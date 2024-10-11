ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

游士儀／美選民調觀察：賀錦麗全國民調上升　但搖擺州持續搖擺

▲▼ 美國副總統賀錦麗與美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國副總統賀錦麗與美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

●文／游士儀／國家政策研究基金會／趨勢暨數據中心召集人

前言

美國2024年總統大選，民主黨賀錦麗和共和黨川普在九月中首次(也可能是最後一次)交鋒，辯論場上賀錦麗表示她不是拜登，強調中產階級與機會經濟學，強勢打壓川普的反墮胎政策；而川普上場一如既往強調移民政策，企圖拉高拉裔以及非裔黑美國人選票，並狂轟拜登政府害慘美國經濟。期間，兩位候選人針對「頁岩油開採議題」強烈交鋒，川普持續指控拜登政府反對頁岩油開採，賀錦麗表態當選不會禁止，原因不外有他，因搖擺州賓州是美國第二大天然氣產出州，其天然氣產業有大量工作機會與產值。然而，這場世紀辯論似乎並沒有改變整體大選的情勢，儘管賀錦麗的全國民調支持度上揚，但從各州的民調數據顯示，搖擺州仍持續搖擺，特別是搖擺州之首賓州，目前選情仍詭譎多端。

美國總統選舉制度：選舉人團制度

美國總統採間接選舉的「選舉人團」制，選舉人團由各州「選舉人」組成。各州選舉人數目，由該州參眾兩院的席次決定，人口普查數字越多的州，有越多的參眾兩院席次；美國憲法規定，不管該州人數多少，都保證有三席參眾兩院席次，因此每州都至少有三張選舉人票以上。若總統候選人在一州獲得最高票數，就拿到該州全部的選舉人票數，目前美國共有48州+1特區(DC特區)採取此制度。另外兩州「內布拉斯加州」和「緬因州」則是採取「比例投票」。

2024年美國總統大選，各州的選舉人票加總共有538張票，哪一個候選人率先拿到270張票即當選美國總統。根據過去多次的選舉結果，長期支持共和黨的州被稱為「紅州」；長期支持民主黨的州稱「藍州」；沒有單一政黨取得長期支持度的稱「搖擺州」。被認定為藍州的選舉人票共有211張，被認定為紅州的選舉人票共189張，兩黨候選人都必須要在搖擺州獲得一定票數以上才能勝利。

▲▼美國總統大選民調。（圖／游士儀提供）

全國民調分析：賀錦麗支持度僅以微小差距略勝川普

前段有提到，美國總統採贏者全拿的選舉人團制度，且各州不管人口數多少皆保證三張選舉人票，因此用總人口作為母數的全國民調，不能精準判斷候選人當選機率，且過去美國總統大選也發生過幾次全國票數贏，但是選舉人票數輸的情形。但全國民調仍可作為兩位總統候選人支持度參考，從大部分主流民調結果觀察，辯論會儘管有拉高賀錦麗的民調支持度，但拉高幅度並不高。

▲▼美國總統大選民調。（圖／游士儀提供）

選舉人票民調分析：

R&W 搖擺州民調

從這份民調來看，辯論對於搖擺州的選舉局面影響不大，川普在有30張選舉人票的佛羅里達州仍穩定領先，而賀錦麗仍僅在明尼蘇達州有領先，若是按照這份辯論後的民調做選舉人票推測，不考慮民調誤差範圍：

賀錦麗民調領先：211(藍州)+15(密西根)+ 10 (明尼蘇打)+5(新墨西哥)=241

川普民調領先：189(紅州)+30(佛羅里達)+16(喬治亞)=235

整體而言，選情還是呈現膠著狀態。

▲▼美國總統大選民調。（圖／游士儀提供）

270 to win 搖擺州民調

在270 to win 民調中，也可觀察總統辯論後對整體格局影響不大。川普在大洲佛羅里達州民調持續領先，而賀錦麗則是在密西根、明尼蘇打以及新墨西哥有明顯領先，其餘的州兩者民調差距都在誤差範圍之內。

