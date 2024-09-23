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「金龍海嘯」打房　政府對重大民生議題無能

我們想讓你知道…過去政策對房地產市場價格已逐漸取得穩定作用。然而政府冒然推出新青安低率超優惠房貸措施讓市場又掀起波瀾，部分民眾開始追逐起購屋潮，破壞原先的市場穩定。

▲ 行政院財政部推出的「新青安房貸」於2023年8月1日上路，時任行政院長的陳建仁表示，新制將讓年輕朋友減壓安心買房。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

● 林清汶／法律事務所顧問

賴政府為落實選舉政見，推出「新青安房貸」，即借款人符合規定者最高房價8成、額度最高新台幣1000萬元、貸款年年限最長40年（含寬限期5年），及補貼利息等極度優惠措施。然卻因而助長房價持續攀升，銀行甚至資金用罄，讓借款人依序等候，因此自113年6月27日起停止申貸本優惠措施。央行於日前祭出第七波房市管制措施，規定若名下有房之購屋者無法再享受寬限期，且第二戶最高貸款成數將調至5成以下等強制措施，此舉對房市產生極大之震撼。

政府對於房地產市場變動的因應，理應有豐富之政策法制應變。當房地產低迷時，政府曾推出降低土增稅率、銀行利率等優惠措施；而又當房市飆漲時，亦推出「奢侈稅」、「實價課稅」，及調高土地、房屋稅率等管制措施。尤其過去「實價課稅」及「實價登錄」已對房地產啟了穩定性；實價登錄房地產交易價格提供了合理公開資訊，讓一般買賣方取得合理依據；實價課稅係杜絕投資者短期操作，在未滿一年即售出者，課45％之所得稅，一年以上未滿二年售出者，課35％之所得稅等高稅率；對預售屋有「紅單禁止轉售」等各項禁絕炒房措施。

事實上，過去政策對房地產市場價格已經逐漸取得穩定作用。然而詎料，政府冒然推出新青安低率超優惠房貸措施讓市場又掀起波瀾，部分民眾開始追逐起購屋潮，破壞了原先的市場穩定。而央銀祭出的管制措施又被譏稱「金龍海嘯」，被稱有史以來最重打房措施。

▲ 政府對於房地產市場變動的因應，理應有豐富之政策法制應變。（圖／記者張雅雲攝）

房地產本就國人最愛，所謂「有土斯有財」印證著一般民眾對房地產的青睞，又房地產向來有所謂「火車頭產業」，房市的興榮帶動百業盛衰，然而房市過熱又恐引起泡沫經濟通膨之效應；因此世界各國政府對房地產都是抱著「既愛又怕受傷害」之心態。此次房地產政策，不禁令人感嘆政府的政策反覆舉棋不定，缺乏全面縝密思考，係以頭痛醫頭腳痛醫腳療傷止痛之方式，對處理國家重大民生課題的無能。

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