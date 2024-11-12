看美國選後　國內與國際政治的「典範轉移」

▲川普以明顯的差距擊敗了執政的民主黨參選人，而且還讓共和黨在國會選舉中獲得「完勝」。（圖／達志影像／美聯社）

● 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

美國這次大選前氛圍詭譎，川普和賀錦麗的民意支持度互有起落，民調公布的數字只能做「參考用」。川普捲土重來確實較被看好，但料想不到的是，他以明顯的差距擊敗了執政的民主黨參選人，而且還讓共和黨在國會選舉中獲得「完勝」。

川普勝選 美國仍會在「黑暗時代」摸索

《紐約時報》選前評論美國人是在「不安、焦慮與恐懼中」迎接大選，因為政治暴力、暗殺企圖和發誓報復對手的可能性，使「這次選舉比近期記憶中的任何一次都更加黑暗。」川普在宣布勝選時高喊「這是美國的黃金時代」。我認為，他的勝利代表美國仍會在一段「黑暗時代」中摸索。

從國內政治角度看，美國被視為民主典範，但這場選舉導致美國政治的典範轉移。例如，政治學教科書指出影響選民投票行為有三種取向，候選人、政黨和政策。而美國選民卻難以在這次選舉中，找出他們的選擇。

從候選人分析

首先就候選人而言，賀錦麗是在距大選不足4個月臨危受命，讓美國出現首位女性總統的機會。但她挑戰白宮大位失敗，有不少支持者認為與性別歧視和種族偏見有關。更重要的是，她沒有展現作為國家領導人的個人風格。賀錦麗被對手譏諷為「拜登2.0」，《華爾街日報》甚至在選前就評論說，如果她當選，其執政方向其實等同前總統歐巴馬的第四個任期。

川普是繼19世紀民主黨的克利夫蘭（Grover Cleveland）後，美國歷史上第二位跨屆連任的總統。川普政治素人出身，能言善道，但經常口沒遮攔；個性狂妄，但令人難以捉摸。川普獲得支持者英雄般地崇拜，反映的是當前瀰漫全球的民粹主義現象。但對多數美國民眾而言，選擇川普是對比賀錦麗的「兩害相權取其輕」。

▼賀錦麗被譏諷為「拜登2.0」、川普則獲得支持者英雄般地崇拜，反映的是當前瀰漫全球的民粹主義現象。（圖／路透）

從政黨取向分析

其次就政黨取向而言，美國艾迪生媒體研究機構（Edison Research）在選前的出口民調數據顯示，這次美國選民自認無黨無派者，首度超過民主黨選民人數，且總數與共和黨選民相當。BBC在選前也點出，只要誰能取得中間選民的青睞，就有望成為白宮主人。民主黨從2000年起，全國普選總得票數都高過共和黨，但這次賀錦麗卻罕見輸給川普，可見是選人不選黨，誰說「民主政治就是政黨政治」？

從政策分析

最後談到政策。民以食為天，「牛肉在那裡」終究是美國民眾最關切的問題。賀錦麗聲稱有16位諾貝爾經濟學獎得主批評了川普的政策，但卻抵不過美國人民對現實生活窮困的感受。川普在政策上對賀錦麗的攻擊是劍指拜登，迫使賀錦麗必須和現任政府做出切割，但也模糊了自己的政策主張。

基於選票的考量，雙方最後的政見都偏向「因人因地制宜」。選票在那裡，端出的牛肉就不一樣。當雙方立場都向中間移動時，民眾就難以區別兩黨的政策差異在那裡。

美國國內政治的典範轉移，也將牽動國際政治的典範轉移。當前國際戰略格局仍維持「一超多強」的態勢，中共意圖迎頭趕上，但依美國前總統柯林頓任內助理國防部長、國際關係學者奈伊(Joseph S. Nye Jr.) 在其在回憶錄中所說，綜觀整體權力平衡，美國至少對中國具備五項長期優勢：

1. 美國有兩大海洋圍繞、與兩個友好國家緊鄰的地理條件，中國則跟14個國家交界，並與其中某些國家有糾紛。

2. 美國享有能源優勢，中國仰賴能源進口。

3. 龐大的跨國金融機構與美元的國際角色都讓美國擁有權力。

4. 美國擁有人口方面的相對優勢，美國勞動人口持續增加，中國勞動人口則已在2014年到達頂峰。

5. 各個領域的新興科技，美國持續走在前端，例如生物、奈米到資訊科技。

僅管如此，奈伊憂慮美國國內情勢變化，以及美國軟實力(soft power)和美國在這個世紀的未來，恐怕都將受影響。因此，奈伊對於美國的前途只能感到「審慎樂觀」。

▼綜觀整體權力平衡，美國至少對中國具備五項長期優勢。（圖／路透）

川普難回孤立主義老路 孤芳自賞不可能「讓美國再次偉大」

我認為川普雖有「逆全球化」的傾向，但很難走回孤立主義的老路，因為「孤芳自賞」不可能「讓美國再次偉大」。何況，川普仍把中國視為主要戰略競爭對手，在他眼裡的「中國崛起」就等於「中國威脅」。因此，川普不會輕易切斷和盟國的戰略安全聯繫。但盟國今後想和川普打交道，就必須備足銀兩。川普曾在接受《時代雜誌》（Time）的專訪時表示，如果他勝選重返白宮，美國將不會出手幚忙那些他認為「付出不夠」的歐洲和亞洲盟友。

中美關係是當前國際關係最重要的雙邊關係，如果中美關係持續維持「鬥而不破」的狀態，則國際政治體系仍將呈現「兩極化」的趨勢，但這是一個「鬆散的兩極」。拜登說過「21世紀是民主和專制的角力」，但川普顯然對民主價值不屑一顧，實力才是他最關心的問題，尤其是經濟力量。

國際現實主義理論學者米爾斯海默（John Mearsheimer）認為，「實力是國際政治的通貨」，國家只有將生存與發展置於自身的實力之上，才是一個明智之舉。美國的歐亞盟友曾於川普首次執政時面臨其「退群」帶來的壓力，因此川普回任可能會加大盟國「戰略自主」的傾向。

首先，當盟國意識到國防「搭便車」的時代即將告終時，它們會各自發展獨立的防禦能力，並在經濟上加強與中共的往來。因此拜登時期建構的西方聯盟體系，是否會因量變而引起質變，值得進一步觀察。

無論如何，川普熱衷「個人外交」，不認為多邊舞台是解決國際爭議的最佳場所。川普曾多次誇讚俄羅斯總統普丁、中共領導人習近平，甚至北韓領導人金正恩「非常聰明」，並聲稱自己與他們「關係非常好」。川普上台後能否經由個人外交，解決擺在他面前的國際熱點問題，也是另一個值得觀察的地方。

▼川普不會輕易切斷和盟國的戰略安全聯繫，但盟國今後想和川普打交道，就必須備足銀兩。(圖／達志影像／美聯社)

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