若將民調領先超過誤差範圍的州做選舉人票推測：

賀錦麗民調領先：211(藍州)+15(密西根)+ 10 (明尼蘇打)+5(新墨西哥)=241

川普民調領先：189(紅州)+30(佛羅里達) =219

若不考慮民調誤差範圍，從9/23-9/26的民調結果推算：

賀錦麗在搖擺州拿到65張選舉人票，以276張選舉人總票獲勝

川普在搖擺州拿到73張選舉人票，以262張選舉人總票落選

▲▼美國總統大選民調。（圖／游士儀提供）Emerson 搖擺州民調

在Emerson的民調中，公布的搖擺州民調有7個，也就是先前的10個搖擺中去除掉佛羅里達州、 明尼蘇達州以及新墨西哥州，若我們根據前兩份民調的結果，將佛羅里達州歸類為紅州，明尼蘇達州以及新墨西哥州歸類為藍州。

在不考慮統計誤差範圍下

賀錦麗在搖擺州拿到52張選舉人票，以263張選舉人總票落選

川普在搖擺州拿到86張選舉人票，以275張選舉人總票獲勝

▲▼美國總統大選民調。（圖／游士儀提供）

R&W民調顯示兩位候選人在多個搖擺州民調平手，選情膠著，而另外兩個民調呈現不同結果，按270 to win的民調計算賀錦麗獲勝，而Emerson的民調計算是川普獲勝，關鍵在270 to win民調顯示在搖擺大州賓州賀錦麗領先，Emerson民調顯示在賓州川普領先。然而這兩個在所有民調中，都沒有在賓州有超過統計誤差範圍的民調領先。因此在僅剩一個月的選情中，賓州仍是關鍵中的關鍵，這也難怪在總統辯論中，川普跟賀錦麗兩人為了賓州的「頁岩油開採議題」數次強烈交鋒，畢竟得賓州就有很大可能贏得選舉。

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 游士儀 2024美國大選 搖擺州

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
韓國誕生首位諾貝爾文學獎得主要歸功英文譯者？
游士儀／美選民調觀察：賀錦麗全國民調上升　但搖擺州..
民進黨內罷樑不同調　朝野恩仇記待續
牽動美日中金融市場　FED未來降息空間不大
支持金管會　國內首次金金合意併購就差一哩路

推薦閱讀

韓國誕生首位諾貝爾文學獎得主要歸功英文譯者？

民進黨內罷樑不同調　朝野恩仇記待續

台灣飲食文化豐富　「省」是拍不出《黑白大廚》的關鍵

游士儀／美選民調觀察：賀錦麗全國民調上升　但搖擺州..

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

牽動美日中金融市場　FED未來降息空間不大

支持金管會　國內首次金金合意併購就差一哩路

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

容積管制全面失控　市民的財富淪為政客與財團的佳餚

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

民進黨內罷樑不同調　朝野恩仇記待續

民進黨內罷樑不同調　朝野恩仇記待續

將在13日舉行基隆市長罷免案的投票，並沒有如想像中出現激戰，投票結果除非有意外，否則可想而知。基隆市長罷免案，民進黨內部是呈現分歧意見，身為..

美麗島電子報 10小時前

牽動美日中金融市場　FED未來降息空間不大

牽動美日中金融市場　FED未來降息空間不大

支持金管會　國內首次金金合意併購就差一哩路

支持金管會　國內首次金金合意併購就差一哩路

辦京華城容積卻扣押土地　蔣市府停工面臨國賠

辦京華城容積卻扣押土地　蔣市府停工面臨國賠

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

諾貝爾評委會不會只依譯本給韓江..

諾貝爾評委會不會只依譯本給韓江..

綠罷樑不同調　朝野恩仇記待上演

台灣飲食文化豐富　拍不出《黑白..

賴兒子服役　必然更有號召力！

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面