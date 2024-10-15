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沒有輸家的料理對決　《黑白大廚》拯救全韓國餐飲業

我們想讓你知道…《黑白大廚》成功激發大家對韓國美食的接受與喜好，成功凝聚了韓國人對美食更尊重、更愛惜的心，讓全世界看到韓國美食精神。

● 賴銘堃／放大數位行銷基地總經理

Netflix熱播料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》剛完成大結局，從9月17日上線後，陸續掀起觀看熱潮，網路上更是滿滿的各種參賽者資訊補充、對節目各種評論跟各式新聞話題。

我用行銷企劃的角度，來聊聊黑白大廚現象級的「神企劃」。將分成以下幾個階段分析：

1.無懈可擊的節目企劃。
2.強大的談判邀約能力。
3.現場極盡完美的設計。
4.深埋各處的商業轉換。
5.創造超乎想像的價值。

【溫馨提醒，文長，請耐心觀看】

​無懈可擊的節目企劃 

▲ 韓國料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》讓實境秀邁向另一個境界。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix在實境秀上已經玩得爐火純青，《黑白大廚：料理階級大戰》更是邁向另一個境界，有幾個企劃的用心：

主題：民以食為天，飲食節目在各國都很有收視率，飲食相關實境節目也非第一次，Netflix企劃團隊擅長用大數據來選題，這次結合了《單身即地獄》與《體能之巔：百人大挑戰》這類節目累積下來的經驗加以優化，包含整體運作規劃、腳本企劃、遊戲規則設計、預期效益、話題擴散等等安排，加上實境線上線下採訪輔助模式，沒有主持人干擾的系統旁白，讓觀眾產生參與感與帶入感，這企劃團隊等級越來越高。

★效益：9月17日上線後，韓國、台灣、新加坡和香港等4個地區拿下第一，也在28個地區進入了前10名，更讓每位參賽的廚師暴紅，粉絲數、工作邀約、餐廳預約通通大幅提升。

▲ 《黑白大廚》的熱度甚至讓訂位平台提供黑白大廚餐廳預約專區。（圖／翻攝自Catch table官網）

命名：這個節目一開始就是想要顛覆「階級」這這個觀念，大家應該或多或少知道，韓國是一個上下傳統權威很鮮明的國家，生活中年輕人對年長一點的人都要用到敬語，職場中更是明顯，所以這個節目名稱對韓國人年輕人來說很命中。 

★效益：一個好的標題比好的內容增加五倍的點擊率，這個策略讓節目一開始在Netflix平台上就獲得了很好的點閱，排行衝上後，演算法更持續推送，持續佔據排行第一。

​階級：節目一開始當「黑湯匙主廚」就座完畢，四周圍升起「白湯匙主廚」時，就擺明了黑白主廚的階級性，而且黑湯匙主廚還沒有資格寫上名字，只能用「暱稱」來代替，到這裡一般民眾已經把白湯匙的主廚設定為「反派」身分。

★效益：這是英雄旅程的起點，大家開始都不關心白湯匙主廚，而會把目光聚焦在隱藏在80個「暱稱」背後的黑湯匙主廚是誰，造成第一波搜尋與發表的社群效應，這企劃真的超強。

 

▲ 節目一開始當「黑湯匙主廚」就座完畢，四周圍升起「白湯匙主廚」時，就擺明了黑白主廚的階級性。（圖／翻攝自X）

數量：100個廚師參賽，放在哪裡都是個現象級動員的能量，這樣就有100個肖像、100個人設、100個人生故事、100個餐飲品牌，以及100 x 100種可能性的變化，這光前期人選找尋、確認、挑選、邀請、分配，需要很厲害的核心企劃與執行團隊。量變帶來質變，找10個廚師比賽的精采度，跟100個廚師比賽的精采度就是不一樣。 

★效益：從節目開始，就有大量的素材、片段、故事，讓這個節目的可看性、討論度、分享力、不斷提升，產生強大擴散效應，企劃功不可沒且真的細膩且強大。

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強大的談判邀約能力

先想像，要邀請100個知名主廚，再想像，有些主廚聲望與社會地位很高、知名度與品牌力都很強、事業有的開多個品牌甚至多家餐廳、年紀有的已經進入退休年齡等因素，100個人有100種狀況，100種想法，節目組如何成功邀請這些人願意來上節目？

後來許多廚師專訪都有提到，製作團隊真的運用了許多策略，包含對外招募有人自願報名、三顧茅廬、激將法、用國家情懷、用理念打動，最多的是認同節目組為了推廣韓國美食到全世界，這裡也發現韓國人的團結意願。好的企劃需要有好的執行團隊，這個邀約團隊能力真的很強。

▲ 有些主廚聲望與社會地位很高、知名度與品牌力都很強，未必願意錄製節目，但製作單位仍能邀約到，足見其談判能力。圖為知名中式料理主廚呂敬來。（圖／翻攝自Netflix）

