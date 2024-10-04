假期過後工作量變多　颱風假支薪有助留才

▲ 今年第18號颱風「山陀兒」移動速度緩慢，路徑難預測，全台各縣市至少都停班停課2日。（圖／氣象署）

● 作者／我是 Sabrina，我思故我在

看到網站上有人在討論（戰）颱風假公司是不是有支薪？

我分享一下我過去到現在的作法，我覺得哪種作法比較好？

十幾年前，我剛開公司時，後來有能力開始聘請了同事，從一個到數個，創業維艱，每一分錢都算得很精準，最怕浪費。我一開始是採「颱風假不支薪」的作法，這是符合《勞基法》的。有些公司的作法是颱風假支薪，但是扣特休，這也沒有違反《勞基法》。

幾年後，同事跟我久了，每次到了颱風假，要計算當月薪水有幾日不支薪時，我心中總有不捨，我覺得颱風假不能出來上班，是為了安全和遵守政府的公告，雖然這一天沒來公司上班，但是工作量也沒有減少，甚至回來上班後，為了要趕積壓的工作，可能會更忙，該做的工作還是得在時間內做完。

▲ 颱風假過後的上班日，不少上班族往往要花更多時間處理假期中積累的工作量。（圖／達志／示意圖）

大約7～8年前開始，正職月薪同仁的颱風假我「一律支薪」，其實同事們自己心裡知道，他們很清楚不是每間公司的颱風假都會支薪，他們會更珍惜在這間公司工作的機會，我一向相信人性本善，不要太計較任何事，這樣自己會好過一點。

經過幾年後，我覺得「颱風假支薪」的作法是正確的，尤其是對我們這種小公司而言，任何一個員工的流動都是很沉重的負擔，小公司要穩健成長，穩定的公司組織是絕對的關鍵點。

小公司要如何留住優秀的人才？薪水要比大公司高、福利要比大公司多、對員工要更體貼關懷，雖然公司小，但是員工會更尊重老闆，也更愛惜這個工作環境，因為他們感受得到自己是被照顧的，這就是大公司不一定可以做到的。

我公司的面試過程很嚴謹，但是一旦錄取後，只有新增聘，極少有流動的，幾乎都是元老級同事。把員工當成孩子來照顧，自然就會知道該怎麼做了。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「我是 Sabrina，我思故我在」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。