以色列經濟一團糟　伊朗早已不戰而勝

▲ 哈瑪斯領導人哈尼亞7月31日在伊朗首都德黑蘭慘遭暗殺，以色列擔憂伊朗恐與真主黨等組織進行報復。（圖／路透）

● 徐鈺萍／以色列Reichman大學反恐研究所研究生

自1979年伊朗的什葉派精神領袖魯霍拉．何梅尼成功地發起伊斯蘭革命以來，以色列和伊朗之間的對抗已經持續數十年。

事實上，這兩個國家在地理上並不接壤，因此其對立原因主要在意識形態和地緣政治上。伊朗一直以來支持各種反以色列的武裝組織，如哈馬斯和真主黨，並且在中東地區建立了所謂的「抵抗軸心」來對抗以色列和其盟友。然而，儘管伊朗與以色列之間的軍事對抗和叫囂不斷，伊朗似乎已經在這場對抗中不戰而勝。筆者認為，伊朗在這場戰爭中的真正目標並非軍事，而是經濟。

以色列目前的經濟狀況，已經一團糟。許多產業因為持續的緊張局勢而陷入困境。旅遊業首當其衝，自2023年10月的衝突發生以來，許多外國遊客都因為安全問題而取消行程。在2023年1月至5月期間，以色列接待了近200萬名境外遊客，而在2024年同期，只有40萬名遊客進入以色列。遊客數量下降了約80％。

▲ 以色列目前的經濟狀況已是一團糟。（圖／路透）

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此外，以色列經濟長期以來面臨的「三高」問題——物價高、稅率高、貧富差距高——進一步加劇了經濟困境。這些問題使得以色列的經濟發展舉步維艱，民眾生活壓力倍增。

內部政治醜聞加劇分裂

就在昨天（7日），以色列國家詐騙調查小組搜查了以色列外交部，收集高官涉嫌施壓外交部發放不符合資格的外交護照的證據，其中包括總理納坦雅胡的兒子。這一事件無疑加深了以色列社會的分裂，民眾對政府的信任度進一步下降。

伊朗的戰略勝利

從這些情況來看，伊朗似乎已經在這場沒有硝煙的戰爭中取得了戰略勝利。伊朗通過支持反以色列勢力，成功地在地區內部製造了持續的不穩定，並且使以色列陷入了經濟和政治的雙重困境。即使伊朗不發動直接的軍事攻擊，它也已經達到了削弱以色列的目的， 在這場沒有硝煙的戰爭中取得了優勢。

▲ 即使伊朗不發動直接的軍事攻擊，也已經達到了削弱以色列的目的。（示意圖／CFP）

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