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大愛無私翻轉生命力量　「台灣阿龍」邀大馬Keda Z. Feng舉辦「憨寶貝關懷活動」

。（圖／圖/社團法人台灣阿龍公益愛心慈善協會提供）

▲憨寶貝開心地與舞獅的互動。（圖／社團法人台灣阿龍公益愛心慈善協會提供，下同）

● 王沛綾 / 健康沛生物科技股份有限公司

位於桃園市新屋區「方舟啟智教養院」於民國78年成立，目前有79位憨寶貝，其中半數以上是銀髮憨兒，領有中度、重度、極重度之智能障礙者和多重障礙者居多。近年來院長廖心慈努力推動籌建『老憨兒幸福家園』計劃，期能安頓面臨需要長期照顧的老憨寶貝們，而目前院內的設施無法提供年邁憨兒更專業的醫療照護，因此廖院長希望在寶貴的時間裡，為老憨兒們打造一個安心終老的家。困難重重的籌建過程，需要生活物資及捐款來維持機構運作，廖院長希望能藉由「台灣阿龍」與Keda Z. Feng舉辦的「憨寶貝關懷慈善活動」拋磚引玉，讓更多社會善心人士給予援助，讓老憨家園的興建可以順利實現。

▲▼ 。（圖／圖/社團法人台灣阿龍公益愛心慈善協會提供）

▲台灣阿龍頒發榮譽顧問證書給國際攝影大師Keda Z. Feng。

曾榮獲「世界華人傑出公益楷模獎」的「台灣阿龍」本名陳建良，復歸社會之後坦然面對更生人的身分，一切從零開始，雖然已過「不惑之年」但仍堅持不懈、勤學苦讀，終究取得國立大學的學士學位，同時他也積極開創國際展場事業以及經營自媒體平台，成立了「社團法人台灣阿龍公益愛心慈善協會」，多年來默默行善關懷清貧，幫助許多的更生人、受刑人家屬和社會的弱勢族群。蛻變新生的阿龍，透過「台灣阿龍是在哈嘍」FB粉專及YouTube頻道，用輕鬆有趣的影音內容及線上直播，提醒時下的年輕朋友們「歹路嘸通行」。他用自己的故事向世人證明，即使走過歧途也能翻轉人生，為現實的社會增添更多的溫暖與安定力量。

▲▼ 。（圖／圖/社團法人台灣阿龍公益愛心慈善協會提供）

▲方舟教養院院長廖心慈頒發感謝狀給台灣阿龍。

來自馬來西亞的Keda Z. Feng榮獲英國 MPA 攝影大師協會、美國 WPPI International、澳門 PPAC 國際攝影獎、香港 AsiaWPA 和馬來西亞 WPPA 等多個國際組織授予多項榮譽大師，為英國大師世界人物肖像攝影年度總冠軍、2019年JCI TOYM十大傑出青年，暨11個組織和9個國家的國際攝影大賽評審和導師。Keda Z. Feng從事攝影教育，積極培養國際專業攝影人才，除了免費授課幫助殘疾人士、培養聾啞學員攝影技能謀生之外，並舉辦攝影義賣籌款，幫助國內外弱勢族群。大愛無國界，這次慈善活動Keda Z. Feng除了捐贈憨寶貝手作中秋月餅200盒之外，更親自帶領攝影團隊「AMAZING BABY」為憨寶貝們拍攝肖像，留下珍貴美好的回憶。

▲▼ 。（圖／圖/社團法人台灣阿龍公益愛心慈善協會提供）

▲方舟教養院院長廖心慈導覽接待台灣阿龍與Keda Z. Feng。

當日現場，表演著精采的舞獅陣鼓，鼓聲氣勢如虹響徹天際，憨寶貝們生平第一次觀賞彩獅跳樁，個個看得目不轉睛，歡笑聲不絕於耳。台灣阿龍和Keda Z. Feng團隊也與憨兒們一起手作月餅禮盒，並將關懷與溫暖分享給偏鄉的孩童、獨居長者及弱勢族群，渡過溫馨歡樂的「團圓節」。廖院長頒發感謝狀予兩位公益大使，於此同時，台灣阿龍也邀請Keda Z. Feng擔任「社團法人台灣阿龍公益愛心慈善協會」的榮譽顧問，期許能結合彼此的力量，積極協助『老憨兒幸福家園』完成興建，並將這份愛和無私的奉獻，溫暖守護更多需要幫助的人。

▲▼ 。（圖／圖/社團法人台灣阿龍公益愛心慈善協會提供）

▲Keda Z. Feng慷慨捐贈寶貝手作中秋月餅200盒。

戶名：社團法人台灣阿龍公益愛心慈善協會
銀行：台新銀行 (代碼：812) 松德分行
帳號：2097-01-0000883-1
（勸募字號：衛部救字第1131362872號）

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關鍵字: 憨寶貝 幸福家園 台灣阿龍 KedaZ.Feng 慈善活動

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