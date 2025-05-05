一個分裂且被孤立的台灣　如何對抗中國？

▲英媒《經濟學人》將我中華民國國旗登上最新一期封面，詳細分析台海面臨的緊張危險情勢。（圖／翻攝自經濟學人）

●游盈隆／台灣民意基金會董事長

英國經濟學人最新一期(5/1)聚焦台灣，觸及美中台火線話題，聳動的論斷震驚無數島內外人心。難道台灣就這樣被美中強權輾壓，毫無抵抗能力地淪入共產中國的魔掌嗎?值得一談。

經濟學人是一份歷史悠久且深具影響力的國際性刊物，立論深受各國知識界倚重。近幾年特別關注台灣，尤其是中國對台灣的各種威脅和壓迫，其專業、誠信與洞見值得國人重視。不過，最新這一期似乎比較特別，若干論點令人訝異。

「台灣被強權輾壓的時刻到了」 3個因素加速中國入侵

其中最重要的是，在「台灣被強權輾壓的時刻到了」(A superpower crunch over Taiwan is coming)，經濟學人提出一個中心論點，那就是，在三個因素下，習近平可能加速入侵台灣，時間點就在川普上任後的任何時間。

哪三個因素?第一，在川普領導下，美國正失去其威懾力；第二，中國針對台灣的新計畫避開了徹底入侵這種孤注一擲的冒險；第三，台灣政治的長期失能。

乍看之下，這是一個讓人驚心動魄的論斷與預測，但深入去看實有其可議之處。那就是，第二點，所謂「中國的新計畫」；這項新計畫並不是要在短期內全面武力犯台，而是採取所謂次於戰爭的「灰色地帶新戰術」，那就是，在台灣海峽對來往船隻實施「隔離」(Quarantine)等戰術，一種「準戰爭行為」。

周刊說，藉由這項新計畫，以及美國川普政府基於多種理由最後會選擇棄台，最後導致台灣人失去抵抗的決心。但這段時間會是多久?沒有任何著墨。

因爲這樣，這無疑是一種很牽強、極度簡化到了浮沙建塔般的推論；這一方面失去說服力，另一方面也讓讀者，尤其是台灣讀者，大大地鬆了一口氣。

▼經濟學人提出一個中心論點，那就是，在三個因素下，習近平可能加速入侵台灣，時間點就在川普上任後的任何時間。（圖／路透）

誇大中國犯台的能力 渲染美國棄台論的可能性

此外，其實還有多個方面值得深入探討:

首先，「一個分裂且被孤立的台灣」(A divided and isolated Taiwan)，這是這期經濟學人重要論點之一，相當程度代表歐洲人觀點。

台灣內部分裂，是淺而易見的事實，有其複雜歷史因果，政治家會思考如何去解決，政客則會利用來獲取不正利益。大罷免正是台灣內部分裂表面化的政治現象。從長遠的歷史看，這個現象越快結束越好，否則，只會弱化台灣，不會壯大台灣。

這一點，連外國人都看得清楚，為什麼台灣人自己卻看不清楚?「魚蚌相爭，漁翁得利」，是古老的智慧，還需要再三提醒嗎?

關於「一個被孤立的台灣」的說法，我覺得是有討論空間。從邏輯與經驗看，台灣已經是整個人類文明世界不可或缺的一部分，台灣需要世界，世界也需要台灣。

說台灣有朝一日會被國際社會孤立，尤其是美國，這種說法沒有根據，迄今純屬一廂情願的臆測之詞。當然，台灣也不能無視國際政治的現實，面對變化莫測的世界新局，理當抱持臨淵履薄的胸懷。

第二，台灣人會不會在美國放棄台灣後，失去抵抗共產中國的決心?這是週刊提出的大膽假設，需要小心求證。根據我在台灣長期政治學經驗研究的大量發現，我的答案是:台灣人不會失去抵抗共產極權中國的決心，台灣人會用最大的努力捍衛自由民主的生活方式。

因為這樣，所以台灣人必須做好一切準備，等待中國對台發動侵略戰爭，不論是習近平時代或後習近平時代。

第三，川普總統第二任期剛過百日，對他的執政表現，美國社會不贊同的多於贊同的，而且看法兩極。他的新重商主義、民粹主義、孤立主義、愛國主義和保護主義，尤其是新關稅政策，正在摧毀二戰以來美國一手主導建立的自由主義的政治經濟秩序。

經濟學人以變化莫測形容川普政府外，在很多方面，尤其是美中對抗，不經意流露出對川普政府的輕蔑與不屑，反映現階段歐洲人對川普的普遍不滿和敵意。

第四，關於川普新關稅政策衝擊下的中國，這期經濟學人沒有太多著墨；反而，似乎假定川普新關稅政策對中國毫髮無傷的假設下，析論中國對台的武力或非武力犯台的規劃。

事實上，此刻中國經濟正受到美國新關稅政策的全面且嚴重衝擊，雙邊貿易已實質中斷，除了極少數商品外。北京當局正苦思脫困之道。中國看起來會是川普新關稅政策下的最大受害者，在此條件下，中國經濟將面臨多嚴重的衰退?它的政治與社會衝擊是甚麼?在在值得觀察。

最後，當美中對抗全面升級的時候，台灣會變得更危險?還是更安全?我長期的觀察是，只會更好，不會更壞。對台灣來講，最壞的時刻其實已經過去，那就是，2017年之前約十年，美中關係最好的時候。

整體來講，我覺得英國經濟學人是值得推崇的國際性刊物，但這一期在處理美中台相關問題上有不少值得商榷的地方。

尤其是相當程度「捧中輕美」，對中國目前因川普關稅戰陷入內外交迫隻字不提，揶揄和貶抑川普主政下的美國，可能是因為討厭川普的個人作風；此外，誇大中國武力犯台的意願與能力，渲染美國棄台論的可能性，諸多立論基礎薄弱，憑空臆測成分居多，是否只是一篇倉促趕出來的文章，令人好奇。

▼誇大中國武力犯台的意願與能力，渲染美國棄台論的可能性，憑空臆測成分居多，是否只是一篇倉促趕出來的文章，令人好奇。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「游盈隆」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。