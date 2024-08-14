免除贈與稅　促進年輕世代實現購房夢想

▲ 有些父母會幫助年輕子女購房，以減輕後輩的經濟壓力。（圖／記者黃克翔攝）

● 文殊／自由撰稿人

國內房價居高不下，讓許多民眾難以負擔，不少父母因此會幫助年輕子女購房，以減輕後輩的經濟壓力。然而，根據現行稅法，每人每年贈與稅免稅額僅244萬元，如果父母一次性將房子贈與子女，所需繳納的稅金可能相當可觀。

例如，台北有一名大學生捲毛（化名），以近億元購買了一處精華地段的房子，這筆交易明顯超出他的經濟能力。經國稅局調查，發現是捲毛的母親匯款給他，用以支付房款，因此國稅局向捲毛的母親追討426萬元的贈與稅。如果未按時申報，還會被處以最高兩倍的罰鍰。

在這個個案中，贈與稅的課徵引發了一些不合理的問題。以下是幾個主要理由：

1. 房價高昂，年輕人購房壓力大：目前國內房價居高不下，年輕人要在經濟上獨立購房十分困難。父母資助子女購房是緩解年輕人住房壓力的常見方式，這樣的資助被視為一種家庭內部的經濟支援，而非傳統意義上的贈與。

▲ 目前國內房價居高不下，年輕人要在經濟上獨立購房十分困難。（圖／記者李毓康攝）

2. 贈與稅免稅額過低：目前，每人每年贈與稅免稅額僅244萬元，稅額10％起跳，這對於購房這種高額支出的情況明顯不足。尤其在台北等房價高昂的地區，一套房子的價格動輒數千萬，這樣的免稅額遠不能覆蓋父母資助子女購房的需求，導致稅負過重。

3. 家庭資助合理性：父母資助子女購房本質上是一種家庭內部的資源配置和財產轉移，並非是意圖規避稅收的行為。對這類行為課徵高額贈與稅，未能充分考慮家庭資助的合理性和正當性。

4. 經濟能力不匹配的困境：在案例中，大學生捲毛經濟能力顯然無法負擔如此高價的房產，他能夠購房完全依賴於母親的資助。對此情況課徵高額贈與稅，顯然加重了本就無法獨立負擔房款的年輕人的負擔，也無法有效解決實際的經濟困境。

5. 罰鍰過重：根據案例，若未按時申報贈與稅，還會被處以最高兩倍的罰鍰，這種處罰機制顯得過於嚴苛。對於大學生及其家庭而言，這種懲罰性措施不僅加重了經濟負擔，也未能體現出稅法的公平性和人性化。

▲ 澳洲、紐西蘭、加拿大、馬來西亞、新加坡等國都沒有贈與稅。（圖／取自Pixabay）

國際間，澳洲、紐西蘭、加拿大、馬來西亞、新加坡等國都沒有贈與稅，考慮到年輕人面臨的低薪及購屋困境，政府應仿效許多國家的做法，對父母資助子女購房給予稅務優惠，免除贈與稅。這樣的政策既能體現家庭內部資源共享的合理性，也能減輕年輕人的經濟壓力，讓他們更容易實現購房夢想。相反，如果對這類資助行為課徵高額贈與稅，不僅抹煞了父母愛護子女的心意，還可能成為年輕人買房的強大阻力。因此，政府應該重新審視現行稅制，適當提高免稅額或直接免除贈與稅，以更好地支持家庭資助和年輕人購房。

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