柯文哲違法但賴清德不違法　檢方偵辦容積獎勵也有雙標..

▲▼媒體人毛嘉慶（右起） 、國民黨前文傳會副主委練鴻慶到北檢告發總統賴清德、國土署長吳欣修在台南市府任內給予容積獎勵涉及圖利。（圖／記者劉昌松攝）

司馬義／資深媒體人

民進黨主席柯文哲涉京華城案延燒，有民眾前往台北地檢署控告總統賴清德和國土署長吳欣修涉犯圖利罪，指控他們分別任職台南市長和台南市都發局長時違反創設容積獎勵達220%，要求檢方以偵辦柯文哲標準接受檢驗。看來諷刺，容積獎勵合法或非法，碰到政治會轉彎，原本為鼓勵民間參與建設的容積獎勵制度，如今檢方偵查也會有雙標。

台北地檢署偵辦京華城案，以柯文哲涉犯圖利罪、「明知違背法令」向法院聲押獲准，檢方所謂的「違背法令」到底是什麼法令？「容積獎勵」原本是一種利用容積來獎勵民間參與建設的制度，社會在建設的過程中，常會面臨許多公共問題，例如土地開發、開放空間不足、公共設施不夠、缺乏社會住宅等等，畢竟政府的經費有限，單憑政府之力無法解決所有問題，政府藉由提供民間容積獎勵參與興建，才能解決社會的公共問題。

▲▼民眾黨團召開「審容積變圖利 政治追殺何患無辭？」。（圖／記者許靖騏攝）

都市計畫包括主要計畫和細部計畫，計畫的擬定和核定，具有相當的專業性，給予寬廣的自由裁量權。主要計畫由中央機關核准公告，細部計畫則由地方政府召集學者專家組成都市計畫委員會審議核定。

媒體報導京華城的容積率，台北市政府在民國八十年通過都市計畫主要計畫，經內政部核准、台北市政府公告，之後，京華城以智慧建築、耐震建築及綠建築取得三項標章，自提都市計畫細部計畫，北市府都委會研議、審議通過給予20%容積獎勵，並經北市府公告。

北市府過去核准公告京華城案20%的容積獎勵，如今卻被指稱違背法令，當然會被質疑政治辦案，尤其院檢皆不具都計專業，對複雜法令不解，最後恐怕是烏龍一場，平白增添冤屈。

根據都市計畫法規定，各都市計劃內建築物的容積率，包括容積獎勵，都授權由直轄市政府和內政部在施行細則中規定。內政部和全台各縣市皆在施行細則中規範各種容積獎勵，獨獨台北市沒有都市計劃施行細則，而是在「臺北市都市計畫施行自治條例」規定，在都市計畫書或細部計畫自行規定容積獎勵，而沒有制定通案的規定。

在都市計劃法授權下，台北市政府本來有權力對非都更案給予容積獎勵，但礙於北市獨樹一格的規範，以致於所有特殊容積獎勵都是在都市計畫和細部計畫中規定，不只是京華城，所有的都市計畫案皆如此，如果京華城案違法，那是否所有北市府的公務員與都委會委員都是「明知違背法令」？

檢方指控京華城案的20%容積獎勵違法，對照之下，賴清德任職台南市長時創設220%容積獎勵，是否亦構成圖利？兩個案件案情雷同，卻有完全不同的司法待遇。

司法官不是學都計出身，未必清楚台北市都市計畫法規的特殊性，若不尊重專業判斷就認定違法，恐怕一場冤獄正在形成。

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