讓中華職棒再次開花　台灣棒球有周思齊真好！

● 作者／扛布者-為紡織而活的男子

不論你是不是中信兄弟迷、誠泰迷、周思齊鐵粉，但我想如果職棒，或者說棒球環境未來能夠提升，周思齊的貢獻絕對會被歷史寫上一筆。

假球

這邊就不提那些年，堅持不收錢、不打假球，冒著生命危險，就是為了捍衛自己的價值、捍衛棒球，也因為有像是周思齊這樣的堅持，職棒才有機會等到再次花開的那一天。

但我們如果細看假球發生的原因，就會知道會有假球真的不是一天、兩天收買就可以成功的事情，很多選手在三級棒球，還是小選手的時候，就已經跟組頭有所連結，甚至拿組頭的營養金。

這些小選手有些家境不好，又遇到過去體育班教育方式，只追求術科，其他教育基本上就是跟沒有一樣，只要遇人不淑，很有可能就走上歪路。我永遠記得黑象事件發生時，黃正偉的那句話：「我一直都是他們的人。」

不要說職棒環境，只要三級棒球的環境、這些小朋友的待遇跟教育沒有改善，那麼這一切就還是有可能再次發生。

▲ 周思齊兼職不打假球，捍衛了自己的價值，也捍衛了棒球。（圖／中信兄弟提供）

球芽

所以周思齊才創立球芽。

透過教育、提供獎學金的方式，讓小球員不只是打球，在花蓮、新竹、台中、台東設立棒球閱讀教室、推廣與保存各地棒球文化，讓棒球與教育能並存。甚至也讓小朋友有機會可以去日本唸書，在正常、健康的環境下，養成一個品學兼具的球員。

只要開始重視，就不會嫌晚。

當越來越多人重視到三級棒球的環境，我們未來就更不用擔心再一次的噩夢降臨，也會避免有心人士有插手的空間，而球芽創立超過十年，也鼓勵著更多小球員往夢想出發。

▲ 周思齊培育基層棒球人才，甚至曾讓小朋友有機會可以去日本受訓。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

謝謝你

謝謝周思齊等人的努力。

職棒能夠變好，棒球能夠變好，不是創立更多職棒球隊、有更多巨蛋就能實現的，三級棒球這個金字塔也要一起變好，我們才能期待一個更好、更健全的棒球環境。

讓夢想從棒球中萌芽，讓職棒選手幫助這些小球員的夢想從小開始萌芽，馬傑森就是球芽獎學金的第一屆得主，即便未來這些小選手打不進職棒，他們也會有個觀念，人生並不是只有打球。

只有均衡的五育並進，才是未來人生該有的方向。

再次謝謝你，周思齊，棒球有你，真好！

▲ 台灣棒球，有周思齊真好！（圖／中信兄弟提供）

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