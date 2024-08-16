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未直接搜查柯辦　北檢專業素養有助提升司法信譽

我們想讓你知道…此次北檢的調查行動顯示了其高效和公正的一面，尤其是在搜查對象的選擇上，北檢並未直接對民眾黨及柯文哲辦公室進行搜索，避免了不必要的政治聯想。

▲ 台北地檢署日前針對民眾黨主席柯文哲涉嫌總統選舉政治獻金漏報案展開迅速行動。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

● 李震華／台灣司法改革關懷互助協會理事長

近日，台北地檢署針對民眾黨主席柯文哲涉嫌總統選舉政治獻金漏報案展開迅速行動。從案件分案到執行搜索，僅在短短兩天內完成，這一舉措迅速引發社會高度關注。起初，媒體一度誤以為搜索行動針對的是民眾黨及柯文哲辦公室，但實情並非如此。筆者對北檢的迅速反應和公正處理表示高度讚賞，認為此舉展現了司法機關的高效率和專業精神，值得肯定。

據悉，台北地檢署在分析柯文哲召開的記者會內容及監察院提供的申報資料後，決定指揮調查局兵分七路，對柯文哲政治獻金案中的相關公司和個人展開全面搜索，包括會計師端木正所屬的會計師事務所、木可公關公司及時樂公司等地。調查人員並以被告身分約談會計師端木正、木可公關公司董事長李文娟及四名證人，並在晚間陸續將相關人員移送北檢，進行漏夜偵訊。

▲ 會計師端木正14日深夜抵達北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

根據監察院近日公布的2024年總統候選人政治獻金申報資料，柯文哲的申報中，多筆支出與實際出入不符，涉及金額逾新台幣916萬元。此外，柯文哲與競選總部幹部所召開記者會的說明，還涉及多筆與實際支出不符但被逕行調整的未明金流，總額達1,300萬元以上。北檢因此主動分案偵辦，並指派檢肅黑金專組檢察官唐仲慶負責調查。

此次北檢的調查行動顯示了其高效和公正的一面，尤其是在搜查對象的選擇上，北檢並未直接對民眾黨及柯文哲辦公室進行搜索，避免了不必要的政治聯想。筆者更特別稱讚檢察官唐仲慶在辦案過程中的勇氣與公正態度，認為其不受政治干擾、依據專業證據論理辦案，對司法信譽的提升具有重大意義。

▲ 台北地檢署檢察官唐仲慶。（圖／記者劉昌松攝）

按照偵查程序中的證據法則及經驗邏輯，北檢此次選擇搜索會計師事務所及相關公司是有充分法律依據的。首先，檢察官已掌握柯辦申報監察院的收支明細及憑證單據的影本，已初步了解虛漏報不符的項目及金額；其次，根據柯辦記者會的說明，關鍵的收支單據憑證原本由會計師負責，並非在柯辦；再次，柯辦曾與會計師事務所核對過短缺部分的單據憑證，事後並公開記者會指責端木正會計師自行調節出入數額而不實登載，但相關原始憑證仍然存在且足以證明有足額支出云云。因此，搜索單據憑證所在的會計師事務所及相關公司廠商手上保存的單據憑證原本，是釐清事實的必要步驟，未必要搜索柯辦及民眾黨，實符合合法辦案程序。

最後筆者強調，北檢此次的偵查行動，從證據的掌握到搜索行動的展開，皆體現了嚴謹的法律邏輯和專業素養。唐檢察官的專業處理，迅速抓住問題的核心，成功取得了相關單據憑證。期望北檢及唐檢察官能繼續秉持公正立場，讓案件的真相早日揭露，同時提升社會對司法公信力的信任，並為未來處理涉及政治的司法案件樹立一個公正典範。

▲ 柯文哲競選費用單據。（圖／記者湯興漢攝）

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