從美麗島10月國政民調　看「兩岸關係發展」的解讀與弔詭

▲賴清德總統上任後，發表了幾次有關「兩岸關係問題」的談話，引起各界的關注與各種解讀。（圖／記者林敬旻攝）

● 陳淞山／專欄作家

賴清德總統上任後，分別發表了幾次有關「兩岸關係問題」的談話，引起各界關注與各種解讀，當然也引發對岸諸多台獨定性的批評與指責，對此，美麗島電子報最新的10月國政民調（10月22日至24日調查）結果顯示，有78.2％的受訪者認為兩岸是國與國的關係，16.1％認為不是；對於民進黨目前認不認同中華民國這個國號，則有53.6％表示認同，38.5％不認同；在統獨立場上，比較傾向獨立的有41.4％，永遠維持現狀有41.4％，比較傾向統一的有11.7％。

賴總統兩岸關係論述 值得深入分析與解讀

對於賴總統國慶演說表示中華民國成立113年，已經在台澎金馬落地生根而且和中華人民共和國互不隸屬，有53.6％的人認為賴總統堅持台灣獨立的立場沒有改變，有32.5％認為賴總統已經能夠完全認同中華民國；對於賴總統國慶演說後，有50.3％的人擔心兩岸在未來4年會發生衝突甚至戰爭，認為不擔心的則有47.5％。

根據上述民調數據，基本上，這是在賴總統的信任度與滿意度都維持在54％與52.9％、過半數支持度上，針對有關兩岸關係問題調查結果，倘若支持度下滑幅度較大，甚至用他總統當選的40％左右得票率，假設當成支持度來調查時，結果也可能會有比較大的不同或差距。

然而，正因為如此，賴總統有關兩岸關係問題的講話或論述主張，從就職至今（指的是本次調查時間）剛好5個月，本次的調查結果數據就是一個相當有價值的民調，值得更加深入的分析與解讀。

▼《美麗島電子報》10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

78％台灣人認為兩岸是國與國 強調「新兩國論」有意義？

首先，有高達約78％的人認為兩岸是國與國關係，那麼再去強調賴總統的說法是「新兩國論」真的有意義嗎？同樣地，所謂的兩岸互不隸屬與兩國（指的是中華民國與中華人民共和國）互不隸屬，縱使在政治意義上確實有所不同，但從台灣大多數人民來看，就只是一種文字遊戲，兩岸或兩國的互不隸屬現狀就是兩個國家的目前狀態，就像稱呼對岸是中國或中國大陸一樣，該說法展現的政治屬性及強度雖有不同，但在本質內涵及政治感受上則是沒有差別。

因此，從對岸的角度來看，等於台灣人民就是有78％的人支持台獨，那麼所謂的懲治台獨的「黑名單」，陸陸續續公布了幾十個人，以後肯定還會更多人入列，難道真的有其意義與價值嗎？恐怕就只是讓他們可以在台灣「自抬身價」的反作用與反效果吧！更何況，還有所謂的檢舉專線或信箱，如此的政治處理或操作，或許讓在中國大陸的台商及其眷屬，或者到對岸旅遊觀光或交流的人有寒蟬效應，但難道不是把台灣與台灣人民推的更加遠離中國大陸嗎？這樣的發展結果，兩岸關係發展怎麼有可能變好呢？又如何能夠做的到「寄希望於台灣人民」呢？

其次，根據上述民調結果，有53.6％的人認為民進黨目前認同中華民國的國號，是以，縱使民進黨內或其支持者有部分人士主張台獨建國或改國號為台灣共和國，這是他們的政治追求與信仰，但是為了繼續執政，為了鞏固政權的政治需要，他們仍然絕大多數可以支持高舉中華民國國號的民進黨總統或其候選人，因為這是理想與現實的差距，基本上，在民進黨內或其支持者認同中華民國的人或用中華民國台灣借殼上市者並不在少數，只要能夠繼續執政，又何必改國號呢？

▼兩岸或兩國的互不隸屬現狀就是目前狀態，該說法展現的政治屬性及強度雖有不同，但在本質內涵及政治感受上則是沒有差別。（圖／達志影像／美聯社）

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台灣走到今天 統獨爭議已經演變成沒有統獨問題

在統獨立場上，比較傾向獨立與永遠維持現狀的人都是41.4％，換句話說，共有82.8％的人幾乎都是有獨立傾向者，對照有78.2％的人認為兩岸是國與國關係來看，主張永遠維持現狀者絕大多數也可以說是比較傾向獨立的人。基本上，台灣走到今天，台灣的統獨爭議已經幾乎演變成沒有統獨問題了，對岸一再強調的「反獨促統」，在台灣內部根本就沒有真正的起夠作用，為什麼會如此呢？值得深思之！

其實，這也是為什麼賴總統一連串有關兩岸問題的各種說法，會有53.6％的人認為其國慶演說內容並沒有改變其堅持台灣獨立的立場，也有32.5％的人認為賴總統已經完全認同中華民國，基本上，這都是在78.2％的人認為兩岸是國與國關係，82.8％的人比較傾向台獨立場的情況下，必然的結果，台獨立場與認同中華民國並非相斥的政治選項或命題，重疊度也相當地高。

最後，比較弔詭的是，在台灣絕大多數人民比較傾向台獨立場的情況下，認為未來4年兩岸會不會發生衝突或戰爭者？擔心與不擔心者幾乎各占一半的比例，為什麼會如此呢？是認為對岸不會或不敢打台灣，還是認為有美國人當台灣的靠山，不用擔心呢？打或不打的政治選擇，基本上是掌握在對岸手上，難道台灣人民就只是一廂情願地自我感覺嗎？兩岸關係發展的嚴峻險惡現狀，台灣人民傾向獨立的意識也相當高漲，竟還有47.5％的人不擔心兩岸未來4年內會發生衝突或戰爭，這究竟又該如何解讀分析呢？恐怕只能留待時間去加以驗證了！

▼兩岸關係嚴峻險惡現狀，台灣人民傾向獨立的意識也相當高漲，還有47.5％的人不擔心兩岸未來4年內會發生衝突或戰爭。（圖／路透）

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