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限制閱卷是司法迫害？

我們想讓你知道…檢察官並不需要全部都讓辯護人知悉，檢察官只要說服法官被告符合羈押的要件即可。

● 王妙華／律師

昨天早上煮咖啡的時候聽新聞：「柯主席的案件經檢方限制閱卷，場外小草批司法迫害」。

我們先來講一下限制閱卷。

羈押要件有三

1.羈押的原因（逃亡、串供、滅證、重罪等等）
2.羈押的必要（如未羈押，難以追訴）
3.無不得羈押的事由

當檢察官認為案件符合以上要件，就可以聲請羈押，簡稱聲押，也只是聲押，是否羈押，還需要法官決定，因為《憲法》就是這樣規定的。

羈押可閱卷　要感謝賴素如

再來，羈押可以閱卷這件事情，我們必須感謝一個人，這個人叫做賴素如，當時若不是她提起釋憲，《刑事訴訟法》不會有後續可以閱卷的修法，畢竟我們人微言輕，吵很久都沒人理。

▲ 羈押可以閱卷這件事情，必須感謝賴素如。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

可以限制閱卷嗎？

當然可以，整個偵查程序不一定只有一個偵查手段，我可能有搜索、扣押，也可能有監聽或是其他的處分，也有可能犯罪事實分成好幾塊，只是未必都跟被告有關。

所以檢察官並不需要全部都讓辯護人知悉，檢察官只要說服法官被告符合羈押的要件即可，所以如果檢方認為不用提出所有的卷證資料，他必須說服法院有限制的原因及必要性，最後由法院作認定，如果法院認為限制有理由，才可以限制閱卷。

但聲押書所檢附交給法官審查是否羈押的卷證資料，必須等同給律師閱覽的卷證資料。假如檢方提供的卷證不足，就需要承擔羈押不成的風險（例如串供、滅證或被告逃亡等），因為律師看不到的、法官也不能用來作為裁定羈押的理由。

另外，依據新聞資料顯示，檢方聲請限制閱卷是針對閱覽方式，從而柯主席的律師即便看到卷證，也只能透過手抄方式紀錄。這部分檢方是以何理由說服法院（例如影印可能有洩密可能）就看北檢之後是否對此部分發新聞稿說明。

律師可否抗告限制閱卷？

答案也是可以，但這個部分打起來有點虛無飄渺，你怎麼知道檢方握有什麼樣的證據？目前看到柯主席的律師表示「關鍵證據未公開」，那什麼是關鍵證據？

▲ 林秉樞案的檢察官未說明限制的理由及依據，所以高院認為抗告有理由。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

比較近期抗告成功的例子可以看一下林秉樞的案件，該案檢察官未說明限制的理由及依據，所以高院認為抗告有理由。

所以依照現行法，檢察官確實可以不公開所有卷證資料，但單憑不完整的閱卷資料，是否能夠說服法官裁定羈押，就要看檢方跟辯方的羈押庭攻防了。

其他小問題：

釣魚式搜索、摸索式搜索是什麼？

摸索證明是《民事訴訟法》的用語，意思是負起舉證責任之一方無法具體特定舉證的範圍及方向，模糊舉證的意思。

釣魚（誘捕偵查）則是指國家主動挑起犯罪，並予以後續犯罪訴追的手段，是否合法，除了需要視被誘捕者本身是否即有犯罪決意外，尚須審酌誘捕的手段是否過當等等，去審酌誘捕行為本身的合法性。

▲ 針對民眾黨主席柯文哲陷京華城案遭檢調搜索一事，民眾黨立委黃國昌痛批檢調大動作至黨中央「摸索式搜索」。（圖／記者黃彥傑攝）

以A案逮捕問B案　拘捕事由跟聲押案由不一樣　是否符合拘捕前置原則？

柯文哲的委任律師鄭深元律師提出了一個典型的《刑事訴訟法》議題！

我們上課都講過，拘捕前置原則的目的在於使羈押受到兩次司法審查，所以前後事由必須要一樣。

我個人對於拘捕前置原則是認為有疊床架屋之嫌，但因為是我的見解不重要，所以就先跳過。

鄭律師說的事情沒錯，事由必須相同，但這樣的論述有一個缺陷：你怎麼知道檢察官只有在查一個犯罪事實？

鄭律師是檢察官出身，不會不知道檢方會同時就若干犯罪事實開啟調查，會查到什麼，說實在也沒有人知道，所以這個論述我覺得邏輯上有點跳躍。

前天我因為要去北院送上訴聲明，所以有到現場去，發現現場的小草幾乎都舉著程序不公的標語，但到底哪裡不公，似乎都不是很清楚。還有小草跟我說：「沒有人問這麼久的啦！」

▲ 8月31日晚間，北檢外聚集的小草高喊「司法要公平，程序要正義」，警方嚴陣以待。（圖／記者黃彥傑攝）

以上是我看到幾個可能可以思考的點，寫出來跟大家討論。

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關鍵字: 柯文哲 小草 刑事訴訟法 羈押 限制閱卷 摸索式搜索 北檢 司法 王妙華 莫莉律師 雲論

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