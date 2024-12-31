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2024年「體壇十大話題」揭曉　豐收一年讓世界看見台灣！

我們想讓你知道…《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查出年度TOP 10，一同回顧體壇今年精彩時刻。

▲▼2024體壇十大新聞。（圖／網路溫度計提供）

▲2024體壇十大新聞。（圖／網路溫度計提供）

 ●文／網路溫度計

沒有不可能的事！如果要描述2024年台灣體壇表現，沒有比「台灣尚勇」更適合的詞彙吧！巴黎奧運羽球場上「麟洋配」以及拳擊擂台上的林郁婷，用表現證明他們值得金牌，站上東京巨蛋這座棒球聖地冠軍舞台的12強中華隊，更寫下我國棒壇歷史新頁。

愈不被看好、愈遭受打壓，就擁有愈傑出的成果，台灣體育圈讓世界都看見，在這個豐收之年，充滿許多大家討論不斷的話題，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查出年度TOP 10，一同回顧體壇今年精彩時刻。

No.10　中職各隊爭搶自由球員　陳子豪獲破億合約

中華職棒35年球季結束後，共有中信兄弟陳子豪和詹子賢、樂天桃猿朱育賢、統一7-ELEVEn獅陳韻文等4位大物選進入自由球員（FA）市場，受到新球隊台鋼雄鷹加入戰局、大巨蛋商機、12強中華隊奪冠影響，6隊爭搶4位好手過程更加激烈。

率先出爐的朱育賢以4年總值4800萬元合約轉戰味全龍，刷新中職自由球員轉隊合約總值紀錄，緊接著選擇留隊的陳韻文獲得獅隊5年至少4500萬元合約，金額打破隊史紀錄，合約屢創紀錄激起許多球迷討論今年自由球員動向。

詹子賢12月19日與中信兄弟簽下5年至少4800萬元合約續留，球迷聚焦重點只剩瘋傳轉隊的陳子豪，隔天馬上證實他與味全龍簽下10年1.3億元合約，新球季改披龍袍。

壓軸確定的陳子豪成為中職首位單張合約破億球員，10年長約也是全新紀錄，這張突破薪資天花板的大約，衝高中職自由球員12月20日討論聲量，累積16,598筆成為最高峰，更讓許多球迷對未來充滿期待，「好不容易中華職棒有個新的FA環境」、「今年這麼熱絡，會不會有人後悔沒提啊」、「我能想像林立、陳傑憲合約超過十年以上了」、「期待中職出一個年收百萬美元的本土球員」、「現在大頂薪時代，FA只會一直疊上去」。

▼中信兄弟陳子豪轉隊，獲得破億合約。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼中信兄弟陳子豪。（圖／記者林敬旻攝）

No.9　中職35年總冠軍中信兄弟

睽違16年重回6隊競逐，中華職棒35年本季在台鋼雄鷹「飛上一軍」之後，帶給各隊全新競爭局面，去年無緣擠進季後賽的中信兄弟，本季交由日籍總教練平野惠一執掌兵符，經過上半季60場賽事摩合，黃衫軍下半季勢如破竹，先奪得季冠軍再拿到全年度勝率第一，直接闖進總冠軍賽。

中信兄弟以逸待勞迎接統一7-ELEVEn獅挑戰，7戰4勝制總冠軍賽前3戰，團隊在打得相當順手的台北大巨蛋取得2勝1敗領先，最後順利在第5戰台中洲際主場取得關鍵第4勝，拋下黃色封王彩帶。

中信兄弟中職35年封王，勇奪隊史第10座總冠軍，近4年3冠創造出兄弟王朝，聲量最高峰為奪冠隔天10月26日的11,322筆，各界人士陸續發文祝賀，封王相關優惠也輪番公開，讓許多網友轉發討論。備感光榮的「百萬象迷」分享許多感動心路歷程，「突破G5魔咒的一年，恭喜爪爪」、「恭喜，突破3勝1敗，G5無勝紀錄」、「七年六亞=>四年三冠」、「留名！我爪值得，這季真的很棒～」、「太爽啦！留名！再創連霸王朝！！！」。

