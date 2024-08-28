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江蕙封麥9年再開金口　每次獻唱都是與不同人生的交流

我們想讓你知道…或許，江蕙本身的性格就是不喜面對群眾的，但她終究為了讓歌唱天賦分享給更多人，盡量克服自己的性格問題。

▲ 天后「二姐」江蕙封麥9年後，終於點頭復出，確定將登上今年10月5日的國慶晚會演唱。（圖／資料照／寬宏藝術）

● 莊祐端／前新聞工作者

我一直認為像江蕙這樣歌藝臻至化境，已達人歌一體的藝術家，是不可能讓自己永遠隔絕舞台的。因為舞台就是她人生信念傾注的場域，每首歌、每一次登台獻唱，都是她與不同人生的交流經驗，由此形塑她千變萬化卻溫潤敦厚的風格。沒有公演，怎會有江蕙呢？

像我這樣有些微人群恐懼的人，可以理解從童年開始被迫不間斷的演唱，讓她想要拋開人群，過上一段完全屬於自己的時間和生活。甚至或許，江蕙本身的性格就是不喜面對群眾的，但她終究為了讓歌唱天賦分享給更多人，盡量克服自己的性格問題。如果只是為了賺錢，成名後的她不須把演唱會開的如此謹慎節制。

因此縱然我也曾為了江蕙早早退出歌壇而惋惜，但轉念一想，這其實是藝術家有充分的自我認知和節制，坦然接受自己的侷限，確認已留下最美的部分就夠了。

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關鍵字: 江蕙 二姐 歌后 唱歌 藝術 端妃娘娘 雲論

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