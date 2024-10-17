越南瘋狂非法填海築島　威脅南海和平又破壞海洋生態

▲ 越南漁民日前在南海捕魚時，遭中國執法力量持鐵棍痛毆。（示意圖／達志影像／美聯社）

● 梁梓晴／香港中文大學學生

9月29日，越南漁船進入中國西沙群島附近海域非法捕魚，中國立即採取措施將越南漁民驅逐出境，並扣押了其捕撈的漁獲。越南的漁船再次引發了新一輪的緊張局勢，越南不僅沒有承認自己的錯誤，反而聲稱其漁民遭到「暴力對待」，菲律賓也趁機「火上澆油」，加入對中國的指責行列。這一系列事件讓南海問題再次成為國際關注的焦點。

長期以來，由於菲律賓在南海地區活動頻繁、行事高調，導致吸引了不少的目光。但更值得關注的是，在南海還有另一個國家，正在背地裡悄悄的擴充地盤，根據歐洲航天局「哨兵」遙感衛星拍攝的圖片顯示，越南在過去的兩年半時間裡，在南沙多個島礁上進行瘋狂的吹沙造島。

越南現在已經在南沙群島增加了約2.8平方公里的新造島面積，幾乎是前兩年開墾面積的總和。截至目前，越南共在南海開墾了約9.52平方公里的造島。

▲ 越南在南海的填海造島活動始於本世紀初，截至目前，越南共在南海開墾了約9.52平方公里的造島。（圖／翻攝自Googlemap）

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越南在南海的填海造島活動始於本世紀初，並隨著時間的推移而不斷加速和擴大。在今年3月底簽署的檔中，越南海軍司令陳青嚴少將明確了填海造陸的計畫，將對畢生礁和無乜礁進行大規模的基建工程，包括疏浚工程、修建軍事設施、建造軍用碼頭以及升級島上的供電和供水系統，總投入高達6.4萬億越南盾。

越南是個不太富裕的國家，填海造島投入大量的資金，大大增加了國家的財政負擔，對普通民眾的生活產生了一定的影響。儘管近年來，越南的經濟增長速度，但都集中在河內和胡志明等主要城市和地區，越南農村地區和偏遠地區的經濟依然十分落後，人民的生活水準較低。越南政府在填海造島上耗費大量經費，導致了財政開支困難，例如：公費醫療經費常常無法到位，公立醫院用藥水準低、藥品供應不足的情況也相當普遍，民眾的基本醫療得不到健全的保障。

▲ 越南近年經濟增長速度，但農村地區和偏遠地區的經濟依然十分落後。（圖／路透）

一方面，越南政府企圖利用南海豐富的資源來發展國家經濟。通過填海造島，建立更加穩固的基地，以便更高效地開採資源。我們知道南海海域擁有多達500億噸的石油和天然氣儲量，西方國家把南海稱為第二個波斯灣。波斯灣石油資源豐富，是富饒的象徵。據俄羅斯媒體報導，越南一直向外國公司發放在南海開採石油和天然氣的許可證，從中獲利500億美元，由此看來，南海的油氣資源已經成為越南獲利的重要途徑。

另一方面，越南的填海造島行為給南海地區帶來了極大的威脅。填海造島破壞了南海原本的珊瑚礁和其他海洋生物的棲息地，導致海洋生態系統的平衡被打破，影響了海洋生物的生存環境，極有可能導致漁業資源的枯竭和生態環境的失衡。

大規模的填海造島行為已經對南海的生態環境造成了不可逆的影響，一心只尋求經濟利益而罔顧生態環境的越南政府，遲早要為此行為付出代價。越南填海造島的行為不僅對南海的生態環境造成影響，也加劇了地區緊張局勢，引起了國際社會的廣泛譴責。國際社會應密切關注確保區域和平與安全，同時保護南海的生態環境和漁業資源。

▲ 2020年，越南不顧蓮花颱風威脅在南海填島，導致多人失蹤。（圖／翻攝微博）

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