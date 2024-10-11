游士儀／美選民調觀察：賀錦麗全國民調上升　但搖擺州持續搖擺

▲▼ 美國副總統賀錦麗與美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

●文／游士儀／國家政策研究基金會／趨勢暨數據中心召集人

前言



美國2024年總統大選，民主黨賀錦麗和共和黨川普在九月中首次(也可能是最後一次)交鋒，辯論場上賀錦麗表示她不是拜登，強調中產階級與機會經濟學，強勢打壓川普的反墮胎政策；而川普上場一如既往強調移民政策，企圖拉高拉裔以及非裔黑美國人選票，並狂轟拜登政府害慘美國經濟。期間，兩位候選人針對「頁岩油開採議題」強烈交鋒，川普持續指控拜登政府反對頁岩油開採，賀錦麗表態當選不會禁止，原因不外有他，因搖擺州賓州是美國第二大天然氣產出州，其天然氣產業有大量工作機會與產值。然而，這場世紀辯論似乎並沒有改變整體大選的情勢，儘管賀錦麗的全國民調支持度上揚，但從各州的民調數據顯示，搖擺州仍持續搖擺，特別是搖擺州之首賓州，目前選情仍詭譎多端。

美國總統選舉制度：選舉人團制度

美國總統採間接選舉的「選舉人團」制，選舉人團由各州「選舉人」組成。各州選舉人數目，由該州參眾兩院的席次決定，人口普查數字越多的州，有越多的參眾兩院席次；美國憲法規定，不管該州人數多少，都保證有三席參眾兩院席次，因此每州都至少有三張選舉人票以上。若總統候選人在一州獲得最高票數，就拿到該州全部的選舉人票數，目前美國共有48州+1特區(DC特區)採取此制度。另外兩州「內布拉斯加州」和「緬因州」則是採取「比例投票」。

2024年美國總統大選，各州的選舉人票加總共有538張票，哪一個候選人率先拿到270張票即當選美國總統。根據過去多次的選舉結果，長期支持共和黨的州被稱為「紅州」；長期支持民主黨的州稱「藍州」；沒有單一政黨取得長期支持度的稱「搖擺州」。被認定為藍州的選舉人票共有211張，被認定為紅州的選舉人票共189張，兩黨候選人都必須要在搖擺州獲得一定票數以上才能勝利。

全國民調分析：賀錦麗支持度僅以微小差距略勝川普

前段有提到，美國總統採贏者全拿的選舉人團制度，且各州不管人口數多少皆保證三張選舉人票，因此用總人口作為母數的全國民調，不能精準判斷候選人當選機率，且過去美國總統大選也發生過幾次全國票數贏，但是選舉人票數輸的情形。但全國民調仍可作為兩位總統候選人支持度參考，從大部分主流民調結果觀察，辯論會儘管有拉高賀錦麗的民調支持度，但拉高幅度並不高。

選舉人票民調分析：



R&W 搖擺州民調

從這份民調來看，辯論對於搖擺州的選舉局面影響不大，川普在有30張選舉人票的佛羅里達州仍穩定領先，而賀錦麗仍僅在明尼蘇達州有領先，若是按照這份辯論後的民調做選舉人票推測，不考慮民調誤差範圍：

賀錦麗民調領先：211(藍州)+15(密西根)+ 10 (明尼蘇打)+5(新墨西哥)=241

川普民調領先：189(紅州)+30(佛羅里達)+16(喬治亞)=235

整體而言，選情還是呈現膠著狀態。

270 to win 搖擺州民調

在270 to win 民調中，也可觀察總統辯論後對整體格局影響不大。川普在大洲佛羅里達州民調持續領先，而賀錦麗則是在密西根、明尼蘇打以及新墨西哥有明顯領先，其餘的州兩者民調差距都在誤差範圍之內。

若將民調領先超過誤差範圍的州做選舉人票推測：

賀錦麗民調領先：211(藍州)+15(密西根)+ 10 (明尼蘇打)+5(新墨西哥)=241

川普民調領先：189(紅州)+30(佛羅里達) =219

若不考慮民調誤差範圍，從9/23-9/26的民調結果推算：

賀錦麗在搖擺州拿到65張選舉人票，以276張選舉人總票獲勝

川普在搖擺州拿到73張選舉人票，以262張選舉人總票落選

Emerson 搖擺州民調

在Emerson的民調中，公布的搖擺州民調有7個，也就是先前的10個搖擺中去除掉佛羅里達州、 明尼蘇達州以及新墨西哥州，若我們根據前兩份民調的結果，將佛羅里達州歸類為紅州，明尼蘇達州以及新墨西哥州歸類為藍州。

在不考慮統計誤差範圍下

賀錦麗在搖擺州拿到52張選舉人票，以263張選舉人總票落選

川普在搖擺州拿到86張選舉人票，以275張選舉人總票獲勝

R&W民調顯示兩位候選人在多個搖擺州民調平手，選情膠著，而另外兩個民調呈現不同結果，按270 to win的民調計算賀錦麗獲勝，而Emerson的民調計算是川普獲勝，關鍵在270 to win民調顯示在搖擺大州賓州賀錦麗領先，Emerson民調顯示在賓州川普領先。然而這兩個在所有民調中，都沒有在賓州有超過統計誤差範圍的民調領先。因此在僅剩一個月的選情中，賓州仍是關鍵中的關鍵，這也難怪在總統辯論中，川普跟賀錦麗兩人為了賓州的「頁岩油開採議題」數次強烈交鋒，畢竟得賓州就有很大可能贏得選舉。

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