二階環評進行中　「高鐵延伸宜蘭」與「新版北宜直鐵」其實可並存

▲「高鐵延伸宜蘭計畫」成為替代方案，至今年3月進行了3場二階環評公聽會，雖獲許多人的支持，同樣有許多人持續的反對。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

●古鄉宜／工程技師、美國綠建築認證師LEED AP

緣起考量台鐵東部一票難求及提升東部聯外軌道運輸速度，從鐵道局的前身鐵工局就開始啟動「北宜鐵路提速工程計畫」。早先提出平行國道五號的「北宜直鐵」方案，因穿越翡翠水庫集水區有影響雙北數百萬人飲用水水質水量安全之虞，於環評審查時被認定不應開發；繞到雙溪車站的「北宜(直鐵)新線」方案被認為繞太遠路算不上是直鐵。

於是緊鄰翡翠水庫集水區外緣的「高鐵延伸宜蘭計畫」成為替代方案，至今年3月5、6日進行了3場二階環評公聽會，雖獲許多人的支持；同樣有許多人持續的反對。

所持不如北宜直鐵/新線之理由，2倍以上的造價與徵收土地拆遷地上物規模，對於往來北部與宜蘭縣內各地民眾 – 票價較高不利經常搭乘、行車速率雖較快卻被集中於1站上下車轉乘時間較多而抵消，對於往來北部與花東民眾 – 還要中途在宜蘭高鐵站轉乘，這些理由具體而令普羅大眾難以忽視；還有一些人主張不要開發的「零方案」。各方意見分歧，皆未能獲得大多數人的贊同。

筆者自忖還有更具體可行的方案 提出本文

一、(台北)南港起始段：大臺北都會區鐵路地下化工程，最東一段的南港專案設計施工時：於南港三鐵車站，B1層的高鐵隧道尾軌向東已預留設逐步爬升之引道及橋台以備跨越大坑溪(銜接至汐止基地預定地)，B3層的台鐵隧道預留設第三軌隧道向東順勢降低至大坑溪下方穿越以備銜接研擬中的北宜直鐵 - 將來北宜直鐵要銜接南港三鐵車站地下近20公尺深的B3層，應會採行潛盾施工、以避免明挖致需大量拆遷地上物。

但基隆路以東至大坑溪左岸間，未留設可供北宜直鐵需用起點端調車場之土地，致使如興建啟用北宜直鐵將使台鐵縱貫線樹林至八堵段瓶頸問題更嚴重難解。所幸，距南港車站東南東約3公里處已放租之橫科第三彈藥庫舊營區，如能洽得撥用，其地形與面積堪供闢建北宜直鐵起點端調車場之用，並大為緩解縱貫線樹林至八堵段瓶頸問題。

二、北段-行經汐止平溪雙溪貢寮區與頭城鎮北部之山區路段：(新版)北宜直鐵路廊，可援用「高鐵延伸宜蘭計畫」二階環評避開翡翠水庫集水區之計畫路線，其於平溪區跨越基隆河上游河谷與雙溪區跨越柑腳溪溪谷皆能設站-供慢車停靠上下客並避讓、快車追越-恰能形成綿密的行車班次；這路段高鐵路廊則於(新版)北宜直鐵路廊向東北外移數十公尺平行配置。

三、南(末)段-平原路段：從頭城鎮吉祥路322號附近出頭城鎮北部山區，高架於蘭陽平原上的(新版)北宜直鐵轉向西南至礁溪鄉白雲二路附近銜接入台鐵宜蘭線，出山區原本平行東側的高鐵則約略在跨金面溪前漸變至(新版)北宜直鐵之直上方更高架而共用路廊。

審議中的宜蘭鐵路高架計畫需配合：延伸向北過白雲二路附近、向南至蘇澳新站(不含)北端；高架計畫(含南北延伸)全段東西雙向稍加拓寬用地而佈建台鐵高架軌道、從中預留直上方更高架的高鐵延伸宜蘭(及後續至花蓮)之柱樁施作空間。

