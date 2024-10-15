柯文哲的「金子力學」環環相扣　放大版高虹安小兔帳冊

▲ 去年高虹安傳出涉貪時，柯文哲曾以「要貪污的人不會把帳記得這麼清楚！」為其辯護。（圖／記者高堂堯翻攝）

● 吳靜怡／政治工作者

柯文哲去年為高虹安喊冤：「要貪污的人不會把帳記得這麼清楚！」

隨身碟檔案紀錄「2022/11/1小沈1500沈慶京」成為追查金流的最重要關鍵指標，檢調廉全面啟動，掌握了柯文哲相關組織帳冊，帳冊內記載著日期、數字、名稱等等欄位，從政商名流到經手人，據週刊報導，相關的「500」媒體大亨、「300」的博奕教父都已出庭，而「200」的基隆市長謝國樑之後也可能遭到約談，黨內「110」賴香伶、「300」高虹安等皆有申報，多方約談就是要推翻民眾黨與被羈押人聲稱「1500是下午3點」的說詞，若依據所有證人口供和行為模組比對，由小沈本人親自交付1500至柯文哲的機率增高，大概就不只朱亞虎所認的210萬人頭政治獻金了。

柯文哲叫誰搬走了乳酪？原來是橘子！

據媒體報導，柯文哲不只要橘子保管好400萬元現金和隨身碟，原來海賊王一直要尋找的金銀財寶就放在黨部！民眾黨黨部到底會藏匿什麼需要帶出去的現金，又這些現金來源或使用目的到底是什麼？民眾黨秘書長周榆修要好好解釋清楚，若是現金來自競選期間，總幹事黃珊珊應該不會不清楚來源與用途。

▲ 民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者屠惠剛攝）



放大京華城的第一階段──容積率保底560％

2020年3月24日到26日，京華城相關7名人頭，共匯210萬到民眾黨政治獻金，2020年3月27日黃景茂送出公文，2020年4月1日，朱亞虎傳訊息「小沈很小氣，7人210好了，感謝560」給了李文宗、當時的祕書長張哲揚、蔡壁如三人，李文宗當時也回應「謝謝將軍」，這三人到底知不知情京華城與柯文哲市政府有對價關係？或是都是利害關係人。

放大京華城的第二階段──樓地板面積12萬平方公尺

7月10日都發局局長黃景茂批示把京華城所提方案四送都委會，方案四就像是一張京華城轉大人的處方籤，而同年8月，朱亞虎再傳LINE告訴柯文哲：「我跟老闆講好了，壁如姐的薪水老闆會解決。」蔡壁如當時任職立法委員，有沒有收受朱亞虎與柯文哲第二階段的對價金成為關鍵！

▲ 范有偉是一路支持民眾黨的會計師。（圖／記者劉昌松攝）

昨日，被約談其中一位是范有偉（Peter），就是提出企業內部舉報機制的人，更是一路支持民眾黨的會計師，去年，民眾黨頻傳地方黨部幹部染黑、染黃被嘲諷是「民眾堂」，找來會計事務所勤業眾信引進「外部第三方檢舉平台」，沒想到不久就被下架。

現在「柯文哲」像是政商圈的病毒，凡有碰觸過的人，現在都會發抖，橘子妳是不是造冊的人？趕快回台釐清，若變成被告而通緝，就麻煩了。

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