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《蒼鷺與少年》沒那麼難懂　「13」暗藏巧思

我們想讓你知道…《蒼鷺與少年》是一個宮﨑駿想要用自己方式描繪故人與好友的作品，尤其是高畑勳，在宮﨑駿心目中，高畑勳是個走在他前頭的導師。

▲ 去年上映的宮﨑駿作品《蒼鷺與少年》日前在串流平台Netflix上架。（圖／甲上娛樂提供、翻攝自GKIDS Films YouTube）

● 半瓶醋／影評

《蒼鷺與少年》其實也沒那麼難懂啦！這是一部屬於宮崎駿版本的《愛麗絲夢遊仙境》，表面的劇情是少年真人想念過世的母親，因此對於父親娶了阿姨這件事存在著疏離但又難以言喻的情緒。

他們居住的環境旁邊就是一個奇幻地帶，裡頭有一個由他的曾舅公構築出來的世界，然而那個世界充滿了亡靈以及鸚鵡，繼母迷失在這個世界當中，而少年真人闖入了這個不存在時間的奇幻世界，遇到了霧子、少女火美以及他的曾舅公。最後原本要成為這個世界的新造物主的真人被憤怒的鸚鵡之王干預，於是整個奇幻世界崩毀，真人帶著阿姨與夥伴蒼鷺回到了原本的世界。

但是如果是內在涵意的話，按照《與夢前行宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》的內容，曾舅公就是高畑勳，蒼鷺是鈴木敏夫，拉了真人一把的霧子則是吉卜力已故的色彩設計師保田道世。

這是一個宮﨑駿想要用自己方式描繪故人與好友的作品，尤其是高畑勳，在宮﨑駿心目中，高畑勳是個走在他前頭的導師，無怪乎最後是由舅公這麼明白的告訴真人，要他構築十三個充滿善意的世界。

從1979年的《魯邦三世卡里奧斯特羅之城》到2024年的《蒼鷺與少年》，正好就是十三部作品啊！

▲ 吉卜力三巨頭，左起依序為宮崎駿、鈴木敏夫、高畑勳。（圖／Nicolas Guérin）

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