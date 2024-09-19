黨媒新聞獨家亂象　揭露民進黨濫權冰山一角

▲ 北院5日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

● 許哲銓／自由撰稿人

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭收押，目前北檢仍未找到柯貪污的關鍵證據，按照無罪推定原則，柯仍是無罪。現實卻是親綠媒體爭相報導獨家、捕風捉影媒體辦案，下定柯文哲收賄結論。好在民眾眼睛雪亮，民間質疑聲頻起，怎麼偵辦中的案件進展及細節是由親政府媒體披露？黨媒自爆案件未公開細節，是否坐實「黨檢媒合一」？媒體辦案亂象揭露的不只是民進黨的濫權，還警惕我們「黨檢媒合一」正在侵蝕台灣民主。

9月6日晚5時許，民進黨籍立委王定宇在臉書預告「三立新聞有非常非常可怕的獨家，可怕到會讓阿北出不來了！」。一小時後，《鏡週刊》與三立新聞爭相報導，稱「收賄證據曝光！檢廉搜柯家查扣USB 柯文哲工作簿記收沈慶京1500萬」。欲借輿論定罪柯文哲收受賄賂成既定現實。不僅如此，三立記者加碼爆料，消息來自「寫1500萬這部分的經手人」，「這條檢調的線經營七年，百分兩百信任」，她還和「不同的人」進行查核。黨媒公開場合得意宣稱「滲透」北檢七年，再次激怒民意，民眾對「司法正義」「黨檢媒合一」再次打上大大問號。

▲ 綠委王定宇在6日在臉書預告「三立新聞有非常非常可怕的獨家，可怕到會讓阿北出不來了！」。（圖／記者李毓康攝）

曝光柯案的媒體引述「法院裁定」報導，但報導的裁定內容根本未公開，消息從何洩出？「經營檢調7年」又是誰？北檢稱沒有洩密卻獨家新聞滿天飛。洩密事件熱議好幾日，北檢裝聾作啞，眼看風浪無法自己平息，才宣佈簽分他字案偵辦洩密。但人民再笨怎又會信服即當球員又做裁判的結果？民進黨司法濫權的行為躍然紙上，裝都不裝，你奈我何？NCC有假新聞要關三天、罰三百萬的規定現在好像也不復存在。按道理，洩密就要懲罰，不存在洩密，媒體的假訊息NCC就應該要罰款。現在抓不抓？辦不辦？罰不罰？NCC和司法全在裝睡。媒體辦案亂象，黨媒染指司法，到現在都沒給一個服眾的回應。

賴清德若真全力肅貪，把高雄國賓大飯店超高容積率案、高端疫苗案、超思蛋弊案一起偵辦，人民會鼓掌歡呼，但越過司法、程序正義，拿法官、媒體當打手，辦政敵大開綠燈，甚至不惜動用「黨檢媒合一」無視「偵查不公開」原則，人民只會更加厭惡，坐實狠辣形象。執政黨的濫權行為造成社會的寒蟬效應，帶來的傷害只會比貪污更加嚴重。司法調查本應該獨立進行，任何政治立場都不應幹預。

▲ 民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，外界質疑國民黨的態度不同調。圖為國民黨籍台北市議員鍾小平。。（圖／記者黃克翔攝）

更可悲的是，面對民進黨控制司法媒體濫權行為，在野發聲少之又少，民眾黨自顧不暇，國民黨明哲保身。現在台灣政治上已出現寒蟬效應端倪，但也請在野迎難而上，從全體台灣民眾的利益著想，在野尤其是百年老店國民黨有義務阻止民進黨的濫權。

黨檢媒、大法官一體、京華城獨家新聞亂象案，均暴露了民進黨政府的濫權。這種濫權，如不加以阻止，今天用在柯文哲身上，明天就會用在國民黨身上，長此以往，就會用在台灣任何一個意見不同的人身上，到那時，民進黨距離成為「順我者昌、逆我者亡」的獨裁黨還遠嗎？

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