從邀約名單規劃、邀約策略擬定、邀約稿設計、邀約模式模組、親自邀約人選、適當的邀約人邀約、邀約後成功與邀約不成功的名單歸納等等，邀約完成後，並要能確保每個人在特定時間餐與錄影，不吵架不翻臉的不排斥的完成整個企劃，這事前100人的溝通安排的作業，是促成這個節目不可或缺的環節，企劃執行團隊功不可沒。

現場極盡完美的設計

第一幕：一開始，就展現了佈景道具組的用心，包含佈景、場景、桌椅配置、旁邊的螢幕、結合的動畫、入場動線、燈光搭配、攝影機安排等等，安排80個人位置配置，20個白湯匙從升降裝置升起的氣勢感，第一幕就展現場景設計、進場引導、出場順序等調度的功力。

第一場：80選20淘汰賽的場景，40組料理台的水、電、瓦斯的佈建、各式爐具、烤箱、炭火、各種鍋具、碗盤、料理工具，這個準備就非常費心，包含耗材品項、數量準備，還有重要的食材，包含安全性的要求，非常細膩，這個組別也非常厲害。

▲ 節目一開始就展現了佈景道具組的用心。（圖／Niusnews妞新聞）

第二場：一開始出現的20組LG冰箱很震撼，20白湯匙對20黑湯匙場景是延續第一幕的場景重新排列，但料理台的配置也重新排列，道具組真的很強，想像一下水電瓦斯管路重新配過的工程，超強。兩位評審蒙眼的房間用石材裝飾氛圍的神祕感、昏暗燈光、配合房間的環景螢幕，一樣細膩。

第三場：黑白主廚團體戰，準備100人份餐點，從食材廚房、主廚房、料理環境與100盤+100盤的呈現，攝影機的安排，100個用餐座位、螢幕配置、投票系統、程式設計，都安排得很用心。

第四場：敗部復活賽的便利商店食材料理之戰，在攝影棚內完美的復刻一間CU便利商店，完美快速拉近觀眾的帶入感，更是完美的商業置入與商業轉換，這一段太經典，堪稱節目置入最不違和又廣為人愛的教科書案例。

 

▲ CU是韓國分店數最多的超商，在韓國民眾的日常生活中，佔有重要的一席之地。（圖／記者蔡玟君攝）

第五場：35小時不休息餐廳營業競賽的配置，在攝影棚中設置了四間餐廳廚房，讓20個吃播來點餐體驗，四家餐廳廚房的燈光設計很完整，正面還有他們取完店名後的招牌，吃播用餐區每個人有一套正式的雲端點餐系統，串聯四個餐廳的出餐系統，包含統計系統，節目組真的很用心，很細心。 

決賽場：地中央出現一條螢幕走廊，盡頭是邁向最終冠軍寶座，是一條漫長的賽程，也代表這次挑戰的終點，這裡的裝備、場景回歸最樸素的設計，讓氣氛回到8強廚師身上。 

進到決賽之無限料理地獄，這條螢幕走廊變成地獄之火，從空中降下豆腐落在地獄之火中央，配合燈光與音效，呈現豆腐地獄的氛圍，把一個呈現豆腐食材的過程昇華到這樣的規格，真心佩服道具組的人員。

 

▲ 黑白大廚八強賽。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

決賽配置用到最後冠軍出現，通過在場所有人歡呼，走向本次《黑白大廚：料理階級大戰》的冠軍主廚之位，這個桌子與椅子會依據人數多寡變化，也是道具組管轄的範圍。 

這場大型實鏡秀，細節之多，但設計絕大多數很完美，值得學習。 

深埋各處的商業轉換

這個企劃，從一開始就知道，所有參賽廚師，知名度一定會增加，從20個白湯匙出現後，他們的餐廳一一被網友找出來，雖然一開始黑湯匙只能用暱稱，但節目組很貼心的在名稱下都會加上這個主廚的餐廳名稱，這個做法添增網友做功課的樂趣，紛紛整理每個黑湯匙的餐廳分享，進而幫助到每個參加比賽的黑湯匙主廚。這個企劃超細膩，超用心。雖然節目就是以階級對立為出發點，但事實上是為了打破這個規則，超讚。

回歸流量面，能堅持到越後面的選手，曝光度會等比提升。節目過程中，特色明顯的、劇情轉折多的、鏡頭多的，被討論度就會提升，記憶點也會增加。這樣的效果，就會帶來這些主廚的餐廳被搜尋與被光顧，韓國當地KOL、網紅早已採點一波、連台灣、日本的KOL也都拍起一波踩點影片，流量到變現的經典案例。

 

▲ Catch Table特設《黑白大廚》相關餐廳頁面，讓顧客能夠迅速搜尋到廚師們的餐廳進而訂位。（圖／翻攝自캐치테이블App）

而韓國餐廳訂位系統CatchTable日前公布數據，9月份選手餐廳的預定量激增148％，在9月19日至25日期間，搜索量甚至較前一周暴增了74倍，並且推出國際版本Catch Table Global，有中文、英文、日文介面，並特別規劃黑白大廚專區「Exclusive Eats from Culinary Show Stars」，讓大家直接可以看到並預定主廚們經營的餐廳，這個結合應該是平台有談授權或合作。