No.8　中職傳奇球星周思齊引退

2024年多位中華職棒球星，包括官大元、高國慶、周思齊和潘威倫都陸續卸下球衣，結束他們奮戰多年的球員身分，其中走過中職最黑暗年代，始終堅持自己信仰的周思齊，在個人生涯第20個球季開始前夕，正式宣告引退。中信兄弟球團為隊上這位傳奇球星舉行的引退賽，辦在台北大巨蛋，期待百萬象迷一同進場參與感人時刻，「周董」把握本季為數不多上場機會，補上2次盜壘，讓他能以中職史上第9位千安百轟百盜選手的頭銜，榮耀退役。

周思齊大巨蛋引退主題日辦在9月21、22日，系列活動最大話題就屬天團五月天為周思齊獻唱致敬，五月天21日站上大巨蛋帶來精采動人的演出，口碑爆棚使感動不斷延續。周思齊在22日引退儀式當天，講出「兄弟齊心愛短今」、「把小兄弟從牌桌帶走」兩大金句引發廣泛討論，不只拉抬中信兄弟啦啦隊短今聲量，還讓假球案這段中職不堪過往，再度浮出檯面警醒眾球員，兩場擠滿4萬名球迷進場參與，寫下大巨蛋首度滿場紀錄，周思齊退休相關討論光是9月就累積71,885筆聲量，成為今年最多人討論的台灣球星引退活動。

No.7　舉重國手郭婞淳巴黎奧運負傷摘銅

台灣舉重女神郭婞淳近2年飽受腰傷所苦，已度過生涯顛峰期的她，今年出征巴黎奧運其實害怕舊傷復發，不過為了舉起台灣的希望，依然全力備戰。郭婞淳本屆參加女子57公斤級項目，賽事在8月8日登場，她謹慎取得抓舉105公斤，在擅長的挺舉項目前兩次舉完獲得130公斤成績，確定為台灣保住一面銅牌。郭婞淳最後一次試舉若舉起132公斤，總和237公斤會超越完賽加拿大選手Maude Charron的236公斤，若舉起137公斤將以總和242公斤，超越排在第一位，總和241公斤還有一次試舉的中國好手羅詩芳。

郭婞淳最後選擇力拚金牌，可惜失敗坐收，不過勇於挑戰自我的「婞念」贏得眾人掌聲，領獎時銀牌得主Maude Charron也上前向她致意並擁抱，成為場上暖心時刻。

郭婞淳帶傷上陣摘下銅牌，完成連三屆奪牌壯舉，賽後受訪淚崩表示，當下抱持「當作最後一屆在舉」的心態，最後一舉前想說「不管了，痛就痛了，比完賽再痛就好」才決定放手一搏，採訪片段看哭無數台灣網友，累積超過220萬次觀看，台灣舉重女神這段奧運挑戰之路，賽會期間衝出76,764筆聲量。

▼郭婞淳。（圖／路透）

▲▼郭婞淳。（圖／路透）

No.6　中職35年明星賽　傳奇球星「神獸對決」

本季中華職棒明星賽首度移師台北大巨蛋舉辦，7月20日、21日帶給全台棒球迷一場有史以來最夢幻的夏日饗宴，自5月中公布消息，經過1個月票選確定出賽陣容，開賽前話題著重在史上最豪華啦啦隊應援陣容，多位韓籍女神同場互動，以及6隊女孩共演葉保弟應援曲，「粒保樂園」盛大上演的熱鬧場面

