銀行大到不能倒之是非對錯

▲ 瑞銀集團於今年5月31日，宣布對瑞士信貸的歷史性收購圓滿完成。（圖／UBS官方網站）

● 丁學文／金庫資本管理合夥人兼總經理

今年5月31日，瑞銀集團（UBS）歷經周折，終於宣布對瑞士信貸（Credit Suisse）的歷史性收購圓滿完成。隨著Credit Suisse在蘇黎士完成註銷，這個獨立實體也就正式消失不見了，我想，對於曾經參與1990年代跨國性金融機構盛世的台灣金融從業人員來說，肯定充滿了不勝唏噓的感嘆。所謂的「銀行大到不能倒」也在這個收購案落幕後，成為瑞士政府最尷尬的一個未答題。

從2023年6月開始的這個收購計畫之所以能夠落幕，當然得力於瑞士政府的支持，收購之路雖然困難重重，但瑞銀集團仍然在這樁交易完成後，順利讓自己在歐洲和亞洲的事業版圖得到了進一步的擴大。但微妙的是，《倫敦金融時報》（FINANCIAL TIMES, FT）卻在收購達成前一個月出現了一份報導，報導宣稱瑞銀集團的行政總裁Sergio Ermotti在瑞士一間大學演講時忍不住表示，香港、新加坡及美國都在積極爭搶瑞士的離岸財富管理龍頭地位，而且取得了重大進展，所以這樁象徵「銀行大到不能倒」的收購案，其實讓瑞士已經大傷筋骨。

現在的問題是，從美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）到瑞士Credit Suisse的接連爆雷，我們應該怎麼看待「銀行大到不能倒」的說法？

人們對瑞士金融監管穩健已有擔憂

▲ Credit Suisse爆雷，引發了人們對瑞士金融監管穩健與否的擔憂。（圖／路透）

長期以來，瑞士在金融領域的穩定聲譽一直是全球銀行家和富人的最佳避風港。但現在，疑慮確實開始蔓延。Credit Suisse的倒閉最是令人尷尬，其爆雷引發了人們對瑞士金融監管穩健與否的擔憂，也給國際債券持有人帶來了巨額的損失，甚至引發了訴訟。也是這樣，所謂的瑞士央行（SNB）、瑞士國際金融市場監管局（FINMA）和聯邦財政部（FDF）的「三位一體」才會被迫面對現實，揭露自己出現裂痕的金融體系來進行修正。但這次的瑞士第一和第二大銀行合併，在創造出一個超級龐然大物的同時，確實讓瑞士納稅人和瑞士政府嚇出一身冷汗，但收拾殘局的最後作法還是讓外界留下不少的質疑。

部分人士認為，規模擴大後的瑞銀集團將使瑞士受益，但更多人認為，這其實會對瑞士經濟構成威脅。關於這個爭論，瑞士銀行家協會（SBA）認為，在與全球其他大型銀行競爭時，規模等同於實力。如果瑞士想扮演國際金融中心的角色，那麼至少要有1家大型的國際銀行。但這個說法忘記了瑞士不等同美國，瑞士承受風險的能力是難以和美國相提並論的。

▲ 部分人士認為，規模擴大後的瑞銀集團將使瑞士受益，但更多人認為，這其實會對瑞士經濟構成威脅。（圖／路透）

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在今天這個充滿地緣政治風險的不確定世界中，瑞士或瑞銀集團的何去何從，凸顯的是「銀行大到不能倒」正在面臨新時代的考驗。Credit Suisse的失敗，我感覺它不僅肇因於資本或流動性的問題，其實更是由人謀不臧和美國地區銀行業爆雷相互加乘所引發的。新的瑞銀集團必須承認，其規模意味著應該受到更嚴格的審查、在資產配置和投資的調研能力上必須加強，且必須證明自己有健全的策略來應對突發的信心危機。正由於瑞士不等於美國，矽谷銀行倒閉，我們還可以歸咎於客戶過度集中，但Credit Suisse的情況其實更像當年的雷曼兄弟（Lehman Brothers），雷曼有美國兜底，Credit Suisse因為堅持「大而不能倒」也由瑞士政府出面支持，但背後各自象徵的意義已經大不相同。

▲ 作者認為，瑞信的失敗，更多是人謀不臧和美國地區銀行業爆雷相互加乘所引發的。（圖／路透）

銀行在經濟中創造流動性 也可能產生反作用力

想說透這個問題，就必須回歸銀行的真諦，和前聯準會主席Ben S. Bernanke一起獲得2022年諾貝爾經濟學獎的得主Douglas W. Diamond與Philip Dybvig，提出的銀行擠兌模型（Diamond-Dybvig Model，簡稱「D-D模型」）最能說明一切。這個模型展示了銀行如何在經濟中創造流動性，以及這種流動性設計也可能產生反作用力，讓銀行遭受客戶突然、恐慌性的提款。我感覺，銀行，就如同空氣和水一樣，如果運行如常，我們什麼也感受不到；但如果失靈，我們將立刻驚慌失措，甚至面臨金融危機。從1929年經濟大蕭條到2008年的金融危機，甚至是當下的全球通貨膨脹，都已經讓銀行開始呈現失靈現象，類似什麼資金斷流、存戶擠兌或是有錢貸不出去，在過去所謂訊息尚未完全透明的時代，或許還得以遮遮掩掩不致發生，但放在現在，誰也不敢拍胸脯保證不會瞬間爆裂。

▲ 2022年諾貝爾經濟學獎得主。（圖／翻攝推特@NobelPrize）

在美國，聯準會（Fed）不到48小時就站出來接管矽谷銀行；在瑞士，瑞士政府為了平息投資人的擔憂，更是無所不用其極。但大家更想知道的是，矽谷銀行與Credit Suisse，為何會在短時間內接連遇到麻煩？這是全球危機的開始，或者只是一個獨特個案？這非比尋常，無論是矽谷銀行爆雷，還是Credit Suisse的股價暴跌，其實並沒有伴隨什麼特定資產的崩盤。或許這一連串事件真正體現出的是，全球連續升息後，資金成本越來越高，金融體系的薄弱環節已經開始暴露。大家不要忘記，現在這個世界，無論是為了抑制通貨膨脹的高利率，或是保護主義催生的去全球化，甚至是此起彼落的地緣政治緊張，都是過去很長一段時間，我們不曾經歷過的陌生新世界，所以，鋪天蓋地的不確定加上財富管理需求造就的結構性產品，以及互聯網培養出來的散戶大軍助漲助跌，讓「銀行大到不能倒」儼然成為了現在這個時代，距離殘酷現實最遙遠的一句金融謬論。

▲ 無論是為了抑制通貨膨脹的高利率，或是保護主義催生的去全球化，甚至是此起彼落的地緣政治緊張，都是前所未見的。（圖／路透）

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