道好手阿部一二三。（圖／達志影像／美聯社）

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