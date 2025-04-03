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川普互惠關稅表出爐！美中貿易戰繼續　台灣需嚴肅面對

我們想讓你知道…台灣確實不能沒有美國，但真的不能把“希望”美國或是其他國家講道義，守護台灣利益是政府和政治人物的責任，大家的生計都會受到嚴重挑戰，面對32%的關稅，哪一個政治界的老大可以告訴百姓，一切都會沒有問題？

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

川普政府上任後，加速推動「互惠關稅政策」——強調對那些對美出口課高關稅的國家，美國也要徵收對等的比例。根據最新記者會公布數據，台灣被列入關稅比例 32%，與中國（34%）與越南（46%）同屬高風險區。

以下是目前曝光的川普互惠關稅提案表（依關稅比例高至低排序）：

國家 關稅比例
柬埔寨 49%
越南 46%
孟加拉 37%
泰國 36%
中國 34%
印尼 32%
台灣 32%
瑞士 31%
南非 30%
印度 26%
南韓 25%
日本 24%
馬來西亞 24%
歐盟 20%
以色列 17%
菲律賓 17%
英國 10%
巴西 10%
新加坡 10%
智利 10%

 

短評

川普版本的「互惠主義」不是理念性的外交語彙，而是精算過後的貿易懲罰表格。即使是盟友，只要數據上看來不對等，就會進入清算機制。這是川普「交易式外交」的核心思維。

而從結果來看，台灣被放在與中國（34%）幾乎同等的關稅區段，高於許多東南亞國家（例如柬埔寨49%、越南46%、孟加拉37%），但輸給南韓（25%）、日本（24%）與以色列（17%）等美國核心盟友，對台灣產業競爭力造成衝擊。

更具體來說，令人擔憂的包括，台灣與川普政府的對話管道？以色列在公布前即主動調降對美關稅，爭取到關稅友善待遇。日本、南韓比台灣更有競爭力？

台股的下一步　重擊將至如何反彈？

這份關稅表格一旦實施，台灣的出口導向產業首當其衝，尤其是電子、機械、金屬、原物料等關鍵項目。台股勢必面臨集體下挫壓力，不只是投資信心問題，更是結構性風險的反映。特別是那些「以出口美國為主力市場」的上市櫃企業，恐在短期內面臨獲利模型重估與產線轉移壓力。

我們應該預期接下來會有，指數短期回跌，投資人信心動搖、外資可能調整台灣權重配置、政府需緊急提出「穩市機制」與「出口保護補充方案」。

值得全台灣思考的三個核心問題

1.政府如何立即進行產業衝擊評估？32%的稅率意味著什麼？哪些產業風險最高？能否立即啟動出口融資、保險、退稅、租稅減免等複合工具來緩解？

2.台美關係是否仍處於「相互理解」的極佳狀況？在攸關全產業命脈的政策中，台灣是否像過去幾年一樣有暢通的溝通管道？是否也機會透過台美溝通網絡盡快溝通？

3.美國對全球宣告關稅戰開打的同時，台灣手上的談判籌碼是什麼？台灣的晶片、地緣戰略價值是否能換來「經濟友善」？還是我們已經流失了籌碼？

互惠關稅是新一輪美中經濟博弈與產業重組的起點。台灣雖然與美國關係密切，甚至被川普在記者會上再次提到，魏董事長帶領台積電投資美國是好事，但仍被納入高級距的關稅名單，代表未來台美經貿對於台灣產業，尤其中小企業界的挑戰將會更多，是否會跟台積電一樣，因為客戶需要而出現產業赴美外移的狀況，台灣需要謹慎面對！

無論軍事或貿易，台灣確實不能沒有美國，但真的不能把“希望”美國或是其他國家講道義，而不面對現實的想辦法在壓力下勇敢說不，守護台灣利益是政府和政治人物的責任，人民也需要思考當台灣產業遇到挑戰，大家的生計都會受到嚴重挑戰，當政治人物在相互競爭誰當老大，面對32%的關稅，哪一個政治界的老大可以告訴百姓，一切都會沒有問題？

▼無論軍事或貿易，台灣確實不能沒有美國，但真的不能把“希望”美國或是其他國家講道義。（圖／路透）

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

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翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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