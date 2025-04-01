二戰丹麥傷亡僅12人的啟示　台灣面對緊繃兩岸情勢必須防範戰起

▲解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力多向抵近台島。（圖／視覺中國）

●李珅宇／退役高階將領

一早老長官接連傳了數則老共國台辦、東部戰區等發佈的聳聞：解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區作戰能力。

發布消息指出，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。中共軍演圍台已不是新鮮事，國人不為驚惕慣以為常才是新鮮事；此次沒有被中共命名的軍演，看似如往常，但直接指明演練科目自有其中特別文章。

老共愈勒愈緊 要把台灣逼到牆角

從當朝公開宣示中國大陸是境外敵對勢力、並將採17項策略以為應對開始，不難想像，老共勢必多方設法策擬及執行遏制「台獨」實作；此回軍演規模毫不意外施加較前大文攻的文攻武嚇，金廈水道上海域巡查臨檢拿捕、攔截扣押等實作演練是挑釁十足的首見，文攻以當前最夯紅的悟空電玩，引喻精準打擊解放台北鬧區以為除妖除魔，不難想像城鎮巷戰、斬首作戰已是解放軍戰力想定演練的重點。

今天政府機關及戰略關鍵基礎設施遭駭數據明顯增加，引發社會動盪的亂源也似已悄然鋪陳；合理推斷，老共愈勒愈緊的文攻武嚇就是要把台灣逼到牆角看你奈何！

從進逼形式及作為來看，恐嚇威脅意涵大於軍演實質，目前尚嗅不到戰爭的氣息，但是戰爭的爆發通常都出人意表。

俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲所有的智庫學者、研究中心都預測「槓龜」，一次世界大戰、二次世界大戰、韓戰、越戰及以阿歷戰皆事發驟間，我們不能有任何奢望，無情的戰爭會給我們有預警的告知。

歷史殷鑒「國雖大，好戰必亡；天下雖平，忘戰必危」。面對愈次緊繃的兩岸情勢，何以防範戰起，實為必需！二次世界大戰是人類戰爭史來最慘絕人寰的戰爭，丹麥卻是全世界傷亡最小的國家，德軍入侵首都哥本哈根與丹麥皇家衛隊四小時纏鬥後，丹麥即宣告終止對抗，但次日開始Christian X國王逐日規律繞城，除宣示仍是丹麥國王，亦穩定民心。

二戰結束，丹麥僅傷亡12人，是全世界戰損傷最少的國家，全球忙於戰後重建，惟丹麥得以全力衝刺經濟，因為丹麥保留了國家元氣，所以也留給後代美好的未來。

▼二戰結束，全球忙於戰後重建，惟丹麥得以全力衝刺經濟，因為丹麥保留了國家元氣，所以也留給後代美好的未來。（圖／達志影像／美聯社）

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