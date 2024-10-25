北檢查柯2個月沒證據還不放人？羈押常被用作偵查手段

● 王至德／律師

最近看到柯文哲案因為查不到關鍵證據，因此打算再押兩個月的新聞，聽起來很荒謬，怎麼都查不到證據，不就應該要放出來了嗎？怎麼會檢察官「努力不夠」沒查到證據反而繼續「懲罰」被告？

首先，檢察官不會努力不夠，他們都很認真，加班是常態，只是可能真的證據不好查。不過就算是證據不好查，但是既然都讓你關了兩個月，你還是沒找到關鍵證據，那不就代表可能根本沒有涉案？或是就算有涉案，可能根本沒有足以起訴的證據？那不就更應該要放人了嗎？

事實上，這種找不到證據再繼續羈押的狀況在實務上並不罕見，雖然說羈押是在避免串證、湮滅證據、預防犯罪等等目的，並不是拿來當偵查工具的，但是實務上卻常常被檢察官用來當作偵查的手段，一方面給予被限制自由的心理壓力讓被告比較容易說實話，另一方面還可以隨時提來問話，比起平常還要訂時間再開庭的模式，簡直是方便的不得了。

▲ 找不到證據再繼續羈押的狀況在實務上並不罕見。（資料照／記者湯興漢、劉昌松攝）

也因此雖然目前還沒確定柯文哲是否會再被延押兩個月，但依照現在這個情勢看來，如果還沒找到關鍵性的證據，應該是會繼續羈押。相反的，如果這個時候檢察官不聲請延押了，也有可能是已經掌握到很關鍵的證據，判斷不需要再羈押了，為了避免又引起更大的關注與爭議所以就放人，那柯文哲就要更小心了。

（編按：本文寫於10月24日，但北檢稍早（25日）聲請延押柯文哲、時任台北市副市長的彭振聲。）

總之，這場劇還沒追完，不知道還有多少法普知識可以講呢！

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