川普互惠關稅表出爐！美中貿易戰繼續　台灣需嚴肅面對

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）
●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授
川普政府上任後，加速推動「互惠關稅政策」——強調對那些對美出口課高關稅的國家，美國也要徵收對等的比例。根據最新記者會公布數據，台灣被列入關稅比例 32%，與中國（34%）與越南（46%）同屬高風險區。
以下是目前曝光的川普互惠關稅提案表（依關稅比例高至低排序）：
|國家
|關稅比例
|柬埔寨
|49%
|越南
|46%
|孟加拉
|37%
|泰國
|36%
|中國
|34%
|印尼
|32%
|台灣
|32%
|瑞士
|31%
|南非
|30%
|印度
|26%
|南韓
|25%
|日本
|24%
|馬來西亞
|24%
|歐盟
|20%
|以色列
|17%
|菲律賓
|17%
|英國
|10%
|巴西
|10%
|新加坡
|10%
|智利
|10%
短評
川普版本的「互惠主義」不是理念性的外交語彙，而是精算過後的貿易懲罰表格。即使是盟友，只要數據上看來不對等，就會進入清算機制。這是川普「交易式外交」的核心思維。
而從結果來看，台灣被放在與中國（34%）幾乎同等的關稅區段，高於許多東南亞國家（例如柬埔寨49%、越南46%、孟加拉37%），但輸給南韓（25%）、日本（24%）與以色列（17%）等美國核心盟友，對台灣產業競爭力造成衝擊。
更具體來說，令人擔憂的包括，台灣與川普政府的對話管道？以色列在公布前即主動調降對美關稅，爭取到關稅友善待遇。日本、南韓比台灣更有競爭力？
台股的下一步 重擊將至如何反彈？
這份關稅表格一旦實施，台灣的出口導向產業首當其衝，尤其是電子、機械、金屬、原物料等關鍵項目。台股勢必面臨集體下挫壓力，不只是投資信心問題，更是結構性風險的反映。特別是那些「以出口美國為主力市場」的上市櫃企業，恐在短期內面臨獲利模型重估與產線轉移壓力。
我們應該預期接下來會有，指數短期回跌，投資人信心動搖、外資可能調整台灣權重配置、政府需緊急提出「穩市機制」與「出口保護補充方案」。
值得全台灣思考的三個核心問題
1.政府如何立即進行產業衝擊評估？32%的稅率意味著什麼？哪些產業風險最高？能否立即啟動出口融資、保險、退稅、租稅減免等複合工具來緩解？
2.台美關係是否仍處於「相互理解」的極佳狀況？在攸關全產業命脈的政策中，台灣是否像過去幾年一樣有暢通的溝通管道？是否也機會透過台美溝通網絡盡快溝通？
3.美國對全球宣告關稅戰開打的同時，台灣手上的談判籌碼是什麼？台灣的晶片、地緣戰略價值是否能換來「經濟友善」？還是我們已經流失了籌碼？
互惠關稅是新一輪美中經濟博弈與產業重組的起點。台灣雖然與美國關係密切，甚至被川普在記者會上再次提到，魏董事長帶領台積電投資美國是好事，但仍被納入高級距的關稅名單，代表未來台美經貿對於台灣產業，尤其中小企業界的挑戰將會更多，是否會跟台積電一樣，因為客戶需要而出現產業赴美外移的狀況，台灣需要謹慎面對！
無論軍事或貿易，台灣確實不能沒有美國，但真的不能把“希望”美國或是其他國家講道義，而不面對現實的想辦法在壓力下勇敢說不，守護台灣利益是政府和政治人物的責任，人民也需要思考當台灣產業遇到挑戰，大家的生計都會受到嚴重挑戰，當政治人物在相互競爭誰當老大，面對32%的關稅，哪一個政治界的老大可以告訴百姓，一切都會沒有問題？
▼無論軍事或貿易，台灣確實不能沒有美國，但真的不能把“希望”美國或是其他國家講道義。（圖／路透）
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我們想讓你知道…台灣確實不能沒有美國，但真的不能把“希望”美國或是其他國家講道義，守護台灣利益是政府和政治人物的責任，大家的生計都會受到嚴重挑戰，面對32%的關稅，哪一個政治界的老大可以告訴百姓，一切都會沒有問題？