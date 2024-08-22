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北市引退休師進場解教師荒　誰願犧牲月退做低薪大愛？

我們想讓你知道…到偏鄉的退休教師在當時沒進入年改前，月入仍有五萬以上，加上一個月代理教師，薪資上來共計將近九萬近十萬的收入，如果只剩下三萬多，當然不幹！

▲ 開學倒數一周，全台仍有許多學校師資沒到位，就連首善之都台北市都不例外。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

● 唐宇新／國小教師

自110年疫情解封後，兩波將近七千人的正式教師補進潮，大大打亂原本的需求市場，而今年甚至連都心都在八月上演搶人潮！

台北市打算採行的「引退休教師進場補現場教師缺」政策，真的可行嗎？不可行之處又是哪裡？

其實教育部之前也曾辦過這種計畫，而這計畫依舊在實施，不過改成換宿志工制了！原因無他，當年教育部的計畫，原始是有比照代理，編列一個月三萬六千元左右的津貼，當時成效真的不錯。不過「公教退休條例」中有月退俸下參與公家機關相關計畫，收入不得重複與月退俸重疊（後來才改成22K，現在是28K）。當年真的像是一場內捲戰爭一樣，財主單位在收到公文後，要求參與計畫的老師做選擇：停止月退俸、停止參與計畫。最後當然是沒什麼好說的，到偏鄉的退休教師在當時沒進入年改前，月入仍有五萬以上，加上一個月代理教師，薪資上來共計將近九萬近十萬的收入，如果只剩下三萬多，當然不幹！

▲ 台北市採行退休教師進場後，能支付給這些老師的最高津貼是28K。假設月退俸有五萬的台北市退休教師要去接代理教師職缺，按照現行法令，就必須放棄月退俸。（圖／翻攝自Facebook／唐宇新）

最後教育部採行換宿制，坦白說，這些參與的老師已經不是志工了，而是神聖的天使！

我就曾接送過一位參與「風華再現」的圖書推動志工教師。她是真心愛這些書，也真心愛偏鄉的孩子。於是每年就是花東縱谷、東部濱海這樣跑駐，一次就是一兩周。晚上甚至會幫國中住校的孩子做課業輔導。

台北市最可能採行的方式應是：依照合理的做法，就是開放鐘點教師缺給退休教師。不過，那個鐘點時數高、收入只有22K（一周20節×國中鐘點費，新制上限是28K）。這時候問題也出來了「這些課可能是主科」，亦即那背後仍有作業、出卷、批閱、班級管控等問題！以這樣的鐘點來看，退休老師是否會賣帳，則是另一個問題！

那開缺的導師與正式行政工作呢？在沒人的情形下，只能由其他行政兼任吸收工作！

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