兩天賽事讓現場62,354人值回票價，回味無窮在網路社群持續發酵的場面，卻是最本質的場上兩隊交手。

20日首戰，轉任教練多年的「台灣之光」王建民9局走上投手丘試投1球，開啟傳奇球星夢幻對決序曲。隔日第2戰最後1局，「千勝教頭」洪一中接受「台灣巨砲」陳金鋒教練邀請走上打擊區，王建民見狀主動戴上手套登板投球，正式開啟台灣棒球「神獸對決」，王建民接連交手洪一中、陳金鋒和彭政閔，林岳平和葉君璋也在睽違已久，再度搭檔投捕對戰「火哥」張建銘，這段10幾分鐘的「回憶殺」，重演20年來台灣棒球精華時刻，讓無數球迷看得又哭又笑，21日賽後一週持續累積討論聲量達40,736筆，成為台灣棒球史冊中難忘一頁。

No.5　羽球國手戴資穎巴黎奧運最後一舞

今年巴黎奧運是桌球莊智淵，網球詹詠然、謝淑薇，羽球李洋和戴資穎等台灣選手的奧運生涯「最後一舞」。其中進入選手生涯最後階段的世界球后戴資穎，奧運前夕因傷勢困擾曾退出公開賽，讓球迷擔憂她能否順利參加生涯最後一次奧運，最終小戴順利前往巴黎，更接下本屆中華代表團開幕式掌旗官重任。

戴資穎本屆奧運最終章，想要順利從小組賽出線，卻必須戰勝同樣參加最後一屆奧運的泰國好友依瑟儂，這場世紀對決無論誰晉級，都將把交情深厚的對方淘汰，讓球迷不禁感嘆太過戲劇化。

戴資穎和依瑟儂的關鍵戰役7月31日登場，開賽後小戴明顯受到傷勢影響，跑動相較過往吃力許多，首局戰到19比21敗陣，次局也以15比21輸掉，戴資穎直落二敗給依瑟儂，確定奧運「最後一舞」止步小組賽，賽後依瑟儂上前給戴資穎一個緊緊的擁抱，讓小戴難掩激動情緒流下淚水，全台球迷看見感人一幕同樣紅了眼眶。「看來超人有來，只是我沒能撐過去」戴資穎賽後透露，開打前雙腳都受傷，甚至嚴重到無法走路，如願站上奧運殿堂，仍為無法戰到最後感到抱歉，戴資穎帶有遺憾的最後一舞，7、8兩月聲量總計133,508筆。

▼台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

▲▼台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

No.4　中職啟用臺北大巨蛋

中華職棒35年例行賽全季累積觀眾超過276萬人次，單場平均7,684人，雙雙寫下有史以來最高紀錄，票房大躍進主因與等待33年的臺北大巨蛋啟用密不可分，臺北大巨蛋全季38場例行賽，總共吸引78萬6,189人進場，場均觀眾20,689人，是台灣職棒史上首座場均人數破萬球場。

「大巨蛋經濟」中職6隊雨露均霑，連帶拉抬全台各縣市巨蛋熱，陸續傳出北、中、南都要有一顆巨蛋，新北、台中和彰化已在規畫打造巨蛋可行性的消息。

今年中職只要在大巨蛋舉辦賽事時，都會帶起一波討論聲量，前三高峰分別是明星賽、開幕戰以及味全龍邀請黃仁勳開球的音樂主題週，全年累計突破40萬筆。一整年熱鬧球季落幕，10月31日卻傳出明年中職例行賽場次將大幅縮減為20場，消息引起球迷議論紛紛，質疑經營者遠雄集團將檔期讓給演藝活動，11月1日輿論炎上之後，聲量飆升至8,473筆，雖然12強賽奪冠效益有助觀賽人數成長，中職明年想要延續「大巨蛋元年」榮景，仍充滿不少挑戰。

▼大巨蛋滿場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周思齊引退賽共記有40000人進場，中信兄弟成為中職史上首支在大巨蛋達成滿場紀錄的球隊。（圖／記者李毓康攝）

