讓國人免費追奧運是義務？集體行為影響運動轉播和贊助

▲ 國民黨立委葉元之召開「政府帶頭追奧運 讓奧運成為全民大客廳」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

● 徐正賢／台灣運動產業協會理事長

一個電視台，要評估是否要購買一場國際運動賽事的電視轉播權，理性的考量，肯定是這場國際賽事的轉播權，能夠帶來多少「收入」。

對一個電視台來說，轉播一場國際運動賽事能夠產生的收入，就是廣告收入，以及從收視戶繳費分得的收視收入。

如果我們是某某電視台的業務總監，一年前，電視台董事長和總經理問我們，如果花4～5億購買巴黎奧運轉播權利，我們有沒有把握賣4～5億的廣告收入？我們會怎麼回答？

是的，東京奧運時，全台灣民眾瘋狂看電視加油，但是，東京奧運是在日本，只有一小時時差，而且當時是疫情期間，再加上當時台灣隊幾乎天天都有獎牌進帳。

▲ 東京奧運時，正逢疫情期間，且僅有一小時的時差，因此全台灣民眾瘋狂看電視為國手加油。（圖／路透）

場景轉換到巴黎奧運，時差六小時，疫情已結束，而且，很現實的說，一年前，誰猜得到這次巴黎奧運，會進帳兩金五銅？

電視台的業務主管不敢和總經理、董事長保證能夠賣出4～5億廣告投放，真正原因只有一個，他們不認為台灣人這麼熱衷看運動賽事。

所以，說穿了，就是大眾的集體行為，指向哪裡？

同樣的，很多人說：大企業很現實，都等到運動選手成名了，才願意贊助！

不對呀！企業的「利害關係人」，是顧客、上下游供應商、股東、員工，企業要贊助任何個人或活動，都必須確保這個贊助行為，符合「利害關係人」的利益，所以，如果在巴黎奧運前，林郁婷走在忠孝東路就會造成交通阻塞，你認為企業會不贊助林郁婷嗎？

所以，關於運動轉播、運動贊助，我們該想想，我們的集體行為，到底指向哪裡。

▲ 企業要贊助任何個人或活動，都必須確保這個贊助行為，符合「利害關係人」的利益。（圖／CFP）

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