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善用450億溫室氣體管理基金　讓台灣經濟跟上碳中和潮流

我們想讓你知道…將溫管基金投資企業不但可挹注科技研發，促進就業與競爭力提升，未來更可透過新科技的推廣，讓許多領域都享受到政府投資的成果，整個社會攜手實現淨零碳排。

▲ 總統賴清德8日主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

● 陳志豪／顧問公司ESG專員

今年台灣的父親節很不一樣，總統府選在這一天召開國家氣候變遷對策委員會，氣候議題在台灣儼然上升到總統層級，提高了相關討論的深度、廣度與能見度。

環境部長彭啓明藉這個機會向國人報告，碳費子法將在8月底通過，今年底我國將進入「排碳有價」時代。排碳有價，是人類產業革命的新趨勢，隨著永續發展觀念普及，越來越多國家將環境權、代際正義融入經濟發展目標，制定碳定價政策，並帶動許多社會倫理思考與新時代的技術想像。

從「調適」出發的國家氣候行動

誠如彭部長所說，減碳工作需要「蘿蔔」，只靠理想呼籲或硬性規定，都沒辦法真正完成淨零碳排，必須善用各種資源、鼓勵各界合作。

隨著「排碳有價」時代到來，未來數年，政府溫室氣體管理基金將增加每年新台幣450億元以上的碳費收入，只要好好運用這筆龐大經費，台灣的氣候行動就能更加有力。

▲ 只靠理想呼籲或硬性規定，沒辦法真正完成淨零碳排，必須善用各種資源、鼓勵各界合作。（圖／總統府提供）

氣候行動必須循序漸進，本次氣候變遷委員會討論了國家能源規劃與氣候衝擊，除了有彭部長的「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」，台電董事長曾文生也提出「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」，李遠哲、童子賢兩大意見領袖則分別就減碳標準、能源結構提出建言。

連向來對氣候行動標準要求較高的公民團體，都讚許這次會議沒有浪費時間，去討論法律面早已確定無法延役的現有核電廠，而是著眼於弭平資訊的落差，對氣候變遷的「調適」凝聚共識。

就首次國家氣候對策會議來看，既沒有主張特定的能源種類或激進的減碳方案，而是以「調適」爲共識，表示社會各界有誠意合作，務實推動氣候行動。

會後彭部長則提到，下一次會議可能會聚焦在綠領人才及綠色金融的議題，從法規調適、政策鼓勵、資訊共享，再到投入人才與資本，台灣正在穩步跟上先進國家的氣候行動。

▲ 台灣正在穩步跟上先進國家的氣候行動。（圖／翻攝彭啓明簡報）

過去一個月以來，筆者曾撰寫多篇綠色投資文章（如下所列），介紹日本、美國、歐盟這幾個世界主要經濟體，都在鎖定重要的淨零轉型目標，大規模投入資源。台灣下一步，就應該往設定政策框架，將人力物力引導到合適的領域。

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邁向AI科技島　更需要氣候思考

儘管現在還未成為討論重心，增加450億碳費之後，溫管基金的用途將會越來越受矚目。事實上在《氣候變遷因應法》第33條早有規定13種用途，但都是原則性的立法，並沒有具體政策框架。

不過，政府的施政藍圖其實越來越清晰，從賴總統「國家希望工程」政見、卓榮泰內閣以「行動創新 AI 內閣」為名，再到黃仁勳、蘇姿丰訪台炫風，台灣社會現在對於邁向AI科技島有著高度共識。未來溫管基金的用途，很可能會與經濟發展方向產生共鳴。

▲ 台電董事曾文生9日長對外宣布，桃園以北不核供5MW以上的大型 AI資料中心。（圖／記者陶本和攝）

舉例來說，就在總統府氣候會議隔天，台電曾董事長對外宣布，桃園以北不核供5MW以上的大型 AI資料中心，呼籲高科技產業到支持電源開發的縣市發展。台電做出這個決定，是因為AI運算會消耗大量電力，但電網配送受限於物理定律，距離越遠，電力耗損越多。

因為台灣工業發達而能源密度極大，如果不對區域配電做出限制，未來會越發頻繁發生電網故障，也會加劇南電北送、中電北送的不平等問題。然而，政府很難僅僅消極限制區域配電，未來也許會援引《氣候法》中溫管基金「補助中央目的事業主管機關執行溫室氣體減量工作事項」或「補助及獎勵事業投資溫室氣體減量技術」的條款，補助台電提升電網韌性。

減少電力無端耗損，原本就是經濟部的工作，但如果能從電網韌性角度引入環境部溫管基金資源，甚至是將不同專案研發的節能減碳技術推廣更多應用，就能讓經濟發展與氣候治理變成雙贏。

