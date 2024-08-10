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塞爾維亞逼出美國高水準　巴黎奧運男籃四強戰沒有輸家

我們想讓你知道…美國在困境中展現了堅韌和團結，而塞爾維亞以意志和智慧挑戰了當今最強的國家隊。比賽的意義超過了比賽本身，也超越了勝負，它將被籃球史永久銘記。

▲ 巴黎奧運男籃四強賽，美國以95比91驚險擊敗塞爾維亞，晉級奧運男籃金牌戰。（圖／路透社）

● 張懿文／Ernest

台灣時間8月9日凌晨3點，美國男籃在本屆巴黎奧運4強戰，差點被塞爾維亞擊敗，這場比賽註定成為籃球史上的經典。

本屆奧運男籃一開賽，美國和塞爾維亞就是首先遇上的兩支，那時候KD火力全開，早早就奠定勝利基礎。但9日準決賽的畫風不是這樣。

塞爾維亞開賽後三分球連連命中，約基奇甚至不用跳出來獨挑大樑，就能讓塞爾維亞保持領先。當美國隊試圖追分時，他再跳出來扮演定海神針的角色。

最可怕的是看到他單打AD的時候，好像看到這兩年的季後賽場景，AD就是拿他沒轍，早早就陷入犯規麻煩。整體塞爾維亞的防守策略就是限制美國發動快攻，美國這屆平均每場可以跑出22分的快攻，但到第四節時他們只拿了8分。

美國隊上半場表現最好的，除了一直都很穩定的LeBron之外，還有近幾場表現欠佳的兩位— Curry和Embiid。如果沒有Curry瘋狂跑位的遠射，美國隊的落後分數只會更多。而鉛筆在防守端全力封鎖約基奇、同時在進攻端也貢獻了很多顆進球，這還是在全場法國球迷狂噓他的情況下完成的。

▲ 如果沒有Curry瘋狂跑位的遠射，美國隊在上半場的落後分數只會更多。（圖／記者杜奕君攝）

在這場比賽之前，美國隊可以說沒有遇到需要全力以赴才能取勝的隊伍。當第三節打完，美國仍然落後13分。過往你幾乎看不到美國隊如此慌張，需要全力的時刻，這也是這場比賽為什麼精彩的原因。

有一個關鍵play我覺得改變了比賽局勢，那時候Lebron找到右側三分空檔的KD，KD手起刀落命中三分。這時候禁區的Jokic和AD互相卡位，Jokic推倒AD，導致這球進算加球權。美國隊發球給Booker，在弧頂命中一記三分，這球又是LeBron傳出的助攻，短短10秒內追了6分。

決勝節場上的配置是Embiid、LeBron、KD、Booker、Curry。他們終於讓這三神幾乎打滿整節。這套陣容中，Embiid負責單防Jokic和拉開進攻空間；Booker是無球跑位，身為頂級球星在這邊擔當綠葉很不容易（至少這是Edwards比較做不到的事）；KD負責放冷箭和無解單打，同時不可忽視他的協防；Curry則是少量單打，並拉開空間，只不過這個空間大概覆蓋整個半場；LeBron負責控球和發起攻守轉換。身為籃球迷，有生之年可以看到歷史級的球星拿出全力拚出這樣上限的比賽水準，加上LeBron、KD、Curry交織了我看球的青春記憶，很難不流下眼淚。

▲ 塞爾維亞逼出美國隊的最高水準。（圖／記者杜奕君攝）

比賽一直戰鬥到最後一分鐘才分出勝負。不得不佩服塞爾維亞逼出美國隊的最高水準。比賽中可以感受他們完全不懼怕美國這些明星球員，他們是昂首離開球場的。這場比賽堪稱今年奧運會最經典的比賽了，只可惜不是在決賽碰頭。

Lebron拿下大三元，Curry36分以超過6成4的命中率轟下9顆三分，還搶下8顆籃板。KD乍看只有9分，可是這9分都是在關鍵時刻用無解的單打拿下的，含金量極高。LeBron的突破分球、KD的中距離、Curry的三分。他們用職業生涯最廣為人知的技能包攬了美國隊最後的13分。

美國在困境中展現了堅韌和團結，而塞爾維亞以意志和智慧挑戰了當今最強的國家隊。比賽的意義超過了比賽本身，也超越了勝負，它將被籃球史永久銘記。

WE ARE ALL WITNESSES.
這場比賽沒有輸家。

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