此一宜蘭鐵路高架計畫(含南北延伸)全段東西雙向稍加拓寬用地以供直上方跨建更高架的高鐵，規模與費用遠較高鐵頭城至宜蘭新站平原段另闢路廊所須徵收土地與拆遷地上物為小；換言之，高鐵延伸宜蘭計畫二階環評公聽會初估全線直接工程經費約新台幣3,647.4億元，加上蘭陽平原段另闢路廊(相較於與鐵路高架[含南北延伸]共用路廊)所須徵收土地與拆遷地上物費用之差額，就不止是(新版)北宜直鐵費用的2倍。

再搭配台鐵宜蘭線北起頭城(、烏石港)南至蘇澳施以捷運化，「(新版)北宜直鐵」快車從南港站起駛至蘇澳新站(慢車加停平溪十分里站與雙溪上林里站)續行花東；在宜蘭縣中停礁溪、宜蘭、羅東等站，旅客亦可不出站換搭宜蘭線慢車北至頭城、南至蘇澳、南澳其間各站，分散由全縣十多個車站出站轉乘汽機車抵達各自目的地。相對地，「高鐵延伸宜蘭」則集中在1站上下車轉乘汽機車，總的平均，轉乘車距較長、更費時費錢。

可以並存 但是有3問題

一、長遠來看，我們需要環島高鐵。但是以宜蘭全縣平地1市、3鎮、6鄉(山地2鄉未計入)總的平均，高鐵較短行車時間的優勢、已被較長的轉乘時間更多的轉乘車資、與較台鐵高昂的票價所抵銷。

筆者認為高鐵延伸要從南港至花蓮一趟列車無須轉乘到達，對北部往來花蓮(及台東)的旅客，才能達到「付出票價與乘車時間平衡」之實益。

二、去年0403花蓮強震及後續餘震，蘇花路廊受創的鐵、公路除進行治標搶修 搶通外，交通部已意識到「未來可能原地高架避免受天災影響，或是往內陸變成隧道等，這段路廊除了蘇花公路、台鐵外，能否再容納高鐵恐有難度…」，「為此提出台鐵北迴線改線評估」。

三、盱衡國際情勢，今後好幾年我國須增加國防軍備支出，政府預算移緩濟急，恐難再納列高達四千億元以上的高鐵延伸宜蘭工程費與土地徵收及地上物拆遷費。

利益與影響

一、「(新版)北宜直鐵」結合「宜蘭鐵路高架計畫(含南北延伸)並予捷運化」：提供宜蘭縣與北部縣市往來之民眾，分散由全縣十多個車站出站再轉乘汽機車、較高鐵集中於1站轉乘，經濟而便捷的旅運。

二、「(新版)北宜直鐵」：提供北部縣市與花東兩縣往來之民眾，經濟並省却中途於宜蘭轉乘的便利旅運。

三、「(新版)北宜直鐵」，空出台鐵南港站來宜蘭縣與北迴線列車班次，將可大為緩解縱貫線樹林至八堵段瓶頸，移供南港至基隆路段增加班次。

四、(新版)北宜直鐵進入蘭陽平原後銜接入高架計畫的台鐵宜蘭線，並沿中軸線預留直上方更高架的高鐵延伸宜蘭(及後續至花蓮)共用路廊之柱樁位構體施作空間，保留了這段高鐵如新闢路廊所經過的廣大面積(優良)農地被徵收而破碎。

五、「(新版)北宜直鐵」，援用「高鐵延伸宜蘭計畫」二階環評避開翡翠水庫集水區之計畫路線，於平溪區十分里與雙溪區上林里皆能設站，增加服務往來平溪、雙溪(及貢寮)區民眾之旅運。

綜上，北宜鐵路提速(工程)計畫下，本文擷取原先方案-北宜新線與替代方案-高鐵延伸宜蘭兩案優點，及結合宜蘭鐵路高架計畫(含南北延伸)並捷運化，提出「(新版)北宜直鐵」是較為務實可先採行的方案。

▼本文擷取原先方案-北宜新線與替代方案-高鐵延伸宜蘭兩案優點，及結合宜蘭鐵路高架計畫(含南北延伸)並捷運化，提出「(新版)北宜直鐵」是較為務實可先採行的方案。（圖／記者賴文萱攝）

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