▲ 國民黨14日召開記者會痛批桃園以北AI廠不供電是獨厚南部縣市。但若不對區域配電做出限制，未來會越發頻繁發生電網故障。（圖／國民黨提供）

溫管基金投資企業　創造最大減碳效益

不論是AI產業化的過程，或是產業AI化的各種未來應用，都離不開氣候思考。適合溫管基金的投資標的絕不只有台電，高科技製造業必須符合RE100倡議，鋼鐵、石化等傳統製造業也需要低碳轉型，用水、耗能、排碳，每一方面都是挑戰，也都蘊含著機會。

為什麼要提倡將溫管基金投資企業呢？如果將溫管基金用在補助政府各級單位，許多人力與資金可能會運用在既有的設備更換，或是對孩童長輩的教育宣導上。這些工作雖然也很有意義，但是就「減碳效果」的角度出發，是非常有限的！

真正最能夠大幅度減碳的，始終是研發、導入新科技，而政府本身不可能全方位的研發所有節能減碳技術，如果投資學界則會讓人擔心學用落差、效率較慢的問題，所以才鼓勵將資源投入在第一線實際操作的企業，尤其是製造業。

我們可以說，第四波工業革命是圍繞著AI、高性能運算、機器人，以及量子電腦發展的，但可控核融合、再生能源、氫能、碳捕捉與智慧電網等清潔能源技術也扮演關鍵角色。

▲ 前國科會主委吳政忠今年3月曾表示，政府要善用台灣在AI、ICT領域的優勢與機會，發展具潛力的淨零科技，並保留一定比例的碳費收益，用於支持相關科研。（圖／記者湯興漢攝）

令人慶幸的是，政府雖然對如何投資企業未有定案，但已經有積極想法。前國科會主委吳政忠今年3月曾表示，政府要善用台灣在AI、ICT領域的優勢與機會，發展具潛力的淨零科技，並建議碳費收益（即溫管基金）保留一定比例，用於支持相關科研，這點國科會將持續與環境部研商。

投資企業科研的具體案例

假使政府認真動用溫管基金挹注企業，效益將會相當驚人。前面提到ICT領域為例，日本大手電信企業NTT正在積極推動使用「光通訊」（photonics）的新一代通訊平台IOWN（Innovative Optical and Wireless Network），美國、韓國科技巨頭也早早與之結盟，共同普及IOWN願景。

IOWN希望運用光電融合技術建構全光網路（All-Photonics Network, APN），這是一種應用在超長距離、超低功耗、超低延遲及超高傳輸量的通訊構想。如果能夠實現，前面提到的資料中心耗電問題，就能夠獲得大幅改善。有些樂觀預估甚至認為，IOWN 2030年商用化以後，可以將網路傳輸耗電量降至現在的百分之一。

台灣中華電信已經加入IOWN，台積電也在研發矽光子技術。日本政府將為IOWN矽光子科研提供約450億日元支援，台灣政府同樣可以從善如流，支持中華電信、台積電的光通訊相關專案。

▲ 台灣中華電信已經加入IOWN。（圖／中華電信提供）

同樣值得投資的，還有氫能相關科技。氫能本身的「產、輸、儲、用」自不待言，投資能夠商業化、普及化的氫能煉鐵技術，已經是歐、美、澳、日、中競相投入的領域了。

這幾個國家正各自以上百億美元的規模，支持國內的綠鋼生產，從鋼鐵廠、氫能廠建廠補貼、儲存配送設施到氫能燃料差額補助，幾乎是人們想得到的項目通通都有支援。

世界各國為什麼這麼踴躍？因為鋼鐵業與石化業就是人類碳排放最大宗來源，用氫取代石化燃料、用氫能來冶煉金屬，就等於是抵銷最大多數的碳排放，如果氫能煉鐵技術能夠普及，將會是人類實現碳中和目標的重要里程碑！

投資氫能煉鐵這項「零碳」關鍵技術並不容易，但很值得投資。國內已有中鋼與成大合作的負碳科技氫能冶金共研中心，假使溫管基金能夠投資相關專案，對於台灣氫能煉鐵技術一定是強大的助攻。

▲ 投資氫能煉鐵這項「零碳」關鍵技術並不容易，但很值得投資。（圖／記者高兆麟攝）

台灣半導體製造是我們的優勢，而通訊、能源、金屬加工的新科技都可以擴大我們的科技製造優勢。不要對過去的成就形成路徑依賴，而是要透過靈活的投資策略，繼續創造強韌的經濟成長動能。

當然，我們所討論的資源投入，並不是零和博弈，而是優先順序與比例的問題。溫管基金應該協助公共、教育、醫療、社會福利單位的減碳工作，但投資企業不但可以挹注科技研發，促進就業與競爭力提升，未來更可以透過新科技的推廣，讓許多領域都享受到政府投資的成果，整個社會攜手實現2050淨零碳排。

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