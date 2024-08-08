ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

以色列經濟一團糟　伊朗早已不戰而勝

我們想讓你知道…以色列經濟長期面臨物價高、稅率高、貧富差距高等問題，進一步加劇了經濟困境。即使伊朗不發動直接的軍事攻擊，它也已經達到了削弱以色列的目的。

▲ 哈瑪斯領導人哈尼亞7月31日在伊朗首都德黑蘭慘遭暗殺，以色列擔憂伊朗恐與真主黨等組織進行報復。（圖／路透）

● 徐鈺萍／以色列Reichman大學反恐研究所研究生

自1979年伊朗的什葉派精神領袖魯霍拉．何梅尼成功地發起伊斯蘭革命以來，以色列和伊朗之間的對抗已經持續數十年。

事實上，這兩個國家在地理上並不接壤，因此其對立原因主要在意識形態和地緣政治上。伊朗一直以來支持各種反以色列的武裝組織，如哈馬斯和真主黨，並且在中東地區建立了所謂的「抵抗軸心」來對抗以色列和其盟友。然而，儘管伊朗與以色列之間的軍事對抗和叫囂不斷，伊朗似乎已經在這場對抗中不戰而勝。筆者認為，伊朗在這場戰爭中的真正目標並非軍事，而是經濟。

以色列目前的經濟狀況，已經一團糟。許多產業因為持續的緊張局勢而陷入困境。旅遊業首當其衝，自2023年10月的衝突發生以來，許多外國遊客都因為安全問題而取消行程。在2023年1月至5月期間，以色列接待了近200萬名境外遊客，而在2024年同期，只有40萬名遊客進入以色列。遊客數量下降了約80％。

▲ 以色列目前的經濟狀況已是一團糟。（圖／路透）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

此外，以色列經濟長期以來面臨的「三高」問題——物價高、稅率高、貧富差距高——進一步加劇了經濟困境。這些問題使得以色列的經濟發展舉步維艱，民眾生活壓力倍增。

內部政治醜聞加劇分裂

就在昨天（7日），以色列國家詐騙調查小組搜查了以色列外交部，收集高官涉嫌施壓外交部發放不符合資格的外交護照的證據，其中包括總理納坦雅胡的兒子。這一事件無疑加深了以色列社會的分裂，民眾對政府的信任度進一步下降。

伊朗的戰略勝利

從這些情況來看，伊朗似乎已經在這場沒有硝煙的戰爭中取得了戰略勝利。伊朗通過支持反以色列勢力，成功地在地區內部製造了持續的不穩定，並且使以色列陷入了經濟和政治的雙重困境。即使伊朗不發動直接的軍事攻擊，它也已經達到了削弱以色列的目的， 在這場沒有硝煙的戰爭中取得了優勢。

▲ 即使伊朗不發動直接的軍事攻擊，也已經達到了削弱以色列的目的。（示意圖／CFP）

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►資政及國策名單成援賴芳名錄　雙少數總統擺「家天下」

►JK羅琳，你錯了！　給JK羅琳的一封信

►某些在野立委打著民主反民主　大法官還要給好臉色？

►中華隊成員挺起胸膛　就當作憐憫酸民吧！

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

投稿
申訴
關鍵字: 以色列 伊朗 哈瑪斯 國際 中東 徐鈺萍 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
以色列經濟一團糟　伊朗早已不戰而勝
資政及國策名單成援賴芳名錄　雙少數總統擺「家天下」
JK羅琳，你錯了！　給JK羅琳的一封信
某些在野立委打著民主反民主　大法官還要給好臉色？
癌症基金哪裡來　加熱菸上市稅收百億挹注

推薦閱讀

吐口水、拒握手、當沙包摔　比賽可輸「柔道魂」不可無

JK羅琳，你錯了！　給JK羅琳的一封信

以色列經濟一團糟　伊朗早已不戰而勝

中華隊成員挺起胸膛　就當作憐憫酸民吧！

某些在野立委打著民主反民主　大法官還要給好臉色？

癌症基金哪裡來　加熱菸上市稅收百億挹注

林郁婷沒做錯事　IBA禁「性別發展異常者」參賽也有..

資政及國策名單成援賴芳名錄　雙少數總統擺「家天下」

林忠正／歐美民主國家拒絕中國第二波經濟衝擊！

運動比賽性別認定具爭議　「生理女性」不是你想的那麼..

相關文章

落難貴公子伊朗的顯赫家世！揭開波斯帝國神秘面紗　文明匯聚之地

落難貴公子伊朗的顯赫家世！揭開波斯帝國神秘面紗　文明匯聚之地

你和伊朗的距離，並沒有想像中遙遠，它的波斯貓、波斯地毯、開心果享譽全球，漢朝張騫通西域的目的地就在伊朗高原，凡是去過伊朗旅遊的人，都會說當地..

致旅程 4小時前

資政及國策名單成援賴芳名錄　雙少數總統擺「家天下」

資政及國策名單成援賴芳名錄　雙少數總統擺「家天下」

促進產業創新與國際合作　藥舉辦智慧健康與銀髮產業趨勢論壇　

促進產業創新與國際合作　藥舉辦智慧健康與銀髮產業趨勢論壇　

JK羅琳，你錯了！　給JK羅琳的一封信

JK羅琳，你錯了！　給JK羅琳的一封信

中東爆發衝突風險升高　英國對伊朗黎巴嫩領空發警訊

中東爆發衝突風險升高　英國對伊朗黎巴嫩領空發警訊

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

比賽可以輸　「柔道魂」不可無

比賽可以輸　「柔道魂」不可無

JK羅琳，你錯了！

以色列經濟惡化　伊朗已不戰而勝

中華健兒挺起胸膛　就當憐憫酸民

藍白打著民主反民主　大法官還要..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面