萬年稅單與稅務高牆難推倒　稅務行政救濟陷入官僚困局

▲ 台灣法稅改革的腳步遲緩不前。（圖／記者袁茵攝）

● 柳程／自由撰稿人

台灣的稅務救濟制度長期備受批評，然而改進的腳步遲緩不前，令人擔憂。以下三點說明了當前制度的嚴峻困境：

1. 「萬年稅單」問題持續未解

111年5月10日，監察院針對「萬年稅單侵害賦稅人權案」的調查報告揭露，即使經過「復查」與「訴願」程序，法院只撤銷復查決定而非原課稅處分，稅捐機關卻會再次作出新復查決定，形成無窮無盡的司法救濟輪迴。這使贏得訴訟的當事人依然無法脫身，侵犯了賦稅人權。令人失望的是，兩年多過去，財政部和行政法院對此依然毫無作為。

2. 司法與稅務高牆形成官僚共犯結構

台灣的稅務救濟制度被形容為「三大高牆」：司法高牆、稅務高牆、行政高牆，這些高牆既損害了人民權益，又層層保護官僚系統。

《行政訴訟法》第1條明定，行政訴訟應以保障人民權益為宗旨，但事實上，行政法院在稅務訴訟中扮演了保護稅務官僚的角色，免除了他們因濫權或違法課稅而受懲處的責任。

例如，台中高等行政法院五位法官的數據顯示，在4757件稅務案件中，人民實質勝訴率僅1.6％，這顯示出人民幾乎無法藉由行政法院獲得公平的裁決與救濟。

▲ 行政法院稅務訴訟法官經常出現「100％判人民輸」的情況，被譏稱為「敗訴法院」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

3. 稅審法公聽會的未見改革誠意

2024年8月12日，司法院舉辦了《稅務行政事件審理法》（簡稱《稅審法》）草案公聽會，顯示出程序的極大不公。

出席者中，93.2％來自政府機構，如行政法院、財政部和各地稅務局，民間代表僅占6.8％，顯見這場公聽會更像是政策宣導，而非民意傾聽。此外，會議既未公開討論內容，也未提供直播，讓其透明度與公正性大打折扣。

這樣的現象反映出台灣的稅務行政救濟制度已陷入深刻的官僚困局，政府並未認真聆聽人民聲音，改革也只是表面功夫。

在通膨壓力日益加劇、人民收入不增反減的情況下，國家總預算卻屢創新高，且稅收年年超徵，這使得人民的生活壓力倍增。政府應清楚認識到，當人民在日常生活中苦苦掙扎時，稅務體制的不公只會加劇社會的不滿與焦慮。改革稅務救濟制度已刻不容緩，唯有切實改善賦稅人權，讓稅收回歸於真正的公平與正義，才能在經濟壓力下給予人民喘息的空間，讓整個社會重拾平衡與希望。

▲ 唯有切實改善賦稅人權，讓稅收回歸於真正的公平與正義，才能讓整個社會重拾平衡與希望。（圖／記者袁茵攝）

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