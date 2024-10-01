政治利益糾葛阻礙朝野對話　總預算卡關恐影響經濟成長

▲ 無黨籍立委高金素梅9月20日提案退回中央政府總預算，並向卓榮泰抗議原住民禁伐補償條例。（圖／記者屠惠剛攝）

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近期中央政府總預算案的卡關，成為各界關注的焦點。行政院與立法院之間的僵局，不僅攸關政策的推動，也影響到公務機關的正常運作。總預算案被卡住，背後的原因錯綜複雜，涉及到多方利益的博弈。

總預算案之所以卡關，源自於政府與在野黨對預算編列的爭議。在國會討論總預算案時，在野黨提出了「禁伐補償條例」的編列問題，根據該條例，政府應為原住民禁伐行為提供補償，這是一種法律義務。但行政院在編列明年度預算時，並未納入這項補償款項，這引發了在野黨的強烈不滿，認為這種行為不僅違憲，還是不尊重原住民權益的表現，導致其決定在總預算案中做出強烈反制，不願讓預算案順利通過。

▲ 國民黨團9月24日召開「退回中央政府總預算 綠能！你不能?」記者會。（圖／記者崔至雲攝）

預算案卡關的另一個核心議題是，在野黨對行政院預算編列不實的批評。在野黨的論述中，這份預算中存在大量的新增資本支出和新增計畫，這些預算項目未經充分討論或審核就直接進入總預算案。特別是在能源和基礎建設等領域，在野黨認為這些計畫涉及巨額資金，但缺乏詳細的說明和具體的實施方案。這種對預算透明度的質疑，成為在野黨阻撓預算案的另一個主要理由。

另一方面，朝野之間的對話則試圖尋求突破僵局的機會。行政院長卓榮泰主動與立法院長韓國瑜會面，並邀請朝野黨團坐下來討論，嘗試打破總預算案的卡關局面。這一行為被視為是朝野雙方溝通的一個積極信號，表明政府有意願與在野黨進行實質性對話，而非強行推動預算。但雙方對於是否應該設置前提的立場存在分歧，民進黨主張不應預設前提，以開誠布公的態度進行溝通，而在野黨則強調政府必須回應其提出的具體疑問，才能真正達成共識。

▲ 行政院長卓榮泰主動與立法院長韓國瑜會面，並邀請朝野黨團坐下來討論。（圖／記者屠惠剛攝）

在這樣的背景下，總預算案卡關的未來走向充滿變數。雖然朝野雙方都表達了希望解決問題的意願，但實際行動上仍有待觀察。在野黨堅持「禁伐補償」條例是法律義務，政府不能以預算不足為由拒絕執行，這也成為該黨與行政院之間談判的主要障礙。而對於其他新增資本支出的爭議，如何找到一個各方都能接受的解決方案，也是雙方協商能否成功的關鍵。

從更宏觀的角度來看，總預算案的卡關折射出當前台灣政治運作中的結構性問題，行政機關與立法機關之間的權力平衡常常因為政治利益的糾葛而失衡。預算作為政府推動政策的核心工具，其編列和審議過程自然充滿了各種利益的交錯。在這樣的情況下，如何在保證政策連貫性的同時，兼顧不同利益群體的需求，考驗著政府的智慧與協商能力。

▲ 行政機關與立法機關之間的權力平衡常常因為政治利益的糾葛而失衡。（圖／記者屠惠剛攝）

預算案的卡關也揭示了台灣政治文化中的深層次矛盾。在野黨強調預算的透明度和責任制，認為行政院未能充分說明某些大額預算項目的具體細節，這樣的批評反映了台灣政治文化中對於政府問責的高要求。而執政黨則往往認為，某些預算項目是長遠發展所必需的，不能因為眼前的短期爭議而擱置不前。這種觀點的分歧，使得預算案的審議過程充滿了緊張與對抗。

如果僵局持續，某些公務項目將受到影響，特別是涉及基礎建設與長期發展的計畫將被迫延後，這將影響台灣的經濟成長預期，也可能導致部分民眾對政府施政能力的質疑。預算卡關還可能加劇朝野對立，雙方的對抗將愈發激烈，如何解決還有待政治人物的智慧。

▲ 民進黨團抗議藍白惡意杯葛總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

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