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IBA與IOC鬥爭　波及無辜「生理女」選手

我們想讓你知道…其實關於這件事的背後，更牽涉其中的是國際拳總與國際奧委之間的鬥爭，拳總主張用「性染色體XY」來判定性別，國際奧會則堅持用「男性激素睪固酮」來判定性別！

● 文／歷史哥澄清唬

我國拳擊好手林郁婷、阿爾及利亞拳擊好手卡莉芙（Imane Khelif），在國際上的性別質疑風波越演越烈！

最近，曾獲2016世界冠軍的澳洲拳擊女將妮可森（Skye Nicolson）發表了看法：

「我實際上與這兩位女孩交手過。她們生為女性。她們生來就有XY染色體，也就是男性染色體，但她們生來就有女性的身體。她們有著女性身體的特徵。」、「她們從小就是以女生的身分長大，作為一個女性，一個女人。她們一直都是以女性的身分參賽。這些人不是天生的男性，不是選擇以女性身分參賽，或自我認同為女人來參加奧運。所以，當IBA進行染色體測試時，這2人被發現有XY染色體。這不是睪固酮測試，是她們在其他方面的測試不合格，這並不是個身體的測試，她們沒有男性的身體特徵。」

妮可森直言，「儘管這是一個灰色地帶，但我認為媒體濫用權力，在人們不了解所有細節的情況下便隨波逐流，這真的很糟糕。」

（以上引用自《自由體育》報導）

妮可森此言一出雖然是在替林郁婷兩人辯護，但也等於是直接同意了IBA的「XY性別判定」說法，造成了更大的輿論風波！

 

▲ 國際拳擊總會5日召開記者會，但未明確說明台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙2023年遭撤銷資格原因。（圖／路透）

其實關於這件事的背後，更牽涉其中的是國際拳總（IBA）與國際奧委（IOC）之間的鬥爭，IBA一直主張用「性染色體XY」來判定性別，而國際奧會則堅持用「男性激素睪固酮」來判定性別！

XY染色體當然一般會被認定就是「生理男性」，但在一些特殊生理狀況下，也可能出現即使擁有XY染色體，也無法分泌足夠的「睪固酮」使身體出現「肌肉和骨量增加」等男性第二性徵的狀況！

因此XY是否變成判定男性為一的標準就成為爭議，而這件事又因為IBA遭到IOC指責貪污事件，取消承辦奧運拳賽資格越演越烈（但IOC自己也是貪污頻傳），進一步變成政治議題，而非單純的生物議題了！當然背後的性別多元議題「LGBTQIA+」更是一個巨大爭論，這裡就不碰觸了！

簡言之，讀到這裡，你認為「XY女性」是否對於「XX女性」參賽者公平？或是睪固酮高低才是判定標準？

最後替林郁婷加油！就像她自己說的用拳頭粉碎質疑！台灣加油！

▲ 林郁婷4日的8強賽對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃，她強勢出擊5比0勝出勇闖4強，確定有獎牌入袋。（圖／達志影像／美聯社）

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