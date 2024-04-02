沈政男／大鬧龍宮匠心獨具　AI時代重新思考「原創性..

▲復興商工學生《大鬧龍宮》首獎作品爆出是AI繪圖。（圖／翻攝臉書）

● 沈政男／精神科醫師

復興商工美工科學生的得獎電繪畫作〈大鬧龍宮〉，引發在校同學、校友質疑是AI生成的作品，學校起先否認，還對公開質疑的同學表達關切，最後創作者終於承認曾使用AI軟體來輔助繪圖，才讓事情告一段落。

整個所謂揭發過程，我就不多談了，，這裡只是要說：公民論壇如何建構與參與，顯然到現在年輕人還搞不清楚。比如，說公開質疑的同學是吹哨者，試問，吹哨者三個字是這個意思嗎？

顛覆傳統形象 眾人卻只在意AI介入

那張〈大鬧龍宮〉，一看就有AI感，也就是難以置信的擬真，以及些微的塑膠感，還有似乎有些奇怪的五官與肢體組合，但再看三看，就會被孫悟空落寞、懊悔、追憶，或者不曉得在想些什麼的眼神，與那大鬧以後擦傷裂傷的肢體與破敗襤褸的戰袍吸引，因為跟傳統的齊天大聖、不可一世的形象，實在是強烈的對比。

從來沒看過這樣的孫悟空！亢龍有悔的齊天大聖，內心戲這麼多的孫悟空，還有，最重要地，努力要從猴子變成人類，其實也是隱喻人的成長，那樣辛苦卻有意義的磨難過程。

我很意外，那些質疑AI介入的疑點細節，什麼手指扭曲、有第六根手指痕跡、腳擺放的位置不符合透視原理等等，那些諸多網友，竟然沒人討論，這一張圖畫得好不好？

▲ 傳統的齊天大聖，形象大多不可一世。（圖／翻攝自YouTube／優酷綜藝）

AI創作充滿塑膠感 表達不出「人性」

我本來對AI繪圖也不了解，但查一下就知道，原來，AI繪圖就是容易畫出六根手指，或者奇怪的手指，因為手指不是臉，不會是畫圖的重點，AI在學習的時候也就沒辦法學好。還有，手腳是三度空間，但AI只能從既有的平面作品去學習，因此很多手腳的擺放角度都沒辦法畫好。

AI繪圖，就跟AI寫詩或其他創作一樣，看起來三分樣，其實充滿了塑膠感，光有驚人的細節與擬真，真實到好像櫥窗裡的塑膠玩具，但就是會有奇怪的拼貼與扭曲的細部造型。

更重要地，AI，畫不出動人的情緒與氛圍，因為那是最微妙的資訊，跟空氣一樣，機器沒辦法讀取，當然也就不能學習。AI使用大量圖片來學習，但人腦不是這樣，人腦使用小量圖片，但頗有縱深的觀點來提取資訊，而這個縱深，注意了，是億萬年演化的成果。有機會再來多談。

總之，這位同學是有天分的，〈大鬧龍宮〉這幅作品也是頗有藝術價值，但可能因為是電繪，使用電腦軟體來繪圖，一不小心就會多按幾個鍵，然後就違規地涉入了AI領域。

不相信的話，那些質疑的人用AI畫看看，看能不能畫出亢龍有悔的齊天大聖。

▲ AI畫不出動人的情緒與氛圍。（圖／路透）

布局、細節匠心獨具 AI時代重新思考「原創性」

大鬧龍宮是非常有意思的隱喻，事實上整部《西遊記》都是，比如金箍棒，原本是定海神針，竟然被拿來當隨身武器了，就因為其他武器他看不上眼。看〈大鬧龍宮〉那張圖裡的金箍棒，也是刻滿了大戰後，雖然獲勝，但若有所思，甚至有些懊悔的印記，才會呈現有些扭曲的模樣，是不是？

畫裡的孫悟空，肌理碩壯飽滿，讓人想起了米開朗基羅畫作底下的人物，這是很有意思的結合。孫悟空傳統上都是瘦皮猴，畫成這樣不只一新眼界，也正好凸顯了，外表孔武有力跟內心的幼稚不成熟所形成的對比。

那位創作的同學有了這樣的點子，如果從頭到尾自己畫，就不會有問題了。只是，不曉得這樣的孫悟空形象，是不是在使用AI輔助的過程裡，胡亂組合一些指令所得出的千百張產出裡的其中一張？這是AI生成的另一個更深沉問題，也就是即使你從頭到尾都是自己畫，但原始的點子來自AI，那麼網友再怎麼厲害，也不可能看穿「點子來自AI」這樣的問題了。

▲ 畫裡的孫悟空，肌理碩壯飽滿，讓人想起了米開朗基羅畫作底下的人物。圖為米開朗基羅與其著名雕像「大衛像」。（組圖／CFP）

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