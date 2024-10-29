賀錦麗、川普截然不同價值觀　反映美國社會兩極化現象

▲賀錦麗和川普代表了截然不同的價值觀，這場選舉會對世界局勢造成漣漪效應 。（圖／路透）

● 張瑞雄／台北商業大學前校長、全球品牌創新永續協會理事長

2024年美國總統大選，候選人賀錦麗（Kamala Harris）和川普（Donald Trump）代表了截然不同的價值觀和政策，這場選舉對美國政治未來的影響深遠，也會對世界局勢的走向造成漣漪效應。

賀錦麗與川普 展現截然不同立場

賀錦麗和川普在多個議題上展現了截然不同的立場和價值觀，這些分歧反映出美國社會的兩極化現象。賀錦麗延續了許多拜登政府的政策，包括中產階級減稅、加強對富人和企業的稅收、恢復墮胎權、推動環境保護等。她的政策強調社會公平和進步價值，試圖擴大社會安全網並促進可再生能源的發展。

川普則堅守他一貫的保守議程，如降低企業稅率、大規模驅逐非法移民、推動化石燃料產業並減少對可再生能源的支持。他還宣稱要增加美國製造業，並加強政府在執法和邊境管理上的力度。這些立場對許多保守派選民具有吸引力，尤其是那些對政府監管感到不滿的選民。

儘管賀錦麗代表了民主黨的主流價值，但在一些中間派和保守派選民看來，她的政策過於激進，甚至有失實際。民主黨的左派立場使他們逐漸遠離中間選民，例如賀錦麗支持的政策中包括針對第一次購房者的政府補助、無限制的墮胎權和移民政策的放寬，這些措施在部分選民中引發不滿，認為民主黨忽視了美國的保守傳統和基礎價值，導致一些中立選民重新考慮支持川普，儘管他們並不完全認同他的行為和風格。

▼儘管賀錦麗代表民主黨的主流價值，但在一些中間派和保守派選民看來，她的政策過於激進，甚至有失實際。（圖／路透）

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美國大選結果 將對內外政策產生深遠影響

川普在政策上的強硬立場和「美國優先」的民族主義姿態對他的支持者產生巨大吸引力，他聲稱將解決社會中由極端左派引發的混亂，這一點特別吸引那些認為民主黨過於自由和容忍的選民。

儘管川普在個人行為和言辭上存在爭議，但他的政策更符合中下選民的經濟和社會觀念。例如，川普承諾重新評估對中國的貿易政策、重新推動石油和天然氣產業發展，這些主張對一些中低收入選民特別有吸引力，因為他們希望透過此類政策提高經濟生活水平準。

若川普重新上任，這不僅是共和黨的勝利，更是對民主黨政策的一種否定，顯示出美國對進步主義政策的反感，同時也表明選民對民主黨政策路線的不滿。若川普能夠成功延續稅收減免、放寬監管和收緊移民政策，這將對未來數年美國的社會結構產生深遠影響。

另一方面，若賀錦麗當選，她的政策可能會加深民主黨的進步色彩，同時也會進一步推動環境保護、社會公平和性別平等的議題。但她需要面對國會中的激烈鬥爭，特別是來自共和黨的反對。在政策推行過程中，她必須徵求民主黨內部以及社會中間派選民的支持。

美國這次大選顯示了美國選民在社會價值和政策偏好上的兩極化現象，無論最後誰勝出，這場選舉的結果都將對美國的國內外政策產生深遠影響。川普的保守路線和賀錦麗的進步政策分別代表了美國社會中的不同訴求，選民在兩者之間的選擇不僅是對候選人的選擇，更是對美國未來方向的選擇。

▼川普在政策上的強硬立場和「美國優先」的民族主義姿態，對他的支持者產生巨大吸引力。（圖／路透）

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