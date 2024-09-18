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泰勒斯表態支持賀錦麗　AI和名人影響力重塑新時代政治

我們想讓你知道…選舉總會結束，但從本次選舉中所吸取的經驗，特別是關於名人代言的力量、AI的危險以及在打擊錯誤訊息方面隨時保持警覺的必要性，將繼續影響未來的競選活動。

▲ 美國流行樂天后泰勒絲在10日的總統辯論結束後，立刻在IG發文力挺賀錦麗，並猛批川普利用AI捏造假訊息，同時選擇配上抱著愛貓的照片，暗諷川普的副手范斯。（圖／翻攝自IG／taylorswift ）

● 張瑞雄／台北商業大學前校長、全球品牌創新永續協會理事長

在2024年美國總統大選中，科技、名人影響力和政治話語的兩極化的融合，改變了美國人與候選人互動的方式。沒有什麼事件比名人代言的興起更清楚地體現了這一轉變，尤其是泰勒絲等人物的代言，她鼓勵公民參與並表達與廣大受眾產生共鳴的政治觀點。泰勒絲不僅僅是對政治一時的興趣，她最近支持賀錦麗，象徵著名人的影響力如何塑造選民情緒，並挑戰AI傳播的錯誤訊息。

曾經在政治議題上保持沉默的泰勒絲，現已轉變為最熱衷於政治的名人之一，她對賀錦麗的支持是藝人如何影響政治的典型例子。與過去保守立場形成鮮明對比的是，泰勒絲現在將自己定位為符合她進步價值觀的直言不諱的倡導者。在賀川辯論後，泰勒絲在Instagram上發文強調了研究選舉資料和批判性思維對選民的重要性，同時公開譴責AI的濫用，因為川普錯誤地AI假照片暗示了她的支持。

▲ 泰勒絲表態挺賀錦麗後，川普發文回應「我恨泰勒絲！」（圖／達志影像／美聯社、泰勒絲IG）

泰勒絲認可的重要性再怎麼強調都不為過，她擁有多元化的粉絲群，包括年輕選民、LGBTQ+群體和具有社會意識的個人，她對賀錦麗的支持超越了典型的名人影響力。她積極鼓勵選民登記和參與，提醒她的追隨者他們在塑造國家未來方面發揮的關鍵作用。

泰勒絲反對濫用AI傳播錯誤訊息的立場，凸顯了候選人在數位時代面臨的日益嚴峻的挑戰，政治戰場已經從傳統媒體延伸到社群平台領域，AI生成的內容可以用來扭曲事實、操縱輿論，泰勒絲的案例只是AI生成的圖像或背書如何被武器化以迷惑選民的例子之一。

在2024年大選，這個問題尤其重要，因為賀錦麗和川普在深度造假和錯誤信息中，爭奪選民的注意力。尤其是賀錦麗，她必須經常駁斥虛假說法，並澄清她在墮胎、移民和氣候變遷等關鍵問題上的立場。另一方面，川普經常利用這些科技為自己謀取利益，進一步混淆真相。

▲ 賀錦麗和川普在深度造假和錯誤信息中，爭奪選民的注意力。（圖／路透）

隨著美國政治環境日益兩極化，AI和名人影響力將繼續發揮關鍵作用。泰勒絲對賀錦麗的認可象徵著一個新時代，藝人不再處於政治話語的邊緣。相反地，他們是積極的參與者，利用自己的平台影響選舉並塑造公眾對關鍵問題的理解。

同樣地，AI驅動的錯誤訊息的興起對未來選舉的公正性構成了重大威脅。當候選人在這個危險的環境中航行時，成功的關鍵在於他們控制敘事並抵制謊言的能力。

2024年的選舉將成為美國政治的關鍵時刻，它不僅將決定國家的政治未來，還將決定候選人和選民參與民主過程的方式。選舉總會結束，但從本次選舉中所吸取的經驗和教訓，特別是關於名人代言的力量、AI的危險以及在打擊錯誤訊息方面隨時保持警覺的必要性，將繼續影響未來幾年政治競選活動。

▲ 隨著美國政治環境日益兩極化，AI和名人影響力將繼續發揮關鍵作用。（圖／路透）

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