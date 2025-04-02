共軍「海峽雷霆2025A」　從3特徵解讀演練通告

▲田單軍艦監控共艦山東艦畫面。（圖／國防部提供）

●張競／中華戰略學會資深研究員

我覺得這下子真是要跳到黃河也洗不清，看起來解放軍東部戰區快變成自己在中國大陸的「在地協力者」；昨天東部戰區宣布軍事演習，當時我率先點出三項特徵，第一項就是未宣布演習代名，因此不無可能是臨時起意，我還戲謔地說不無可能是東部戰區為兩岸提供點愚人節玩笑。

舉辦演習需要專業代號 解放軍絕不會做外行事

結果有媒體依據我觀點去請教對岸國防大學教授張弛教授，結果張弛教授聲稱因為演練已是家常便飯，所以不須設定演習代名；當時我就立刻駁斥其說法是超級外行，因為若要舉辦演習或是大規模演練，編組演習兵力序列、調撥物資、申請預算與製作演習文件，每件軍事國防政務運作，都要依據演習代名作為專案代號。解放軍在國防管理與陣中實務上，絕對不會搞出此種外行事。

果不其然，現在東部戰區宣佈自4月2日開始在海峽中南部相關海域實施「海峽雷霆2025A」演練，證明正統軍事思維還是比外行教授來得可靠。

其次我更要指出，當時央視訪問張弛教授，其表示此次演練重點係針對並檢驗「聯合作戰、精打要害與爭取制權」三項；當時我就提出反駁意見，認定其觀點不過是「戰鬥文藝」難以採信。

現在依據東部戰區所宣佈通告指出「檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力」。哇哈！假如這三項都不符合張弛教授所用文字語辭，可見再度證明在文宣戰線上，張弛教授與東部戰區都未能統一思想，連用語文字都無法一致，難道4月1日真是即興式演練嗎？

再者我必須解釋，昨天為何點破第二項特徵，未宣布演習預計結束時間。其實演習模式若是採取計畫統裁，演習部隊依據演練項目與預定進程照表操課，此種狀況確實可以預告演習結束時間。

但若是考量到天有不測風雲，演習海空域有時未見得能符合演習安全要求時，自然就會依據自由統裁原則，依據演習實際進程與演練課目完成狀況，然後視實際成果臨時宣布演習結束時間。

▼舉辦演習或是大規模演練，都要依據演習代名作為專案代號，解放軍在國防管理與陣中實務上，絕對不會搞出此種外行事。（圖／翻攝 央視）

台灣不是被嚇大的 對岸也無意真正攤牌

再來就要來談第三項特徵，為何要特別點出來，此因若是要辦演習當然要在指定海空域實施，此將有利於管制演習動次；但假若根本無意管制民用海空交通儎臺進如操演海空域，其實將演練區公佈出來，只會有利於對手應對時部署與指派監控與情蒐兵力；當然也會便利政論節目軍事名嘴看圖說故事，胡說八道鬼扯各個操演區都有些子虛烏有戰略意涵。

但是4月2日東部戰區宣布「海峽雷霆2025A」演練通告時，還有提到「海峽中部南部相關海域」，但卻沒有標示詳細海空域，顯然解放軍亦從檢討以往演習，總結經驗教訓有所精進。

最後還是要提醒，各方政論朋友必須注意，千萬不要再拿著某些LNG運送船隻航跡做文章編故事，沒有進港卸載原因很多，只要未被對岸海警或是海軍艦艇攔截、登船檢查並且被押著離開，就不要呼天搶地繪聲繪影聲稱我們被封鎖，胡扯LNG運輸船進不來臺灣靠港卸載。臺灣鄉親不是被嚇大的，對岸也無意真正攤牌到那個地步。

我昨天接到很多電話，都指責我低估這次演習，但我還是要堅持我所持觀點，真正開火就是戰爭衝突，在跨過那條紅線前，面對共軍機艦大搖大擺在周邊海空域活動迫近臺灣本島，而我方對此無可奈何，完全不能制止。不論演習強度多嚴重，演習兵力數量能有多少，其實永遠就會是「傷害性不大、侮辱性極強」。

▼不論演習強度多嚴重，演習兵力數量能有多少，其實永遠就會是「傷害性不大、侮辱性極強」。（圖／記者邱顯燁攝）

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