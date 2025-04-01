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不是愚人節！中共軍演又來了　台灣該做好準備

我們想讓你知道…​美國定位中國是對國際秩序和區域和平最大威脅，中國也在自己的國內法裡面定位對台灣處在敵對的狀態，我們確實應該趕快做好各種準備。

▲解放軍雙航母編隊首次實施實戰化演練。（圖／翻攝央視）

▲解放軍雙航母編隊。（圖／翻攝央視）

●作者／US Taiwan Watch：美國台灣觀測站

中共東部戰區今天上午發布訊息：4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力開始進行聯合演訓，範圍是在台灣周邊，共軍強調這是對「台獨分裂勢力」的嚴重警告和有力遏制。

分析去年共軍5月、10月、12月的軍演　可以看出三種模式

​1. 懲獨：5月賴清德總統的就職演講、10月賴總統提出的「祖國論」（中華民國才是中華人民共和國的祖國）及雙十講話，都被用作演習主要藉口。

2. 反外部勢力：10月時任國務卿布林肯在賴總統雙十講話後警告中國勿做挑釁藉口，共軍也以軍演回應。

3. 掩蓋軍方清洗傳言：12月苗華（中央中央軍委委員）落馬，共軍可能也透過演習對外展現解放軍並無不穩。

今天的軍演，大概三個元素都到齊了。賴總統提出的國安措奪17條、美國防部長備忘錄（美國將把資源大幅集中在印太區域，以嚇阻中國），以及與國防部長赫格塞斯的亞洲行講話，再加上最近共軍高層何衛東（中共中央軍委副主席，軍中地位等同於僅次習近平的二把手，因為習近平就是軍委會主席）與林向陽（中共解放軍東部戰區司令員，等同於是武統台灣的第一線指揮官）落馬傳言，都給了中共以軍演回應動機。

但要注意的是，去年賴總統公開講話後的軍演都是相當快的回應，大概講話後一週內就有軍演，這次則是在國安17條之後拖了近三週。

反倒是後兩者（回應美國、解放軍內部大清洗）都是最近一週的新聞，或許這兩者才是主因。特別是近期有川習會傳言，軍演也可能是習近平對美設定議程的方式。

▼田單軍艦監控共艦山東艦畫面。（圖／國防部提供）

▲▼田單軍艦監控共艦山東艦畫面。（圖／國防部提供）

中共威脅與日俱增　軍機艦繞台已是日常

對台灣來說，我們必須要知道的是，中共近年來對我國的威脅與日俱增，軍機軍艦繞台都已經是日常行為。根據國防部公開資料統計，2022年共機擾台一共有2799架次，2023年有4734架次，去年2024年又再繼續增加至5107架次（2020年380架次，2021年約有960架次。大家可以看到這個成長幅度有多驚人）。

中國近年經濟陷入大麻煩，各級政府債台高築，但是軍事預算和資源看起來是沒有受到任何影響。

近期美國智庫CSIS也發布報告指出，近年中共開啟大造船時代，解放軍的艦艇數目、噸位都快速增加，而且更糟的是他們還開始利用民用船去進行各種灰色地帶作戰。

中共軍機和軍艦這樣子擾台，我們的國軍都必須要全程監控、甚至起飛攔截進入我國防空識別區的共機，這就是一種消耗戰、心理戰，我們必須要給予國軍最大的支援。

美國現在定位中國是對國際秩序和區域和平最大的威脅，中國也在自己的國內法裡面定位對台灣處在敵對的狀態，我們確實應該趕快做好各種準備。例如日前「全社會防衛韌性」的首場實地演練在台南舉辦。

對一般人來說，學習認識各種災害的性質（包括天然災害以及可能的中共入侵戰事）以及我們會面對到的各種狀況，然後練習如何維持正常生活，就是我們最基本的責任。

▼RF-16監控中共901型快速戰鬥支援艦。（圖／國防部提供）

▲▼RF-16監控中共901型快速戰鬥支援艦。（圖／國防部提供）

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