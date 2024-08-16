中東和平符合美中利益　美應將中共視為「助力」

▲ 2023年10月7日，哈瑪斯逃過以色列的科技法眼，以五千多發的自製飛彈攻擊以色列邊界。（圖／達志影像／美聯社）

● 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動突襲，以國隨即展開報復，對加薩走廊地區進行大規模轟炸；加上今年4月伊朗對以色列本土發動30年來的首度攻擊，使得中東地區再度成為全球關注的火藥庫。

今年5月31日，美國總統拜登在白宮提出三階段停火及釋放人質協議，希望結束持續近8個月的加薩戰事。根據「美聯社」報導，協議分為三階段，包括：全面徹底停火；以軍撤出加薩所有人口稠密地區；哈瑪斯釋放部分人質，包括婦女、年老及受傷者，換取以色列釋放數百名被囚禁的巴勒斯坦人和美國人質。

拜登的建議並未緩和以哈緊張情勢，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）和哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）上月底相繼遭襲身亡。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後發表全國談話聲稱：「以色列已給予敵人毀滅性打擊」。

▲ 哈瑪斯領袖哈尼雅上月底遭襲身亡。（圖／路透）

哈尼雅是在出席伊朗新總統就職典禮時遇害，這讓伊朗情何以堪。尤其是，哈尼雅從20世紀80年代末開始即為哈瑪斯的重要成員，曾在加薩停火談判中扮演重要角色，負責哈馬斯與德黑蘭及其在中東地區代理人組織之間的聯繫工作。

因此哈尼雅遇害後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）即下令要嚴懲以色列。美以官員研判，伊朗最快應於本月5日採取行動，美國五角大廈的「披薩指數」（Pizza Meter）因此破表，美國國防部長奧斯汀下令美軍「喬治亞」號（USS Georgia）巡航導彈核潛艇部署至中東，以應對地區緊張情勢升級，並要求「林肯」號（USS Abraham Lincoln）航母戰鬥群加快在中東地區的部署，戰爭看似一觸即發。但伊朗至今按兵不動，讓中東情勢出現撲朔迷離的狀態。

▲ 伊朗最高領袖哈米尼在哈尼亞遇襲身亡後，即下令要嚴懲以色列，但伊朗至今仍按兵不動，讓中東情勢出現撲朔迷離的狀態。（圖／路透）

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拜登進退兩難 忌中東戰爭成政治遺產

眾所周知，美國是以色列背後最大的靠山，維護以色列的生存和發展，是美國歷屆政府中東政策的重要基石；但誠如英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）美國暨美洲計畫主任文賈墨林（Leslie Vinjamuri）所說：「拜登最不樂見的，就是中東爆發毀滅性戰爭成為他的政治遺產，且這也可能侵蝕副總統賀錦麗的選情。」

以色列對政敵突如其來的「斬首行動」，確實讓美國感到困擾。拜登政府立刻經由外交途徑展開「滅火」工作。《華爾街日報》形容，「這是美國為防止發生更大範圍衝突的最後一搏」。

例如，國務卿布林肯要求七國集團外長加入美國謀和的努力，希望通過說服伊朗和黎巴嫩真主黨限制襲擊行動，並制止以色列的任何反應，來阻止緊張局勢升級。拜登與法國、德國、義大利和英國領袖，於本月12日發表聯合聲明，呼籲伊朗停止持續對以色列發出軍事攻擊的威脅，並討論這類攻擊萬一發生，可能對區域安全造成的嚴重後果。

▲ 拜登最不樂見的，就是中東爆發毀滅性戰爭成為他的政治遺產。（圖／路透）

重要的是，美國聯同埃及和卡達，邀請以色列和哈瑪斯參加15日在杜哈（Doha）舉行加薩停火談判，期望達成停火協議，能阻擋伊朗對以色列展開報復性攻擊。因此《華爾街日報》形容：「美國平息中東戰爭的努力面臨關鍵一週」，拜登也坦承停火協議「越來越難」達成。

拜登政府本身要為他面臨的困難負責，因為美國一方面力促以哈停火；另一方面又同意對以色列的200億美元軍購，項目包括戰機、坦克與空對空飛彈。其次，以色列在談判前夕仍持續攻擊哈瑪斯，並與真主黨以火箭砲相互攻擊。這讓外界對以色列的謀和誠意感到疑慮。

納坦雅胡態度不明 以不停火哈就拒談判

以國政府內部對和戰的態度不明。一般認為，戰爭升級可使納坦雅胡獲取政治利益。但納坦雅胡面臨美國強烈施壓，內閣成員也分和戰兩派意見。如國防部長葛朗特（Yoav Gallant）即支持停火協議，結束北部與黎巴嫩真主黨和加薩的衝突；財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）則將停火協議稱為「投降協議」；更重要的是，納坦雅胡執政聯盟的一些極右人士威脅，如達成停火協議就退出聯合政府。在這種情況下，哈瑪斯表示雖支持拜登提出的「三階段」方案，但不會參加杜哈談判，認為只有以國停止在加薩的軍事行動才會參加。

▲ 納坦雅胡面臨美國強烈施壓，內閣成員也分和戰兩派意見。（圖／路透）

如果這一輪談判失敗未能達成停火協議，伊朗的行動和以色列的反應，就成為影響未來中東情勢的關鍵因素。首先受到衝擊的是國際經濟。過去《經濟學人》預估，若中東局勢惡化導致以色列與伊朗正式開戰，可能會對全球GDP衝擊一個百分點。市場因擔心伊朗會報復攻擊以色列，連帶影響國際油價飊漲已連續5個交易日上漲，黃金價格則上漲近2％。

其次是地緣政治板塊的變動。例如，中共雖無意趁虛而入挑戰美國在中東的支配地位；但中共在地區日增的影響力，會成為中東謀和過程的重要變數。

中共發揮影響力 有望成中東和平「助力」

值得注意的是，在中國斡旋下，巴勒斯坦14個派系代表曾於7月23日齊聚北京，簽署了「北京宣言」。中國是許多中東國家的最大貿易夥伴，它們希望中國購買更多的石油和天然氣。去年中國與海灣國家的貿易額首次突破2,000億美元，合作領域也在不斷擴大。中國國際問題研究院研究員李國富表示，對中東國家來說，與中國發展關係帶來的好處顯而易見：中國承諾長期購買石油和天然氣，是投資的潛在來源，而且不會出現與美國做生意時涉及的政治上的複雜性。

▲ 巴勒斯坦各派別7月23日在北京舉行第二輪和解談判對話會談。（圖／翻攝央視）

針對這一波的中東危機，中共外長王毅曾與伊朗代外長巴格瑞卡尼（Ali Bagheri-Kani）通話，中共的立場很清楚，即：反對並強烈譴責暗殺行為；支持伊朗依法捍衛主權安全和民族尊嚴；支持巴勒斯坦恢復民族合法權利；呼籲衝突各方為盡快實現加薩全面永久停火創造條件。

中東和平符合中美兩強的利益，應屬雙方合作而非競爭的部分。美國在中東謀和的過程中，可以把中共的影響力視為「助力」而非「阻力」。

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