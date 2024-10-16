川普與賀錦麗分歧大　選民不只投票也為美國定位

▲ 2024美國總統大選主要候選人是前總統川普和現任副總統賀錦麗。（圖／路透）

● 張瑞雄／台北商業大學前校長、全球品牌創新永續協會理事長

今年的美國總統選舉呈現出了一場極為緊張且充滿變數的競爭，主要的候選人是前總統川普和現任副總統賀錦麗。這次選舉並不僅僅是兩位政治人物的對決，而是兩種不同價值觀和政策路線的較量，將深刻影響美國的內政與外交政策，甚至對全世界產生廣泛影響。

川普強化保護主義 賀錦麗無形中受影響

經濟無疑是這次選舉中最核心的議題之一。根據近期的民調顯示，選民對川普在經濟政策上的信心高於賀錦麗，尤其是對其應對通脹和移民問題的能力表示支持。川普過去強調保護主義的經濟政策，主張加徵關稅來保護美國工業，並反對與某些外國進行自由貿易。這些政策雖然在其支持者中頗受歡迎，但也引起了國際社會的反彈，特別是在美國的盟友中。

▲ 近期民調顯示，選民對川普在經濟政策上的信心高於賀錦麗。（圖／路透）



另一方面，賀錦麗則延續了拜登政府的部分政策，強調與盟國的合作，並在一些戰略性產業如晶片和電動車領域實施有限的保護主義措施，以確保美國的全球競爭力。雖然賀錦麗在經濟議題上試圖與川普拉開距離，但她的政策並未完全偏離現行的保護主義路線，這可能使她在競選過程中處於微妙的境地。

川普加嚴邊境管制 賀錦麗移民政策較溫和

除了經濟，移民也是今年選舉中的熱點議題。川普再次提出嚴格的移民政策，包括加強邊境管制，限制非法移民入境，這一點與其2016年的競選口號「修建邊境牆」一脈相承。相較之下，賀錦麗的移民政策較為溫和，強調人道主義關懷和多元文化的包容，這吸引了許多拉丁裔和亞裔選民的支持。

另一個關鍵社會議題是墮胎權。在羅斯韋德案被推翻後，墮胎議題成為賀錦麗陣營中的核心問題之一，67％的賀錦麗支持者認為這是決定選票的重要因素，而在川普支持者中，僅有35％的人表示墮胎對其選票影響重大。這樣的分歧反映出兩位候選人在社會議題上的鮮明對立，並進一步加劇了美國選民的兩極化。

▲ 2022年6月24日，美國最高法院推翻美國憲法過去50年來對婦女墮胎權的保障，支持合法墮胎權民眾上街抗議。（圖／路透）

川普強調「美國優先」 賀錦麗深化與盟友合作

在外交政策上，兩位候選人的立場截然不同。川普主張美國應減少在國際事務中的干預，甚至曾威脅要退出北約，並對盟友的防務支出提出嚴厲要求。他的外交政策強調「美國優先」，試圖減少對外援助和多邊合作來加強國內實力。但這種政策導致美國在國際舞台上與傳統盟友的關係變得緊張，尤其是在歐洲。

賀錦麗則強調美國在全球事務中的領導角色，尤其是在與盟國的合作中。她支持繼續對俄烏戰爭提供支援，並主張強化與北約等多邊組織的合作，以應付全球挑戰。賀錦麗的外交政策更具穩定性，試圖恢復拜登政府推動的多邊主義路線，這讓她在國際社會中獲得了更多信任，但在美國內部，部分選民對這種「全球化」的政策抱持懷疑態度。

▲ 賀錦麗支持繼續對俄烏戰爭提供支援，並主張強化與北約等多邊組織的合作。（圖／路透社）



選民不只投票 也為未來的美國定位

這次選舉的結果不僅取決於政策辯論，還取決於候選人能否贏得選民的信任。川普的支持者對他的強勢領導和直言不諱的風格表示贊同，而賀錦麗的支持者則更加重視她在社會公義和性別平等等議題上的立場。這場選舉將會是一場關鍵州的較量，特別是在賓州、密西根和威斯康辛等搖擺州，兩位候選人都在激烈爭奪中間選民的支持。

今年的美國總統選舉呈現出深刻的分歧，無論誰勝出，都將對美國內政與外交政策產生深遠影響。川普如果再次當選，可能會推動更加保守且單邊主義的政策，而賀錦麗的勝利則可能意味着美國將繼續在多邊主義的軌道上前行。在這樣的背景下，選民不僅僅是在為候選人投票，更是在選擇未來幾年美國在世界的定位和角色。

▲ 川普如果再次當選，可能會推動更加保守且單邊主義的政策，而賀錦麗的勝利則可能意味着美國將繼續在多邊主義的軌道上前行。（圖／路透）

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