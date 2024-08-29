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賀錦麗與川普爭奪搖擺州　穆斯林選票成勝敗關鍵

我們想讓你知道…儘管目前賀錦麗勢頭正猛，但川普仍是一位強大的政治對手，誰能贏得穆斯林的選票拿下搖擺州，最後獲得大選勝利，仍還是個未知數。

▲ 鐵鏽帶之一的密西根州是美國穆斯林人口最集中的州，該州的20萬阿拉伯裔選民很可能決定大選的勝負。（圖／路透）

● 林宇廷／自媒體從業者

2024年美國大選，逐漸進入白熱化爭奪階段。民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）爭奪的焦點是7個關鍵搖擺州。其中，鐵鏽帶三州之一的密西根州是美國穆斯林人口最集中的州，該州的20萬阿拉伯裔選民很可能決定大選的勝負。歷屆美國大選，誰拿下了搖擺州或者多數搖擺州，誰就可能最後贏得美國大選，成為美國總統。

擁有大量穆斯林和阿拉伯裔的密西根州是2024年美國總統大選中的關鍵搖擺州，此外，穆斯林選民較多的關鍵搖擺州還有明尼蘇達州、喬治亞州和亞利桑那州等。在這些競爭激烈的州，穆斯林群體的立場將對2024年的競選結果起到至關重要的作用。

美國穆斯林人口並不多，根據美國皮尤研究中心的數據，美國穆斯林人口約350萬，但是他們的投票率高，政治影響力大，這也讓兩黨越來越多關注到這一群體。

長期以來遭歧視　穆斯林選民怎麼選？

▲ 穆斯林在美國長期以來一直遭受隱性歧視，美國主流社會視穆斯林群體和伊斯蘭教為恐怖主義。（圖／達志影像／美聯社）

但即使有較大的政治影響力，作為信奉伊斯蘭教的移民，美國穆斯林始終難逃「不受信任的外來人」的境地，他們在美國長期以來一直遭受隱性歧視，尤其自「911」以後，美國主流社會的「伊斯蘭恐懼症」日益加劇，視穆斯林群體和伊斯蘭教為恐怖主義，美國穆斯林群體遭受到前所未有的衝擊，被審查、拒絕上飛機、取消政府福利、關閉銀行帳戶等等。

美國不僅讓本國的穆斯林長期受到歧視和不公平的待遇，在其他國家，穆斯林群體也成為美國輿論戰的靶子。在今年6月《路透社》曝光的美國針對中國疫苗的秘密行動，除了菲律賓主戰場，美國還針對中亞國家的穆斯林群體散佈虛假資訊。有3名前美軍官員證實，美國為穆斯林民眾「量身定制」虛假宣傳內容，核心是「中國疫苗含有豬肉明膠」，接種中國疫苗會違反伊斯蘭的法律等內容。他們為此製作了大量相關圖片、表情包等等，如用注射器做成豬的圖片等等。

▲ 3名前美軍官員證實，美國為穆斯林民眾「量身定制」虛假宣傳內容，核心是「中國疫苗含有豬肉明膠」。（圖／路透）

土庫曼斯坦等中亞國家就是重要戰場。受美軍宣傳行動影響，不少土庫曼斯坦民眾相信中國疫苗會引起嚴重副作用，包括出現嚴重噁心、嘔吐和腹瀉等症狀。即便當地的宗教權威人士認為可以接種，但還是有很多人相信了美國的謊言而拒絕接種疫苗，間接導致穆斯林民眾因此染疫甚至身亡。

那麼，在美國遭受歧視和不公，被當作潛在的恐怖分子的穆斯林選民會把票投給誰呢？

理論上說，共和黨會更重視國家安全問題。川普曾多次發表涉及穆斯林偏執言論，執政期間還以反恐為由簽署了「阻止外國恐怖分子進入美國的國家保護計畫」的政令，也被稱為「穆斯林禁令」。他還於去年承諾，如果再次當選，將重新實施一系列主要針對穆斯林國家的旅行禁令。

而民主黨則更看重人權，賀錦麗又是偏進步派的候選人，主張打擊伊斯蘭恐懼症。在川普實施禁穆令時，賀錦麗表示強烈反對，她還特意打電話給白宮辦公廳主任，要求他們收集材料推翻川普的行政命令。她上台的話，美國穆斯林的狀況或將有所改觀，執法部門可能也會稍稍收斂。由此一看，穆斯林選民理應會倒向民主黨的賀錦麗。

▲ 川普曾表示若再次當選，將重新實施一系列主要針對穆斯林國家的旅行禁令。（圖／達志影像／美聯社）

拜登無條件支持以色列在加薩的戰爭，對美國穆斯林群體構成一定程度的刺激，他們已出現疏遠民主黨的態勢。但是，穆斯林群體也未必就因此接受以川普為代表的共和黨陣營。因此，美國穆斯林群體或繼續慣性的維持支持民主黨，或在疏遠民主黨的同時因價值觀與經濟利益而勉強轉向共和黨，亦或因難以接受兩黨而選擇中立，表現為支持兩黨以外的參選人或直接拒絕參與投票。

賀錦麗搶攻穆斯林選票　能否獲勝未可知

在爭取穆斯林選民上，賀錦麗已經有所行動。據NBC新聞報導，賀錦麗已經任命她的長期助手納斯琳娜．巴格齊 (Nasrina Bargzie) 負責接觸阿拉伯和穆斯林選民，旨在幫助爭取阿拉伯和穆斯林選民的支持，以緩解加薩戰爭可能在社區中引發的強烈反對。

賀錦麗的提前反應也起了效果，據最新的民調結果顯示，在7個接受調查的搖擺州中，賀錦麗在其中6個州領先或與川普並列，其中密西根、威斯康辛州的民調各領先川普2.1與1.2個百分點，川普僅在內華達州以微弱優勢領先。不過，現在距離美國大選還有兩個多月的時間，「競選從來都不是靜態的」，儘管目前賀錦麗勢頭正猛，但川普仍是一位強大的政治對手，誰能贏得穆斯林的選票拿下搖擺州，最後獲得大選勝利，仍還是個未知數。

▲ 據最新的民調結果顯示，在7個接受調查的搖擺州中，賀錦麗在其中6個州領先或與川普並列。（圖／路透）

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