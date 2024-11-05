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美國人看好「川普」重返舞台　他能終結中東戰火？

我們想讓你知道…最新發布的民調揭示了美國選民對於川普解決中東衝突的高度信心和不同的外交政策期待。隨著 大選臨近，如何平衡選民期望並找到穩定中東策略，將成為候選人面臨的重大挑戰。

▲▼美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲GZERO Media一項獨家民調顯示，多數美國選民相信前總統川普具備解決中東衝突的能力，尤其是持續升溫的以色列與加薩問題。（圖／達志影像／美聯社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

近日由 GZERO Media 進行的一項獨家民調顯示，多數美國選民相信前總統川普（Donald Trump）具備解決中東衝突的能力，尤其是持續升溫的以色列與加薩（Gaza）問題。該民調顯示出川普在國內的外交支持度，並反映出美國選民對他過去在中東地區調停行動的肯定。

美國人希望的「和平締造者」？　選民支持的背後原因

根據數據，大約 53% 的受訪者認為川普的外交手段將比現任領導人更有效，這與他在任期內促成的多項阿拉伯國家和以色列的和平協議密切相關。儘管美國社會的分歧顯著，這一數據顯示出選民對川普在處理中東問題上的特定信任。

在調查中，超過半數的美國人將中東地區的穩定視為首要國際關注點，其中共和黨和民主黨選民的偏好呈現明顯分歧。約 60% 的受訪者將以色列與加薩的衝突視為當前最重要的國際問題之一，而僅有 35% 表示最關注俄烏局勢。川普的支持者普遍認為，他在中東的強硬策略與「美國優先」政策將讓美國重新主導該地區的和平進程。

此外，數據顯示 42% 的共和黨人更傾向於支持軍事干預來解決中東局勢，而僅有 28% 的民主黨人持此看法。這些數據反映出共和黨選民對川普策略的偏好，而在民主黨支持者中，則更多支持通過外交合作的方式解決問題。

▼川普支持者普遍認為，他在中東的強硬策略與「美國優先」政策將讓美國重新主導該地區的和平進程。。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

川普的外交遺產　如何塑造支持度

川普在中東問題上的主張建立在「亞伯拉罕協議」（ Abraham Accords）的基礎上，該協議促成了以色列與阿聯酋和巴林等國的和平合作，也讓沙烏地阿拉伯等潛在盟友更接近與以色列正常化外交關係。這些成果成為他支持者在此次民調中背書其外交能力的重要依據，並反映了 53% 選民對他過去外交成就的認可。

民調反映黨派分歧　選民對現任領導人不滿

此次民調結果中，選民的黨派分歧十分明顯。共和黨選民高度認可川普在中東的成就，他們相信這種強硬的策略更能維持和平；而民主黨選民則更希望透過聯合國和國際合作來處理這些危機。特別是副總統候選人華茲（Elijah Wads）一再主張，應透過人道援助和多邊合作來緩和暴力。

這次民調結果同時揭示，總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）及拜登政府在處理中東問題上的應對策略並未獲得大多數選民認可。不少共和黨人和中間選民認為賀錦麗的外交應對策略欠缺力度，無法有效應對以色列與哈瑪斯的激烈對峙。選民中有部分群體開始質疑當局在中東政策上的執行能力，特別是在面對普丁等強勢國際角色時的外交姿態。

▼選民黨派分歧明顯，共和黨選民相信川普強硬策略更能維持和平；而民主黨選民則更希望透過聯合國和國際合作來處理這些危機。（圖／路透）

▲▼ 美國國會山莊,國會大廈,美國國旗。（圖／路透）

總體而言，這項由 GZERO Media 發布的民調揭示了美國選民對於川普解決中東衝突的高度信心和不同的外交政策期待。隨著 2024 年大選的臨近，如何平衡選民間的期望並找到穩定中東的策略，將成為各大候選人面臨的重大挑戰。

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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