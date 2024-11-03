游士儀／美選封關前民調分析－－10個搖擺州中有7個都在統計誤差範圍內

●文／游士儀／國家政策研究基金會／趨勢暨數據中心召集人

前言

美國總統大選日已進入最後倒數，各洲已經開始陸續提前投票，儘管許多名人幫助賀錦麗站台，多數人仍傾向認定川普當選，但近日川普嘉賓污辱波多黎各言論引起發酵，在選情結果仍充滿變數。若我們觀察美國最後民調，可發現在10個搖擺州中，除了佛羅里達州、明尼蘇達州與新墨西哥州選情較為確定外，另外7個搖擺州在多數民調中，川普與賀錦麗的民調差距都不超過統計誤差範圍，本文觀察的三分權威民調中，一份預測賀錦麗當選，一份預測川普當選，一份結果未定，美國選舉結果仍然很有看頭。

美國總統選舉制度：選舉人團制度

2024年美國總統大選，各州的選舉人票加總共有538張票，哪一個候選人率先拿到270張票即當選美國總統。根據過去多次的選舉結果，長期支持共和黨的州被稱為「紅州」；長期支持民主黨的州稱「藍州」；沒有單一政黨取得長期支持度的稱「搖擺州」。被認定為藍州的選舉人票共有211張，被認定為紅州的選舉人票共189張，兩黨候選人都必須要在搖擺州獲得一定票數以上才能勝利。

選舉人票民調分析：

R&W 搖擺州民調(10/20-22)

從R&W民調來看，除了三個選舉結果能穩定預測的搖擺州外，川普與賀錦麗在七個搖擺州的選情非常膠著，幾乎都沒有差距超過3個百分點，若不考慮統計誤差範圍，僅依民調領先的州做選舉人票數推測：

■ 賀錦麗：211(藍州)+10(明尼蘇達) +5(新墨西哥) + 19 (賓州)+10(威斯康辛)=255

■ 川普民調領先：189(紅州)+11(亞利桑那)+30(佛羅里達)+16(喬治亞) +6(內華達)+16(北卡羅來納)=268

在這份民調中，若賀錦麗在密西根州(15)獲勝，則能以270張候選人票獲勝；倘若是川普拿下密西根州，則川普獲勝。



資料來源：R&W

270 to win 搖擺州民調

在270 to win 民調中，同樣只有三個州候選人支持度差距較大，其餘的七個搖擺州兩位候選人的差距都不超過2個百分點，皆不具有統計上顯著差距，若不考慮統計誤差範圍，僅依民調領先的州做選舉人票數推測：

■ 賀錦麗：211(藍州)+15(密西根)+10(明尼蘇達) +5(新墨西哥) +10(威斯康辛州)=251

■川普民調領先：189(紅州)+11(亞利桑那)+30(佛羅里達)+16(喬治亞) +6(內華達)+16(北卡羅來納)+ 19 (賓州)=287

紐約時報搖擺州民調(10/28)

從紐約時報民調來看，除了三個選舉結果能穩定預測的搖擺州外，川普與賀錦麗在七個搖擺州的選情非常膠著，幾乎都沒有差距超過3個百分點，若不考慮統計誤差範圍，僅依民調領先的州做選舉人票數推測：

■賀錦麗：211(藍州)+15(密西根)+10(明尼蘇達) +5(新墨西哥) + 19 (賓州)+10(威斯康辛州)=270

■川普民調領先：189(紅州)+11(亞利桑那)+30(佛羅里達)+16(喬治亞) +16(北卡羅來納) =262

在這份民調中，不論內華達州哪一方獲勝，賀錦麗的候選人票皆大於川普。





全國民調分析

總人口作為母數的全國民調，不能精準判斷候選人當選機率。但全國民調仍可作為兩位總統候選人支持度參考，從大部分主流民調結果觀察，賀錦麗的全國支持度仍普遍較高。