No.3　拳擊國手林郁婷不畏性別爭議巴黎奧運奪金

用拳擊打敗魔法！「台灣的女兒」林郁婷奪下我國史上首面奧運拳擊項目金牌，是台灣體壇今年三大光輝時刻之一，以全年累計聲量近80萬筆排在第3名。回顧林郁婷出戰本屆巴黎奧運拳擊女子57公斤級項目過程，最初沒有獲得太多關注，卻在國際拳擊總會（IBA）散播她有性別疑慮，包括《哈利波特》作者JK羅琳在內的國際輿論，跟進質疑林郁婷參賽資格有問題之後，參賽討論度瞬間激增。

即便國際奧林匹克委員會（IOC）出面保證林郁婷參賽身分沒問題，網路上仍有龐大惡意向她襲來，面對這波巨浪聲量林郁婷關閉所有社群，用拳擊擂台上一場又一場壓倒性勝利，持續朝金牌目標努力，8月11日凌晨3時的金牌戰，許多台灣民眾為她熬夜跨海應援，見證林郁婷以5比0擊敗波蘭對手摘金的榮耀時刻，金牌戰當日聲量衝出225,146筆高峰，她讓世界看見台灣人面臨國際打壓，依舊堅持奮戰的毅力。林郁婷本屆奧運順利摘金後，年終賽再度遭遇性別爭議干擾，「台灣女兒」仍在努力為她的信念和清白而戰。

▼台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

No.2　巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」金牌二連霸

即便擁有東京奧運金牌加持，巴黎奧運開打前台灣羽球黃金男雙「麟洋配」並不被看好能夠衛冕，李洋和王齊麟這對組合過去3年多參加43場國際賽事，只拿下一座冠軍，本屆奧運開打前夕，甚至因世界羽球聯盟（BWF）疏失，不幸抽中唯一要打4場比賽，組內又有3組世界排名前十強敵的「死亡之組」，兩人賽前抱持「打一場是一場，最後一次搭檔就拚拚看」的態度應戰。

沒想到這一拚，竟拚出讓全台人民瘋狂的好成績，先是小組預賽以全勝之姿陸續扳倒世界排名第7日本、世界排名第2丹麥、美國和世界排名第9的中國組合，8強賽輕取泰國、4強賽二度打敗丹麥，延續本屆6連勝、跨屆11連勝的氣勢，麟洋配8月4日與世界排名第1的中國組合王昶、梁偉鏗進行3局大戰，最終以2比1擊敗對手，用跨屆12連勝之姿衛冕金牌，達成奧運羽球男雙史上首度二連霸創舉，「麟洋配」讓國旗歌旋律再次飄揚在奧運賽場，感動無數台灣人，大賽打出超乎水準的表現，隔天一舉推高討論聲量至310,590筆。

▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

No.1　世界棒球12強賽中華隊奪冠

賽前陣容有多麼不被各界看好，今年12強中華隊肯定是歷屆前幾名，不過這支球隊最終用勇奪冠軍的表現，寫下台灣棒球歷史新頁，從預賽首戰轟垮韓國、壓制多明尼加、暴擊澳洲、封鎖古巴，晉級複賽再打爆美國，Team Taiwan才能取得11月24日與日本在東京巨蛋最終決戰的資格，當晚全隊將士用命，終場以4比0完封王者日本，打破武士軍團27連勝不敗金身順利奪冠，令當晚全台各地緊盯直播的民眾陷入瘋狂，不少人更因此留下感動淚水。

本屆中華隊在12強賽連克韓古美日，擊敗這些稱霸全球棒壇30多年的一方之霸，冠軍可說是拿得毫無僥倖，賽事期間全民陷入棒球熱，應援曲《台灣尚勇》、「道歉表」網路瘋傳等話題不斷，「台灣隊長」陳傑憲、林家正、潘傑楷、林昱珉球星跟著人氣暴漲，整個11月創造出881,190筆聲量的驚人數據。

奪冠後「12強經濟」同樣發酵，台灣人為珍藏這得來不易的甜美果實，12強中華隊相關商品舉凡Taiwan帽T、冠軍紀念T、悠遊卡、雜誌等，全部掀起搶購旋風，這股棒球熱潮在寒冬中持續發燒，成為2024年台灣體壇最具代表的話題TOP 1。

▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

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