賀錦麗繼續追擊　擴大與川普差距

▲ 據報導，民主黨總統參選人賀錦麗將在非法移民問題上，採取更強硬的措施。（圖／路透）

● 梁梓晴／香港中文大學學生

《路透社》7日報導，據相關人士透露，美國副總統賀錦麗將在非法移民問題上採取更強硬的措施。她將在接下來的競選活動中，計劃推動一項兩黨邊境安全法案，將增加對邊境移工和拘留設施的資金，但由於川普曾公開反對，該法案於2月在參議院被否決。

曾與拜登和賀錦麗競選團隊合作的民意調查專家馬特．巴雷托（Matt Barreto）表示：「這都是賀錦麗為了更好地打擊川普而做出的努力」，「民主黨在移民問題上堅持立場、不逃避時，就會做得很好。」

而此前川普首次競選總統時，便認為是世界各地的移民搶走了美國人的工作崗位，使得美國人的生活水平下降。去年12月，川普在新罕布什爾州的一次競選活動中，就曾語出驚人地表示：「全世界的移民像毒蛇一樣，正在毒害我們國家人民的血液。」他表示，如果再次當選，將發起大規模驅逐行動。可以想象，如果川普再次當選，他將會延續當年充滿限制和打壓的政策，對美國的移民規劃做出「根本性調整」。

▲ 美國前總統川普2023年7月接受美媒專訪時，語出驚人表示「台灣確實拿走我們所有的半導體業工作」、「美國人早該阻止他們」。（圖／達志影像／美聯社）

華茲對關鍵州選民有吸引力 在選戰中扮演關鍵角色

據相關人員透露，賀錦麗預計將與她的競選搭檔、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）一起，在移民問題上展現更具戰鬥力的態度。

此前就有媒體猜測，華茲之所以被選中，部分原因是他對美國中心地帶選民具有吸引力。美國聖安塞爾姆學院政治學專家克里斯托弗．加爾迪（Christopher Galdi）在採訪時表示，華茲的經歷能夠吸引多個群體選民：進步人士和自由派人士喜歡他作為州長的政績，其服役和高中橄欖球教練經歷則能夠吸引「鐵鏽帶」州的選民，而這些州在兩黨選戰中至關重要。據最新民調顯示，賀錦麗在七個搖擺州的支持率領先川普2個百分點。

川普主打「經濟牌」 年輕族群認為賀錦麗才能改善經濟

相較於賀錦麗的主動進攻，川普依舊主打「經濟牌」，而經濟一直是川普競選團隊給出的重要訊息。今年年初，《金融時報》和密西根大學羅斯商學院的調查發現，42％的美國人認為川普是美國經濟的最佳管理者。

▲ 根據調查顯示，近半美國人認為川普是美國經濟的最佳管理者。（圖／路透）

此前，當被問及為何希望這位前總統重回白宮時，一位川普的支持者說：「他將振興經濟，將汽油的價格降下來。」川普的兒子艾瑞克．川普（Eric Trump）曾驕傲地表示：「我的父親在任時，這個國家有著最棒的經濟，最低的失業率，最低的通脹率，最低的油價。」

然而根據現狀來看，川普的選情顯然不是那麼樂觀。據CNBC與Generation Lab的一項新調查顯示，自拜登退出競選後，在18歲至34歲的美國人中，其中69％認為，拜登總統領導下的經濟正在惡化，同時他們也認為，最有能力改善經濟的不是共和黨候選人川普，而是民主黨候選人賀錦麗。41％的受訪者認為賀錦麗是經濟方面的最佳候選人，而40％的受訪者選擇了川普。相較於5月份的調查，民主黨在經濟議題上的支持率上升了7個百分點。

川普任內反中假訊息滿天飛 賀錦麗有望扭轉仇亞印象

加之此前路透社剛披露，2020年春季至2021年中期，川普政府發動了一起秘密心理戰，不斷用虛假賬號在社交媒體上散播關於科興和其他抗疫援助的虛假訊息，造成菲律賓數萬民眾染疫身亡。美國五角大樓向菲方承認，他們於疫情期間在菲律賓散布皆在詆毀中國疫苗的宣傳，同時承認在此過程中「犯了一些錯誤」。該消息一出，立即引起各界的爭議和不滿，紛紛表示當時川普政府的做法「觸碰了底線」，影響其選情，同時也加劇了民眾對美國政府的不信任。

▲ 美國國防部今年6坦承曾在COVID-19疫情期間，於菲律賓散播旨在貶低中國科興疫苗的宣傳。（圖／路透）

而賀錦麗的出現似乎想要扭轉這一印象，這位擁有非裔和亞裔背景的新鮮血液，不僅用較短的時間縮小了總統拜登退選前最後幾周的民調差距，而且還實現了反超。美國愛荷華州前眾議員格雷格．丘薩克（Greg Chusak）認為，賀錦麗相對年輕、精力充沛，頻繁在媒體上露面，帶給選民「熱情和快樂」，這讓很多民主黨選民感受到選情有變好的機會。

據民調公司益索普（Ipsos）於8日公布的最新民調顯示，自7月底以來，賀錦麗對川普的領先優勢持續擴大，以42％的支持度，領先川普的37%，雙方差距已擴大至5個百分點。

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