置入部分，整理一些自己與網友發現的部分，大家也可以補充：

A.第二集中出現的LG Signature冰箱。
B.料理檯面上常出現的德國Fissler菲仕樂鍋具。
C.Tefal特福的攪拌棒跟平底鍋。
D.Kitchen Aid攪拌機。
E一直出現的Pulmuone 礦泉水。
F.Hunt's番茄醬
G.CU便利商店。​

其實所有內容都很自然不違和的置入，到第八集中的CU便利店，已經把置入玩到淋漓盡致，而且很高級，沒有讓節目像中國節目般硬置入的唐突感，細膩且厲害。

而這個便利商店食材，直接影響到的就是只要在節目中被採用的泡麵、醬料、煮法，網路上就火紅一波，大家拍短影、模仿、依樣畫葫蘆，聲量與銷量都大幅提升，許多東西賣到缺貨。

▲《黑白大廚》帶起韓食DIY熱潮。（圖／旅天下提供）

延伸的商業合作，10月12號韓國超商龍頭CU在APP上已經推出限量20000份拿坡里黑手黨的『栗子堤拉米蘇』，20分鐘銷售一空，更是堪稱經典案例。都看不出，到底是一開始就設計好的企劃，還是商品開發團隊反應超快，馬上談合作、聯名授權，馬上開品、分析成本、研究製程、設計包裝、確認定價、設計購買頁面、開放預購，太值得研究。

當然各個主廚後續都有各種邀約、各種計劃、這個部分我們就持續觀察，最大贏家Netflix也沒閒著，積極準備第二季，商業齒輪持續轉動。

創造超乎想像的價值

其實最厲害的，節目組一開始的目標，就不是放在「商業轉換」這個環節上，而是「國家價值」這件事情上，所以嚴格說起來，我現在寫這篇文章，都是節目組計畫好的效應之一；不只是我，許多人花了大篇幅，在討論「韓國廚藝競賽實境秀」、研究「韓國節目效益」、增加「對韓國的認同度」，這是我覺得最厲害的地方，而且不只是台灣，包含香港、日本都掀起一波熱潮。

▲ 《黑白大廚》在台灣、香港、日本都掀起一波熱潮。圖為節目評審安成宰曾客座晶華Robin's。（圖／晶華提供）

你會看到很多媒體不斷分析這個節目、分析賽制、分析細節、分析主廚、分析各種分析；也會發現許多新聞也追蹤報導主廚回到店裡的工作狀況、並分享有多熱門；你會發現許多台灣Youtuber紛紛製作專題影片來說明這部影片；社群上你會看到各路人馬發表各式各樣的心得文、你會聽到很多台灣人想要買機票飛韓國，走一趟「踩黑湯匙店家之旅」等等。

這代表，《黑白大廚》這個節目成功引發這樣的連鎖效應，成功激發大家對韓國美食的接受與喜好，成功凝聚了韓國人對美食更尊重、更愛惜的心；節目中透過許多主廚說出，要讓全世界看到韓國美食精神，這是一種很成功的暗示，讓幾億的觀眾潛意識接受韓國美食的美好，也成功帶來該有的商業轉換，是個可以列為國家級的成功案例，現象級的效果，值得更細的研究。

▲ 《黑白大廚》成功激發大家對韓國美食的接受與喜好，讓全世界看到韓國美食精神。（圖／翻攝自李愛德華、Netflix IG）

總結

韓國也面臨通膨與消費降級的挑戰，餐飲業從疫情開始就持續低迷，加上近期一波經濟衰退，《BREEZE IN BUSAN》媒體表示，這種疲軟的消費趨勢，直接源於生活成本上升，導致消費者更加謹慎，優先考慮基本開支，而非休閒活動如：外出用餐，讓韓國餐飲業倒閉數量激增。

而《黑白大廚：料理階級大戰》節目卻帶來了一道奪目的曙光，正幫助韓國整個餐飲業復甦起來，不但讓更多人走進節目裡主廚的餐廳，購買相關產品來仿製節目中的菜色，也讓更多人想要投入餐飲業、對韓國餐飲業注入一劑強心針。

我認為最厲害的，還是讓世界各地看過這節目，並受其吸引的人，會把人生清單加入：「去韓國走走，吃吃黑白大廚的美食吧！」，像我就是。

這是一場沒有輸家的競賽，企劃真的很強很強很強，當然一定有不夠好的地方，但，瑕不掩瑜，對嗎？

▲ 《黑白大廚》正幫助韓國整個餐飲業復甦起來，吸引人將「去韓國走走，吃吃黑白大廚的美食吧」列入人生清單。（圖／周刊王）

● 本文獲授權，轉載自「賴銘堃臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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